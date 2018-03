P.C. Roberts: Konečně pár dobrých zpráv

Washingtonské zvyšování napětí, kterého jsme už po několik let svědky, je tak bezohledné a nezodpovědné, že v člověku městná depresi, z níž by se rád osvobodil. Možná se jen chytám stébel slámy, ale zde je pár nadějnějších zpráv:

Žurnalista Nichal Goodwin, šéf politických redaktorů listu New York Post a někdejší vedoucí kanceláře deníku New York Times, obvinil deníky New York Times a Washington Post z destrukce novinářských standartů v USA (ZDE).

James Kalstrom, náměstek ředitele FBI, řekl televizi Fox News, že vysoce postavení lidé v americké vládě koordinují spiknutí, jehož cílem je zabránit trestnímu stíhání Hillary Clintonové. A to v situaci, kdy důkazů pro toto stíhání je už dostatek (ZDE).

Senátor Rand Paul žádá, aby se jmenování Mike Pompea ministrem zahraničí a Giny Haspelové ředitelkou CIA zabránilo (ZDE).

Je možné, že propuštění McCabeho z funkce náměstka ředitele CIA odkrylo očím úřadů spiknutí, zorganizované CIA, FBI, ministerstvem spravedlnosti, Hillary Clintonovou a Demokratickým národním komitétem a vedené s cílem přikrýt Hillaryiny zločiny falešným obviněním Trumpa z toho, že se zločinně spolčil s prezidentem Putinem ve snaze ukrást pro sebe americké prezidentské volby. Jestliže Trump nyní zbaběle neustoupí, bude možno vsadit hlavní představitele tohoto protitrumpovského spiknutí, to je Brennana, Comeyho, McCabeho, Hillary a mnoho dalších do vězení za jejich podvodně vypracovaný útok na americkou demokracii a vládu. A toto trestní stíhání by pak mohlo zlomit, či aspoň omezit moc tzv. tajného národně bezpečnostního státu, zatímco prezident Trump by se mohl vrátit ke svému slibu ze své prezidentské kampaně o tom, že znormalizuje vztahy USA s Ruskem.

Jestliže znormalizovány nebudou, bude válka.

Ale konečně je zde naděje.

(vybral a přeložil Lubomír Man)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

