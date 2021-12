Oldřich Rambousek: Užívejte Vánoc, dokud to jde

reklama

V poslední době nabírají na obrátkách i síle informace, že Rusko chystá vpád na Ukrajinu a jak je Rusko pro svět nebezpečné. Popravdě řečeno je Rusko nebezpečné, ale pouze pro toho, kdo má tendence jednat s ním jako s méněcenným partnerem. Ona Ukrajina je zapeklitý problém, který může snadno přerůst v problém světový. Nicméně málokdy jsou věci skutečně takové, jak vypadají. V politice to platí dvojnásobnou měrou.

Nedivme se, prosím, podrážděným reakcím Rusů k situaci na Ukrajině. Střední a východní Ukrajina jsou odnepaměti kolébkou ruského národa, a lze tedy říci, že se jedná o jejich domovinu. Tuto nevyvratitelnou záležitost dokládá i fakt, že v těchto oblastech žije většinově ruské obyvatelstvo. Mnohokrát horší je však fakt, že NATO v čele se Spojenými státy porušují veškerá ujednání či sliby, které byly Rusku dány. Mimo jiné se jedná i o sliby, které byly dány před třiceti lety, že se NATO nebude dále rozšiřovat na východ, když bude zrušena Varšavská smlouva.

Varšavská smlouva byla zrušena, a jak se chovají spojené státy a NATO? Všichni to víte! Tedy nikoliv Rusko, ale zločinecký spolek NATO je agresorem, a dokonce se nestydí podporovat nacistické bojůvky na Ukrajině. Že se připravuje válka proti Ruské federaci, je známá věc. Opakuje se to stále dokola už nějaké to století a Rusko vždy agresi ze západu ustálo a zvítězilo. Dostali zde na držku Francouzi, Němci, Angličané, a dokonce i USA, které napadlo Rusko, a vůbec se o tom nepíše. A že se Ruská federace připravuje na válku? Co je na tom špatného? Nechtějí dopadnout jako ve druhé světové, kdy Hitlerova vojska stála na předměstích Moskvy.

Přípravy na válku probíhají i v Evropě a velmi dobře je kryje covidová histerie, která byla vyvolána záměrně. Za povšimnutí stojí ono odstavování jaderných elektráren v Německu a ve Francii. Německo a Francie jsou klíčovými partnery v NATO. Vůbec nejde o to, že by ony elektrárny na jádro byly zastaralé či nebezpečné. Jádro pudla je, vážení, jinde. Vezměte to, prosím, z hlediska vojenského. Každá jaderná elektrárna figuruje na seznamu soupeřících stran. Jejich koordináty jsou zaneseny do navigačních systémů řízených střel.

To platí vzájemně pro každou stranu. Nicméně NATO a západ dobře vědí, že Ruská federace disponuje velmi sofistikovaným protiraketovým systémem, který převyšuje ten jejich. V otázce raket je už také známo, že západ zaspal a ruské střely jsou díky své rychlosti a nízké dráze letu schopny pronikat protiraketovou obranou západních zemí. Proto se tak nahonem odstavují jaderné elektrárny na západě. Ono totiž stačí takovou jadernou elektrárnu zasáhnout čistě konvenční, tedy nejadernou střelou, přičemž následky jsou jako při jaderném výbuchu. EU to vše schovává za takzvaný Green Deal a zelení blbci tomu propůjčili svou tvář, avšak podstata je tam, kde jsem uvedl.

Někteří namítnou, že v Česku se tak neděje a jaderné elektrárny se neodstavují, takže to tedy není pravda. Spousta blbců takto argumentuje, avšak i tato záležitost má své vysvětlení. Stačí, když se podíváte, jak je situováno bojiště. Zjednodušeně řečeno, s nějakými Čechy, Slováky, Poláky, Maďary, Bulhary či Rumuny se nepočítá. Tyto národy jsou předurčeny k obětování v zájmu vyšší moci. Pro západ jsme neustále národy méněcenných, i když se české vlády všemožně snaží vlézt Německu do řiti, a kdyby to šlo ještě dál, tak by lezly i tam.

Někdo to však musí celé zaplatit. Tedy přípravy na válku a odstavování jaderných zdrojů energie. K tomu slouží ten švindl zvaný emisní povolenky, který vznikl na půdě EU a byl protlačen nejvíc díky Německu. Proč asi? Víte, kam jdou peníze z emisních povolenek? Nevíte a pravdu vám neřeknou. Viděli jste emisní povolenku? Neviděli, ale platíte za ně, neboť každý výrobce energie či průmyslový podnik si cenu emisních povolenek promítne do koncové ceny svého výrobku, kterou zaplatí spotřebitel. Výrobce si musí povolenky koupit, ale my, obyčejní lidé, je zaplatíme. Jde tedy o formu skrytého podvodného zdanění obyvatelstva.

Spousta lidí spílá za zdražování energií podniku ČEZ. To není spravedlivé obvinění a ČEZ s tím nic nemůže udělat, neboť naše zem podléhá v mnoha směrech legislativě EU, které podléhá díky zasr**ým českým politikům i ČEZ. Tedy energii, kterou ČEZ vyrobí za nějakou cenu, musí dát na energetickou burzu, a tam si ji znovu koupit, a následně ji teprve prodávat lidem, avšak cena je díky parazitům z EU značně navýšena.

Bulharsko mělo odvahu tomuto svinstvu se postavit a jejich vláda natvrdo zastropovala ceny energií pro tamní obyvatele. EU už běsní a útočí na Bulharsko pro porušování eurounijní legislativy. Nicméně každá vláda by se měla řídit heslem Vše pro vlastní národ, a tak já za sebe Bulharům tleskám a zároveň děkuji, neboť ukazují, že to jde, když se chce. Co se týče naší vlády, tak s něčím takovým moc nepočítám, neboť naše vláda, to jsou proněmecká košťata, kolaboranti a prodejné děvky.

Vzal jsem to tak nějak ve zkratce, abych nikoho z vás moc nezatěžoval na svátky nutností přemýšlet, nicméně platí, co jsem uvedl shora. Přeji vám pod stromečkem obrovský balík rozumu atd.

Milí čtenáři, mí příznivci, mí oponenti i mí nepřátelé. Přeji vám všem krásné a klidné Vánoce a abychom se opět mohli sejít u štědrovečerní večeře i příští rok. Totéž platí i pro mé přátele v Rusku a pro celý ruský národ.

