Václav Klaus: Vánoční zamyšlení 2.0

27.12.2025 12:07 | Glosa
autor: PV

Sedl jsem si ke stolu a chtěl začít psát letošní vánoční zamyšlení. Ťukl jsem do počítače a nečekaně objevil, že jsem už jednou text s tímto názvem napsal. Bylo to v prosinci 2000, tedy přesně před čtvrt stoletím. Jeho úvodní odstavec se mi zdá být vhodný a vystihující i dnes: „Na stole mám více než úctyhodnou hromadu vánočních a novoročních přání, která přinášejí moc pěkná, v podstatě velmi obdobná poselství – nejrůznější lidé mi přejí hezké, klidné, veselé Vánoce a šťastný a úspěšný nový rok.“

Václav Klaus: Vánoční zamyšlení 2.0
Foto: Youtube
Popisek: Václav Klaus

Pisatelům těchto přání jsem věřil tehdy a věřím jim i dnes. Jak jsem tehdy napsal: „Mám pocit, že to drtivá většina z nich myslí upřímně a chtěl bych dodat, že mne ze všeho nejvíce dojímá spousta krásných přání od lidí, které osobně vůbec neznám, se kterými jsem se nikdy nesetkal a kteří mi píší „jenom tak“. Je to pro mě nesmírně zavazující.“ Lépe to dnes říci neumím. I teď přicházejí krásná přání a v jednom z dnešních přišla z Českých Budějovic i Alžbětinská serenáda. Tak si ji pro dokreslení adventní atmosféry pouštím.

Před 25 lety jsem se ve své úvaze zamýšlel nad větou jednoho z pisatelů, který se velmi přimlouval za to, aby platila „presumpce dobré vůle“. „Budeme-li mít všichni dobrou vůli, budeme-li všichni dělat jen dobré věci, bude v naší zemi všechno v pořádku.“ Autor těchto vět navíc spekuloval, že na světě určitě není nikdo, kdo by se „ráno probudil a řekl si: dnes budu skutečně zlý, skutečná potvora. Budu dělat špatné věci.“ Byl přesvědčen, že si to sám o sobě nemyslí nikdo a že se každý vidí jako dobrý. Trápilo ho, že většina z nás toto neuznává a že vychází z opačného předpokladu, že „úmysly jiných jsou zlé, nekalé, nečestné“.

Věty o dobru a dobré vůli sice zní hezky a vánočně vstřícně, ale já se obávám, že je tento způsob uvažování naprosto mylný. „Předpokládá, že existuje jakési dobro a že to, co se od tohoto dobra liší, je zlo.“ To jsem považoval za idealistický a příliš sebevědomý názor těch, kteří si myslí, že oni to dobro znají – a že ho mají v sobě. Tyto postoje já z řady důvodů přijmout nemohu. Proto jsem nabízel výklad alternativní: „každý z nás svým chováním, a to chováním vědomým, racionálním, prosazuje to, co on sám považuje za správné – a to primárně ze svého vlastního pohledu. S dobrem či zlem to nemá nic společného.“ Čili striktně jsem odlišoval autentické lidské chování a jeho důsledky od jakéhosi abstraktního dobra a zla.

Byl jsem i tehdy přesvědčen, že „úkolem toho či onoho uspořádání lidské společnosti je zajistit, aby protichůdné lidské zájmy přinášely – ve svém souhrnu – pozitivní výsledek“. A že právě protichůdnost zájmů je přirozeným zdrojem nepřetržitých lidských sporů a konfliktů. „Socialisté – a dodal bych, že dnes zejména zelení – tvrdí, že je dobro známé, že jde „jen“ o to ho objevit a pak „jen“ uskutečnit. Liberálové si naproti tomu, a to i o Vánocích, myslí, že je nejlepší, když nikdo na „majitelství dobra“ nemá nárok, když každý přidává k celku pouze svůj malý kousek pravdy a když má každý – v rámci elementárních principů fungujícího právního řádu – možnost o ni usilovat. Výsledek se získává až uvnitř procesu lidského chování a jednání. Proto nejde o předem rozlišitelné dělání dobra či dělání zla.“

Dodával jsem, že „bychom se alespoň dnes, v čase vánočním, měli zastavit a trochu skromněji a pokorněji se zamyslet nad pravdami svými a nad pravdami, které hlásají jiní.“ Žádal jsem, „abychom měli respekt k přirozenému řádu věcí, abychom si vážili už jen oné možnosti prosazovat svou představu štěstí a abychom byli připraveni přijmout i to, že v tomto snažení leckdy neuspějeme. Že se prosadí pravda někoho jiného. I to je součástí našeho života, i o tom můžeme my všichni dávat svá nezvratitelná svědectví.“

Před dvaceti pěti lety jsem napsal, že jsem optimistou a že věřím, že úsilí nás všech – přes veškerou vnější chaotičnost – povede k výsledku, který má v podstatě příznivý směr. Teď bych – o čtvrt století „moudřejší“ a hlavně starší – tak optimistický nebyl. Dlouhodobě to pravděpodobně tak může být, ale v představitelné budoucnosti vzhledem k našemu domácímu politickému vývoji a zejména vzhledem k vývoji v Evropě, resp. v Evropské unii, kde ne jako pouhá fantasmagorie hrozí válka, o tom přesvědčen nejsem. Nepřetržitá setkání Macrona, Merze, Starmera v doprovodu Zelenského to naznačují.

Přeji všem klidné a dobré, nikoli zlé Vánoce

Václav Klaus

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

Psali jsme:

Jiří Weigl: O důležité zkoušce a účtech bez hostinského
Ivo Strejček: Babišův křest ohněm
Jiří Weigl: Ukrajina jako katalyzátor hrozící existenční krize Evropské unie
Ivo Strejček: Antické drama? Ne, jenom hospodská šmíra

Zdroje:

https://www.institutvk.cz/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Klaus , IVK

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Proč najednou chcete být poslanec?

Původně jste nechtěl do sněmovny kandidovat, a teď dáte práci poslance přednost před prací náměstka. Není to náhodou proto, že nejste schopný vyřešit problém s dopravou v Praze? Přijde vám to fér někomu předávat dopravu v nejhorším stavu, co kdy byla? Nebo vy máte na dopravní situaci v Praze snad ji...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Krutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíruKrutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíru Překyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutkuPřekyselený žaludek se dá napravit mávnutím proutku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Václav Klaus: Vánoční zamyšlení 2.0

12:07 Václav Klaus: Vánoční zamyšlení 2.0

Sedl jsem si ke stolu a chtěl začít psát letošní vánoční zamyšlení. Ťukl jsem do počítače a nečekaně…