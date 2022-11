Pavel Foltán: Kdo tu chce velet státu? Kdo tu chce ovládat občany? Řídí tuhle zemi roboti?

Možná, že by si leckdo leckde mohl položit i takovou řečnickou otázku. Tedy kdo by tu chtěl ve skutečnosti velet státu? Kdo by tu ve skutečnosti chtěl ovládat svobodné občany? A řídí ve skutečnosti tuhle zemi roboti? A podobně. Proč? Inu třeba proto:

Na jedné z tzv. „sociálních sítí“ nazvané FaceBook (někdy někde přezdívané hezky česky „Xychtbuch“) už nějakých těch pár let působí otevřená skupina pod poněkud jasným a výmluvným názvem „Cirkus medius“ (chytrému napověz, nechytrého trkni) a dost možná, že i někteří ze zdejších čtenářů už tu skupinu znají. A tam se v pozadí aktuálně přihodilo toto:

Asi kdosi (možná cosi jako e-šibal, apod.) heknul tuhle zeď - kdo ví - zdá se, že tady je dneska možný už fšedsko = i to, co bylo ještě nedávno de facto i de iure nemožný… Do správy skupiny přišlo mi cosi info nebo upo nebo ufo nebo co bez identifikace a bez podpisu, kde asi anonymní robot, anebo kdo tvrdí, že zásady JEHO komunity platí PO CELÉM SVĚTĚ ve všech jazycích atd., a tak že jeden příspěvek tady ty JEHO zásady porušil, a tak ho nikdo neuvidí, jen správce. Ale správce už ho taky nevidí. A kdo ví, jestli sem ten správce ten příspěvek vůbec dal osobně, anebo to udělal možná někdo jiný, možná jiný robot e-mil, nebo kdo.

Ostatně kdo to s jistotou vyloučí, že? Když dneska už je možný všecko, jaxe zdá, že? A navíc - ta Info či co, je o těch ZÁSADÁCH JEHO KOMUNITY neobsahuje nikde odkaz na článek Ústavy ČR, ani na článek Listiny (a ta je tu platnou součástí ústavního pořádku ČR), ani na žádné §§§ zákona z jurisdikce ČR, avšak - podle zákona - ten kdo vyvíjí činnost na území ČR podléhá jurisdikci ČR (a to bez výjimky). Takže jak praví starej Lotrando v té pohádce - a safraporte, tosou událostě...

Možná by leckdo leckde mohl začít i vzpomínat, kterejže politickej režim (z minula?) mu to jakoby (?) připomíná. No a možná, že by si i kdokoli kdekoli mohl položit další (zatím řečnickou) otázku, jestli třeba v podobných případech by už ty kompetentní orgány v ČR neměly začít zahajovat odpovídající řízení a v jejich rámci řešit i to, jestli třeba tady ty jakési ZÁSADY NĚČÍ KOMUNITY nejsou mimo, anebo dokonce i proti právním zásadám a §§§ platných zákonů v rámci jurisdikce ČR, protože v ČR není právní princip personality, ale je tu právní princip teritoriality, čili platí tu právní zásady podle platných zákonů ČR, a nikoliv ZÁSADY NĚČÍ KOMUNITY (co si kdosi odkudsi s sebou přinese a chtěl by je tady zavádět).

A beztrestně tady nikdo nemůže - ani ve stadiu pokusu (byť i jen verbálně, či dokonce i jinak - např. cenzurou, apod. úkony) jakékoliv "zásady" jakýchkoliv "komunit" nadřazovat nad zákony České republiky. A povinností složek státu je ex offo (čili z úřední povinnosti) tj. i bez návrhu zajistit také mimo jiné právě toto - a to rovněž ze zákona. No, a když tady občan, volič a daňový poplatní vidí, nečinnost, anebo nedostatečnou, či špatnou činnost příslušných orgánů (úřadů, složek státu, atd.), tak by se tu nikdo nemohl divit, kdyby se kdekoliv kdokoliv logicky dožadoval zevrubných odpovědí na zmíněné otázky.

