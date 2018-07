Pavel Černý: (Ne)Jednání LIGY LIBE s předsedou TOP 09

Včera se měla uskutečnit schůzka LIGY LIBE s předsedou TOP09, Jiřím Pospíšilem, neb jsme se zavázali, že budeme o naší věci jednat naprosto celým politickým spektrem, tedy se všemi partajemi ve Sněmovně. A dokonce i těmi, kde zkušenosti byly i z hlediska podpory práv českých majitelů zbraní žel jen spíše ty negativní...

Někteří nás předem od tohoto záměru napřed již odrazovali - a to proto, že jde nyní ne již tak významnou stranu, ale především nejvíce "protizbraňovou" - a že mám prý těch několik jen málo (6?) poslanců, co se díky jejich poslednímu volebnímu debaklu do Parlamentu vůbec dostali a kteří jsou navíc pod tradičně velkým vlivem pana Kalouska (který je tradičně jeden z největších oponentů našich zájmů - viz níže) popravdě díky svému současnému mizivému vlivu moc neuškodí ani nepomůže (což to druhé, jak "zlí jazykové tvrdí", by navíc prý udělali mnohem raději...).

A nejde prý v jejich případě jen o Sněmovnu - ale i o jiné zástupce TOP 09, kteří nám doslova škodí kudy chodí. Vzpomeňme jen na výroky a činy pana europoslance Luďka Niedermayera, co onu zákazovou směrnici jako takříkajíc správný eurosvazák skoro oslavoval. Anebo názorový veletoč (či spíše proradnost) jediného senátora Topky pana Tomáše Czernina, co při podzimním hlasování o pro nás tak klíčové změně ústavního zákona zapomněl jak na své dané sliby (jakož i paradoxně na to že je sám majitel zbraní, myslivec a majitel honitby) a ve zjevné vyhlídce na dohadované místopředsednictví v této nezřídka až fanaticky probruselské partaji zjevně nemohl udělat "protievropský krok" co by pomohl zastavit tu pohromu, co se na majitele privátních legálních zbraní u nás z EU nyní řítí...

Anebo nakonec uvést příklad pana Kalouska, se kterým jsme měli taktéž v minulém roce jednání. A který se oháněl jen tím "že je také majitel zbraně" a jemu ona bruselská zákazová směrnice kupříkladu "vůbec nevadí" (perlička.: pak se tedy zamyslel, řekl, že vlastně neví, jaké přesně zbraně má - a pak dokonce utrousil, že neví, ani kde jsou... no jen poznámka... A tento pán, co nám řekl, že sám proti vlastnímu přesvědčení ve Sněmovně podpořit "ústavní dodatek" nemůže, následně slíbil, že ale nijak coby tehdejší předseda poslaneckého klubu "jejich" poslance ovlivňovat nebude (neb prý nich prý hlasují demokraticky). No hádejte... Všechny následně navzdory svým slibům obíhal a tlačil ze všech sil na odmítnutí této novely ústavního zákona...

No nevadí, řekli jsme si a přeci jen to zkusíme, i když pan Pospíšil, který měl kdysi snahu ohledně svého působení ve výboru IMCO pomoci situaci řešit, náhle coby nový předseda TOP09 dosti otočil - a ohledně této věci změnil rétoriku. A kupříkladu již zde zmíněnou změnu ústavního zákona počal taktéž mediálně vehementně kritizovat (což byl asi jen důsledek toho, že mu v této straně bývalo vyčítáno, že je "málo proevropský"...). Zkrátka, i přes vše zde řečené jsme chtěli se s panem Pospíšilem, stejně tak jako s dalšími vrcholnými politiky, setkat.

Ne však jako s europoslancem, ale jako s lídrem stany, co byla vždy vlastně proti nám. A která se nám snažila (až na vzácné jen výjimky) spíše jen škodit. A chtěli jsme z jeho funkce v této partaji slyšet nějaké stanovisko, která by šlo prezentovat české střelecké veřejnosti - tedy jaký bude do budoucna jejich postoj ohledně naší věci a zda by do budoucna snad byli ochotni podpořit například nějakou novou variantu oné změny ústavního zákona, co nyní s některými politiky chystáme) a co by se s ní dalo podepřít vyjmutí majitelů zbrojních průkazů z účinnosti a negativních dopadů těch nesmyslných bruselských zákazů, co ve jménu boje proti terorizmu u nás poškodí jen slušné a bezúhonné lidi...

No, bohužel toto možné nebylo, neb jsme na místě dohodnuté schůzky čekali 10 minut pak 20, pak 40 a konce to nemělo. Bylo nám to věru divné, neb ani několikaminutový skluz na našich návštěvách nenastal ani u pana premiéra, ministrů, na hradě, anebo u předsedy sněmovny, který nás dokonce pravidelně přijímá v časově velice nabité dny – den jmenování důvěry vládě budiž ukázkou. Zkrátka, po více jak hodinovém čekání na předsedu Topky jsme již toto vzdali a museli žel spěšně odkvačit na další důležité (tentokrát ne již tak transparentní) jednání s vrcholným politikem jiného hnutí...

Budeme prostě věřit, že toto (jak nám bylo později řečeno a napsáno) bylo zapříčiněno opravdu jen jakýmsi "organizačním selháním" a není to signálem o jakémsi pokračování nastaveného kurzu, který se rozhodně statisícům majitelům legálních soukromých zbraní v ČR a jejich sympatizantům zrovna "moc nelíbí"...

autor: PV