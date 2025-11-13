Pavel Foltán: Hrad už hraje hazard vabank?

Hrad už od voleb a vyhlášení jejich výsledků taktizuje, tzv. „hraje na čas“ a nechová se státotvorně, ani ústavně = řečeno s vox populi. Čímž velmi hazardně hraje vabank nejen o svou tvář, kůži a duši, ale v té hře je vsazeno totéž i v případě Senátu (coby oné tzv. „pojistky demokracie“), a na falešnou kartu fialové koaliční vlády v demisi (a historicky fatálního debaklu kreditu její důvěryhodnosti) se tu sázejí ty další „hodnoty“ toho typu, jako je kredit a sama další budoucnost těch stran, straniček, pidistraniček, a dalších „polit/ne/ziskovek“ – dle vox populi – typu ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti, a spol. Čili tenhle Hrad velmi hazardně vsadil vabank sebe, Senát, i celou 5-1 koalici v demisi. Ty strany asi budou chtít přežít, a tak asi na to konto obětují ten Senát, nebo ne? Kdo ví?
Logicky vzato – z Hradu by se mohlo a mělo vidět o něco dál, než jen do toho „jejich“ (a vůbec do toho vůkol) podhradí. Ale … Že prý vox populi se údajně ptá, zda na tom Hradě není historicky už jaksi poněkud přepolitrukováno. „Pre čo Jano ideš? Preparát.“ Jenže tenhle Hrad vsadil do hry právě ty shora zmíněné karty, co už tady dávno (v poctivé hře) nemají žádnou hodnotu. Alespoň tedy u poctivých občanů, voličů a daňových poplatníků.
Je to pár dnů, co Hrad vyexpandoval vůči nově vznikající vládě (na půdorysu voleb) a chtěl po Babišovi programové prohlášení vlády (sic!) a poté, co Babiš Hradu vyhověl a PPV dodal, tak Hrad (opět bezprecedentně) se snaží ten vládní materiál oklovávat, ač k tomu nemá ani kompetence, ani puvoir, ani cokoli jinak relevantního. A to už je dost za hranou i pro nejtolerantnější z nejtolerantnějších struktur národa. Už i v tom podhradí se hodně dávno ví, že Hrad nemá nárok na předložení dokumentu, jemuž se tu říká „programové prohlášení vlády“ (nota bene vlády, která tu zatím ještě ani oficiálně neexistuje) a navíc Hrad do takového prohlášení takové vlády už vůbec nemá co mluvit. Aspen tohle by na tom Hradě měli vědět a měli by to respektovat.
Národ a lid si umí spočítat, že Hrad (možná?!?) až takhle podivně a trapně hraje „o čas“ nutný ke skartaci důkazních materiálů, co by mohly už brzy svědčit proti lidem z vedení 5-1 koalice, i proti lidem z jejich struktur na všech stupních té jejich státní mašinerie. To se logicky předpokládá, takže se s tím počítá. A nejen z historických zkušeností už se ví dávno i to, že ty delikventy zpravidla už nezachrání vůbec nic. „Karma je zdarma.“ Tak to vidí vox populi.
autor: PV