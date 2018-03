Otevřený dopis předsedům obou komor Parlamentu ČR ve věci azylu čínských křesťanů

Vážený pane předsedo Štěchu,

vážený pane předsedo Vondráčku,

s úzkostí sledujeme, jak Ministerstvo vnitra ČR z devadesáti procent zamítá žádosti o mezinárodní ochranu (tzv. azyl) žadatelům, které známe jako „72 čínských křesťanů“. Ministerstvo svá rozhodnutí zdůvodňuje faktem, že se žadatelům nepodařilo objektivně prokázat pronásledování, které uvádějí ve svých žádostech o azyl v naší zemi. Ministerstvo, které podniklo podle slov ministra vnitra vlastní šetření v Číně, tak postupuje podle platných zákonů naší země a Evropské unie. Podle svědectví čínských žadatelů jsou ale ve své zemi ohroženi a pronásledováni kvůli své víře tajnými službami čínského státu. Získat o tom objektivní informace je z principu nemožné, musely by je poskytnout právě tyto represivní složky. Přes důkazní nedostatečnost se nám ale zdá, že obavy žadatelů o život a z pronásledování jsou velmi pravděpodobné nebo pravdivé. Proto považujeme za velmi důležité jak se my, naše země, zachováme k těmto lidem i po neudělení azylu, zda jim poskytneme např. doplňkovou ochranu nebo povolení k pobytu z humanitárních důvodů, tedy že je nevyhostíme do země původu. Navrácením do původní vlasti by se nám totiž mohlo podařit je zcela podle platného práva vydat zpět do rukou jejich trýznitelů. Pronásledování, které dnes neumíme doložit, by se po emigraci a navrácení změnilo v děsivou jistotu.

Pane předsedo senátu, pane předsedo poslanecké sněmovny, víme, že nesmíte zasahovat do postupu výkonné moci ani soudů. Záměrně se obracíme právě na vás jako zástupce zákonodárné moci a reprezentantů země. Je principielně důležité, jakou společenskou atmosféru v naší zemi vytváříte a zastáváte. Naše země za padesát let nejprve nacismu, pak komunismu, „dala světu“ 200 až 300 tisíc uprchlíků - pronásledovaných i tzv. ekonomických, kteří nebyli vraceni. Tempo, kterým světu dnes „oplácíme“, je téměř padesátinásobně nižšší, (za 25 let naší svobody jsme udělili přibližně 3300 azylů, což jsou 2 setiny toho, co svět udělil za stejnou dobu nám. Započteme-li udělené doplňkové ochrany, jde asi o 4 setiny, tedy o pětadvacetinásobně nižší tempo) a to je nepochopitelné až ostudné.

Apelujeme na vás, my, občané České republiky, věřící i nevěřící, abyste trvali na tom, že naše země patří mezi světové bezpečné země, které v případě nedostatku důkazů, ale při vysoké pravděpodobnosti existenčního ohrožení, žadatele o azyl ochrání. Vaše role představitelů naší země je v tom klíčová. Právě dobré vedení z pozic nejvyšší reprezentace opakovaně ukázalo, že i pobyt velkého množství imigrantů v naší zemi se dá dobře zvládnout a nevnese žádný neklid mezi naše občany. Ukázalo se to kdysi ve věci řecké nebo vietnamské komunity u nás nebo později během války v bývalé Jugoslávii, kdy jsme dočasně přijali desítky tisíc osob. Při podobně dobrém vedení nemůže naší zemi nijak ohrozit dnešních 72 (číslo je přibližné) čínských křesťanů žádajících o azyl, kterým bychom i my rádi osobně pomohli. Podstatné je, aby mohli v naší zemi zůstat a nebyli vydáni vstříc téměř jisté tragedii.

Charakter naší země spoluvytvářelo a spoluvytváří křesťanství. Proto je naší prvořadou povinností ochránit kohokoliv, kdo je v nouzi, i kdyby to byl bývalý komunista. Takový solidární postoj a příslušnost ke komunitě svobodných pomáhajících zemí ve světě je pro nás ctí, ale i největší lidskou, státnickou a zcela jistě i ekonomickou investicí do budoucnosti. O to víc nám leží na srdci ohrožení křesťanští spolubratři a spolusestry z Číny.

Vážení pánové, právě o pomoc při spoluvytváření našeho společenského klimatu vás chceme poprosit a požádat. Projevenou ve vašich postojích a prohlášeních, která mají nepřímý vliv i na moc výkonnou. Abychom se za svou zemi nemuseli stydět. Hodně na vás záleží. I právě teď, tváří v tvář 72 čínským křesťanům.

S úctou, poděkováním a s pozdravem vaši

Svatopluk Karásek, David Titěra, Alžběta Lněničková, Tomáš Cejp

