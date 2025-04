Pavel Foltán: ČT pekelnej mariáš betl nebo durch?

Aneb jak to vidí vox populi:

Samozřejmě a zcela pochopitelně a logicky bez debat, že pro bezmála tři miliony důchodců (tedy všech „závisláků“ na různých typech důchodů v tomhle státě) je i to navýšení RTV poplatků jenom o těch pár stovek ročně „dost velkej krajíc“ – i když měsíčně to tak nevypadá (tedy opticky). Vždyť měsíčně je to přeci jen dvanáctina, že jo, tak co furt má ta chudina přestárlá?!? Vždyť přeci s Jurečkou v čele jsme všechny okradli o 1100 kaček měsíčně za kus. No a co se stalo? Nic. Držej hubu a krok. Tak co?!? A funguje to už dva roky. Dost dobrý rito, ne?

Vážně si tohle myslíte, soudruzi kapitalisti, když se takhle chováte? Zkuste se trošku zorientovat (sever je tam, co roste lišejník). Měli byste zavzpomínat, anebo se zeptat pamětníků, že ještě začátkem července 1989 podobně hlásal v podstatě nemlich ty samý pohádky i Milouš Jakeš za kecpultem sabatu ÚV KSČ & spol. na Červeném Hrádku kousek od Rokycan – a ejhle, ani ne za půl roku jim lid zapálil koudelku. Bylo to dost podobně – tehdy přišel Gorbi z Kremlu, a dneska přišel Trump z Vajthausu. Asi i „protože Země je kulatá … je kulatá“. (Najdi dva rozdíly.)

Zatím to flíček po flíčku blafujete něco málo přes tu zchátralou stovku, ale na 110 už to nikdy ani neuhádáte, natož abyste to uhráli – přestože se (hlavně do těch kamer) pitvoříte, jako byste měli v rukávu durcha. Při tom už nemáte ani na pokus o betla. A ten se nepovede ani formou kvázi komedie ala odvolání Součka obětního beránka – hlavně ať Rada ČT nemusí řešit, proč v rámci veřejné služby ČT neinformovala např. o mimořádné schůzi k problému digitalizace stavebních řízení – šmahem vzato proč ta ČT veřejné služby nevysílala přímý přenos (nebo alespoň záznam) ze schůzí PSP co právě proběhly od úterka do pátku – a veřejnost by nepochybně zajímaly. Ono to odvolání Součka je pro lid už příliš malá dílčí epizodka v řešení rakoviny ČT a jejích metastáz. Lidu tohle už nestačí. Lid chce podstatnou změnu = systémovou. A nejen organizační delimitaci na nějakou příspěvkovku, rozpočtovku, apod. Lid chce tu ČT hlavně odpolitizovat. Lid chce definovat veřejnou službu, a tu pak od ČT dostávat. A už je to ve stavu, kdy lid bude diktovat, protože lid je tu zdrojem veškeré moci. A ten lid už to brzy ukáže. Lid už dávno ví, že ta listopadová taškařice 1989 se nepovedla. Lid už dávno ví, že to dorazila v roce 2000 až 2001 ta latentní privatizace ČT i s tím, že ti tehdejší politici zametli pod koberec tenhle zločin proti lidu. Lid ale má jasno už i v tom, že tím ještě nic neskončilo.

Takže toho Součka si klidně odvolejte a hezky rychle – už jste ho měli odvolat dávno. Respektive jste ho tam nikdy neměli posadit. Aby bylo jasno. A opět řečeno s Karlem Krylem: To je vaše pivo. Rozlitý.

Tolik z vox populi. Zatím ještě v klidu. Relativně.