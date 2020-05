Oldřich Rambousek: Značná část potravin prudce zdražuje a dál bude

My všichni, kdož chodíme nakupovat, to vidíme. Ceny potravin rostou, brambory jsou už pomalu sváteční jídlo a nyní prosakují zprávy, že v Evropě dochází maso. Už i viníci se hledají a v Česku za to jako obvykle může Babiš a jeho Agrofert. Už jen čekám, až vyskočí nějaký blbec a bude vyřvávat, že za tuto situaci může Rusko a Putin. Skutečně je to trapné, takhle lidem lhát!

Už před mnoha lety jsem varoval, že nedopadneme dobře, ale nikdo neposlouchal a byl jsem nazýván proruským trollem, agentem Kremlu atp. Nu což, když si to někteří myslí, tak to asi bude pravda. Já se nikterak netajím s tím, že jsem prorusky orientován, ale to nijak nesouvisí s tím, že česká agrární politika je pitomá. Uvědomte si to, prosím, až mi zas budete nadávat. Ono totiž mít na cosi jiný názor, než má pravice, ještě neznamená, že bych musel přebírat informace z Ruska. Každý alespoň trochu inteligentní člověk chápe, že nelze ani náhodou srovnávat Česko s Ruskem. Na to prostě nemáme a je nám houby platná i ta Amerika, které lezou naši politici do zadku.

Proč jsme se nechali připravit o naši potravinovou soběstačnost a kdo za to nese odpovědnost? Nechali připravit, to se řekne snadno, ale běžný občan do této problematiky nevidí a mnohdy ani nechce, protože má dost starostí sám se sebou, natož se starat o nějakou agrární politiku. To skutečně přísluší jiným. Obviňování Babiše a Agrofertu je však úplně nesmyslné a vylhané. Naše agrární politika započala svůj rozkladný proces po roce 1990 a tenkrát nebyl žádný Agrofert a Babiš o něm jenom snil. Veškeré polistopadové vlády na tom mají lví podíl. Velké škody našemu zemědělství způsobila privatizace a restituce a spadají do tohoto i restituce církevní. Naše republika od roku 1990 přišla o 180 000 tisíc hektarů orné půdy, to není zrovna málo a je to důkazem našeho nehospodaření. Přicházet o ornou půdu si dovolí jen blbec nebo ministr zemědělství, který tomu rozumí jako koze, od prdele k noze!

Většina toho, co nový režim zdědil po socialismu, bylo rozkradeno, rozprodáno, restituováno či privatizováno! Vše, co dělníci v roztrhaných montérkách po desetiletí budovali, tak to dokázali polistopadoví kravaťáci za několik let úplně zničit. Tam je, prosím, začátek! Velmi dobře si pamatuji dobu, kdy v oněch divokých privatizačních letech družstva bojovala o holé přežití. Stát se na ně s odpuštěním vysr... Postupovalo se dle teze Václava Klause st., že neviditelná ruka trhu vše srovná! Inu srovnala, jak vidíte. Klíčová rozhodnutí z té doby nás dnes dobíhají. Víte, on se těm tehdejším vládám z jejich konstrukcí vytratil člověk. Vše se začalo přepočítávat jen na peníze a kšeftovalo se i s naší budoucností. Nikoho tenkrát nezajímalo, co bude za deset dvacet let. Každý chtěl urvat co nejvíc právě teď.

Vám se to, vy šmejdi z opozice, jenom hodí do krámu, že Babiš má velký podnik, jenž se zabývá zemědělstvím. Můžete díky tomu svou vinu házet na někoho jiného a o své vině mlčet. Chápu, Babiš a Agrofert je vděčné téma. Lidi na něj slyší a vy si na něm honíte politické body. Já vám tady na tomto místě a veřejně říkám - lžete! Vše začalo u toho zpropadeného Havla a od té doby jdeme coby republika do kopru. Ze svébytné země jste udělali závislý protektorát. Všichni, jež nosí visačku ODS, ČSSD, KDU-ČSL. patří nakopat do pr... a hnát k odpovědnosti, protože jste to byli právě vy, kdož naši zemi dostal do těchto sraček a vazalství. Mladí lidé to nevědí, ale já ano. Hezky jsem si to prožil.

Do komunistů se také stále navážíte (nemluvím o KSČM). Jenže nebýt jich a dělníků, tak jste po sametovém podvodu neměli ani co rozkrádat. Komunisti dobře věděli, že vyvážená a plánovitá agrární politika je základem soběstačnosti, ale také vyšší míry svobody národa. Proto bylo tehdy na zemědělskou výrobu směrováno mnoho dotací. Není však pravdou, že za komunistů byly dotované potraviny. Dotovala se zemědělská prvovýroba a výrobní prostředky k ní využívané, což je rozdíl. Také bylo zvykem za komunistů se k půdě chovat jinak, než je tomu zvykem dnes. Dnes je obvyklé, že se někteří chovají k půdě jako prasata!

Babiš je věčně tepán kvůli řepce. On tu řepku pěstuje jen Babiš? To víte, že ne. Každý druhý jede řepku a já vám řeknu proč. Jenom vůl by udělal brambory, když na řepce vydělá 10krát tolik. Co na tom, že jsou pak v obchodech brambory drahé! Ona to neviditelná ruka trhu vše srovná, jak tvrdí Václav Klaus st. Žádná ruka to nesrovná, pane Klausi. To musí srovnat peněženka spotřebitele, víme? Navíc i někteří prodejci jsou zloději. Stát bohužel nemá právo soukromému zemědělci nařizovat, co má pěstovat či kolik kusů dobytka má mít. Existují sice jakési tabulky, jak mají být na dané výměře procenticky plodiny zastoupeny, ale kdo to kontroluje? Nikdo. Stát nemá kontrolu, a tak v reálu zemědělství neřídí. Na to, aby stát mohl zemědělství efektivně řídit, by musela být radikálním způsobem změněna legislativa, ale první, na co by tvrdě narazila, by byl zákon o svobodě podnikání. Velmi efektivní by bylo znárodnění zemědělské půdy, ale to by byl takový řev, že si to ani neumím představit, přestože by se jednalo o základní krok, vedoucí k obnově potravinové soběstačnosti. K tomuto kroku by samozřejmě muselo patřit obnovení funkce krajské a okresní zemědělské správy, která by opět plnila funkci dozorového a kontrolního orgánu. Bez kontroly totiž není efektivní správy. Řešení situace tedy jsou, jen to chce vůli. Jen těch 180 000 tisíc hektarů zničené zemědělské půdy nám už nikdo nevrátí.

Bohužel politicky se v těchto záležitostech s Ruskem nemůžeme rovnat. Tam je jiná vůle a jiná mentalita. Na RF byly za Krym uvaleny sankce, ale ta i přes počáteční potíže dokázala ještě posílit. My bychom to nezvládli, neb jsme závislí jak potravinově tak ekonomicky, což u Ruska neplatí. Oni byli natolik prozíraví, že si západem nenechali svou ekonomiku zničit. Bohužel my jsme měli Havla, ale Rusko má Putina a ten Rusko prodávat nebude.

