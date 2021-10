Pavel Foltán: Lenin ve Finsku aneb Začali od Adama

reklama

A na tom obraze zpod duchny koukala čtyři chodidla a pod postelí se válely čtyři válenky. A soudruh Brežněv se při prohlídce ptal, čí jsou to válenky a čí jsou to nohy. A ředitel Ermitáže odpověděl, že ty menší, to je soudružka Krupská, a ty větší, to je soudruh Stalin. A soudruh Brežněv na to: A kde je soudruh Lenin?!? A ředitel pohotově: No přece ve Finsku…

Čas oponou trhnul a od neděle nám ten euro-čas byl zase na půlrok navrácen k času Boží přirozenosti. Pějme píseň dokola! Ale v Půlnočním království je i toho času jen do času, takže jen jeden den. Od pondělka už opět omezeně. Psí život… Adámku náš, copak děláš? Jsem ve Finsku… („Tady už se to normálka nedá.“)

A kdo si ještě nenechal vymýt paměť, ten si asi vzpomene, že před rokem tady u nás v Kocourkově přituhlo i v tom psím životě. A venčilo se do 500 metrů a pejskaři aby si na to měření nakoupili lejzr měřáky… Jinak pokutička! A basta fidli tralala.

„No, řekni sama, paničko. Co to je za výběh, těch jejich 500 metrů? Kterej henten oný perimetr jim to vyměřil? No, asi podle sebe soudím tebe. To je tak pro ty navoněný plyšššáčččky těch bafuňářskejch pipin. Ale nic pro pořádnou poctivou nefalšovanou bojovou amazonku. A co teprve barváři, anebo honiči, chrti a další atleti...?!? A pak že na velikosti nezáleží. Hic Rhodos, hic salta! Ale není tu každej kdejaká buchtózní knedla s vylízanym povidlím. A vůbec - je to bez vodítka, nebo s vodítkem, lineárně, kvadraticky, radiálně, vertikálně...? A co pséci bezdomovců? A co pséci lidí, co mají ofiko ohlášku pobytu na obecním ouřadě? A co zvířátka & Petrovští? A co jelen Větrník a hajný Robátko? A co kavky z Kavek? A co kočky, koně včetně ouředních šimlů, a co bobři a další? To zas bude vysmátejch advokátů z výher těch hafo správních řízení o pokutách a následných soudů o náhradách škod. To se obecní rozpočty prohnou. Inu, logika na míru pro byrokracii agend. Že prej asi jako v tom vtipu, když se ptala ta pouliční čubka, kam šel ten cvičenej služební vlčák s těma dvěma vocasama? … Haf.“

No, řekněte sami – neměla ta němá tvář už tenkrát pravdu? A jak se po roce ta nová sorta cumbefélů srovnává s platným právem?

A co z toho zas bude za estrády? A kdopak z nás pamětníků by se před tím bezmála půlstoletím nadál, že se jednou „na starý kolena“ rozměru těch absurdistánských anekdot nejen reálně dožije, ale že ho do rozměru výběhu v ohradníku těch absurdních anekdot zaženou dožít. Pět set metrů tam, pět set metrů sem – žádná míra. Sedni, lehni, zůstaň a neštěkej! Páneček je ve Finsku…

Vygenerovali si na to šest místopředsedů a kluby nekluby, zákon nezákon. (Inu, proč ne, když to občánek zaplatí, ani necekne.)

