Pavel Foltán: Jakou barvou dneska září osmička v mém kalendáři?

Už jsem o tom psal krátce po říjnových volbách, že to jejich podivné dědictví nikoho asi moc nepotěší – ani ty, co utrpěli vítězství, ani ty, co utrpěli takzvané vítězství, ale ani voliče, ale ani nevoliče ve zbytku veřejnosti.

A že ještě budou zmatky a tahanice i v souvislosti třeba s § 77 i s § 106 zákona o Jednacím řádu Sněmovny a tak dále a podobně. Tehdy tomu málokdo věnoval pozornost.

Kdo z laiků i odborníků si celou tu šíři problematiky zúžil na pouhou licitaci z pohledu „ústavněprávního“ – tedy jen k problému možnosti / nemožnosti ustavit poslanecké kluby z účelově slepených volebních koalic. A ten, kdo při tom namítá, že ty volební koalice jsou z toho pohledu v pořádku, protože volební koalici lze posuzovat jakoby jednu kandidující stranu, tak ten zapomněl mimo jiné i na jeden velmi důležitý detail – a to na právní subjektivitu, a z ní plynoucí tzv. legitimaci, což je i zde podstatná věc. Ty volební koalice totiž tu potřebnou právní subjektivitu neměly a nemají. Musely by se totiž dostatečně před tím v souladu s platným právem jako právní subjekty ustavit a zaregistrovat podle platných zákonů. A pak se jako jedna právnická osoba (tj. jedna politická strana, anebo hnutí, apod.) do voleb přihlásit. K tomu ale prokazatelně, čili nepochybně (a zcela nezpochybnitelně) nedošlo ani u jedné z těch dvou koalic. A teď už s tím nikdo nic nenadělá. Neboli tuhle zákonnou podmínku teď a tady (s křížkem po funuse) už asi nikdo neohne ani neobejde. Nota bene právně čistým způsobem – aby to bylo košer.

Jakýkoliv jiný způsob různých improvizací a podobných quasi „řešení, jak z toho ven“ (a pokud možno rychle) totiž reálně může vygenerovat potenciálně hrozící problém – dominový efekt s následně širším záběrem a „brázdou zvoranou pěkně do hloubky“. Jen tak namátkou – úkony učiněné nelegitimně, (např. osobami bez potřebné právní subjektivity, apod.) lze de iure považovat za dubiózní, resp. neplatné, a té neplatnosti se následně lze dovolat, a lze předpokládat, že úspěšně u nezávislých spravedlivých soudů v právním státě. Čili pokud se teď ty kluby jednotlivých stran těch volebních koalic ustaví jako samostatné kluby, může to kdokoli a kdykoli považovat za dubiózní (tj. pochybné), může k tomu tak přistupovat a může s tím tak i pracovat – tedy může na to odpovídajícím způsobem reagovat, a to nejen politicky, ale i právně. A kdo pak vyloučí, že po nějaké době nepřijde na stůl nějaké závazné rozhodnuté nějakého zde kompetentního orgánu (třeba příslušného soudu), že ustavení těch klubů neplatí (už od počátku), a že se to všechno musí vrátit „do bodu nula“ a od počátku předělat. To pak ale bude už i s odpovídajícími důsledky. Co by to mohlo znamenat a jaké by to asi mohlo mít potom následky i ze strany voličů a celém veřejnosti, to ať si už každý přebere sám.

Je tu pár způsobů, jak najít onu příslovečnou „variantu brod“. Zatím ta věc vypadá (ať už někdo chce, či nechce) právně čistě tak, že kluby si bez rizika dubiozity (a hrozící následné neplatnosti) může ustavit jen ANO a SPD jak de facto, tak i de iure. A tyhle dva kluby mají možnost zachovat se státotvorně vstřícně a podobně, a po nějaké té (předpokládám, že předchozí) seriózní gentlemanské domluvě za nějakých skutečně seriózních podmínek s těmi ostatními, co mají plné ruce a plné rukávy těch Černých Petrů, navrhnout podle § 106 kandidáty na funkcionáře sněmovních orgánů a sekcí i z těch stran těch volebních koalic (protože nikdo z nich to teď a tady právně čistě a následně i nezpochybnitelně udělat nemůže). Otázkou zůstává, jestli to někdo udělal – tedy jestli někdo byl schopen uvažovat realisticky, racionálně, státotvorně, a hlavně důsledně ve prospěch občanů, voličů a daňových poplatníků. Ostatně – všichni (tedy jak ti noví, tak ti staronoví) poslanci budou v pondělí 8. listopadu na té 1. sněmovní schůzi ve Sněmovní 4 na Malé Straně právě o tom skládat svůj poslanecký slib. A to (právně, politicky, občansky i lidsky) závazný slib. A jak se při tom jeden každý z té sněmovní sedmičky navenek veřejně vybarví, to už bude jen a pouze na něm.

Ono to ustavení těch sněmovních orgánů, funkcionářů, atd. má i jiné rozměry, které lidé znají a dovedou si je selským rozumem srovnat v hlavě i spočítat. Kdo někdy v praxi řídil něco s rozpočtem, s lidmi, s agendou práce a mezd, atd. – tak ten si jistě umí představit, jaká teď asi ve Sněmovně panuje atmosféra, a to i v souvislosti s tím, že ta tzv. „pěti-koalice“ plánuje ustavení dalšího = šestého místopředsedy. To je dost nákladná věc, která tu zatím ještě za těch 32 let od převratu 1989 nikdy nebyla. A není to JEN o platu toho 6. Místopředsedy, je to i o infrastruktuře nákladů na provoz jeho kanceláře (lidé, jejich náklady PaM, MTZ, atd. atd. atd.) – kdo to znáte z praxe. A protože i tahle Sněmovna hospodaří podle nějakých rozpočtových pravidel, tak na tuhle (údajně že prý tak trochu pirátsko – stánkařskou) novinku nemá plánované fondy, ani rezervy. Čili kancléř Sněmovny si bude muset nějak poradit v rámci toho stávajícího rozpočtu – a to mu asi nikdo ze zkušených taktiků nezávidí. Totiž nebude mít jinou možnost, než to „vyřešit“ fiskálně interně = česky řečeno z toho, co by jinak šlo na provoz těch stávajících nákladů těch stávajících struktur, včetně mzdových aj. fondů – čili nejspíš se to dotkne i pohyblivých složek odměn, mezd, i tzv. „ostatních osobních nákladů“, ale i dalších kapitol a položek sněmovního rozpočtu. Při tom za krkem už sedí reálná noční můra státně rozpočtového provizoria, navíc tzv. kovid tu zumbefél taky podražil úplně všechno, lid už syčí jako papiňák před výbuchem, a to je zatím jen ta pověstná špička ledovce, co vykukuje z vody asi tak jednou osminou z toho, co se skrývá v hlubině pod hladinou.

Řečeno s veršem jednoho z vtipných textů jednoho vtipného songu jednoho vtipného banjisty: „… tam v podpalubí topič přikládá, na lodi je skvělá nálada …“ Inu, plnou parou přímo na kru ... a Vánoce za dveřmi … Komu z těch admirálů, kapitánů a lodivodů že se to tak o překot chce do těch vedoucích funkcí, do vlády a okolí …?!?

