Pavel Foltán: Obětní beránek Souček a jiné ČT pohádky?

Aby ne, když volby jsou takřka „na spadnutí“ a generátor 5-1 koaličních omylů (náhodných i zákonitých) jede v úkolu jak Turek o žních po poli 230 tam a 200 zpět. A mlhovinu geometrie odklonu 232 miliard korun údajně nevyřešila už ani ta veliká cumbefél hradní porada, co se jim (jak se zdá) taky kdovíjak nepovedla. A co když to praskne? Někdo to práskne?!? A ještě do voleb? Co pak? A co potom? Inu, řečeno s Karlem Krylem – je to jejich pivo. Rozlitý.

5-1 koalové samože chtějí, aby Kavky kavkaly do voleb podle jejich notiček, takže by tam cumbefél chtěli mít už do tzv. parlamentních prázdnin tu svou novou kavku, co dobře kavká a co jim to tam do těch voleb „objektivně a vyváženě“ pohlídá v bludu jejich setrvačníku, že ty volby tady vyhraje ten, koho ty kavky těm lidem do těch hlav motoricky notoricky nakavkají ve stylu PŠM & VUML agitátorů podle učebnice „Malý géblsek“ strana dvě.

Omyl – není tomu tak. Ve skutečnosti jim jde jen o nakašírování kulis pro další volební šméčko. Anžto, jak už kdysi diktátoroval diktátor, tak „nejde o to, kdo a jak volí, ale kdo a jak ty hlasy potom spočítá“. No a právě tohle se musí už předem dobře nastavit, aby se to pak dalo těm lidičkám tam dole chutně a stravitelně „vysvětlit“.

Peče celá chudina. A tak všelijak podobně. Jak si to nakrájíte a koho to při tom semele, to je nám (tam nahoře v režii) putna. A přinejhorším bude jakoby henten oný blek aut. A než nahoděj ty sčítací mašiny, tak bude přepočítáno ponašemu. Jako minule, že jo. A je to.

Takže je to jasný? Buď nám ty kavky ještě do léta zofort cumbefél přesoučkujete, anebo pak bude i každá Rada drahá. Stačí neschválit jednu výroční zprávu. A to se 5-1 do těch parlamentních prázdnin dá v pohodě stihnout.

Od počátku akce „poplatky 2025“ tu nejde o těch pár set korun ročně na jednoho plátce. (V tomhle státě je „důmyslná mechanika“, jak dostat z poplatníka první poslední bez toho, aby cokoli včas poznal a mohl to ovlivnit.) Skoro už 35 let od nastavení a vzniku tzv. duálního systému v médiích s ČT „veřejné služby“ v čele se tu poplatky zvyšují, ale ta metodika dělení v ČT je konstantní = ty partičky si dělí stále víc miliard od nás poplatníků. A vedení ČT na to nemá vliv. A kdo z nich je tam právě ten „generál“, to je těm partičkám taky šumák.

Čili nutno změnit systém. To je oč tu běží. Kapišto?!?

Jeden axiom z praxe lidí se skutečně životními zkušenostmi praví, že: „Obvykle bývá něco i poněkud jinak. A zpravidla vždycky všechno.“ Tak proč zrovna teď a tady by to mohlo (mělo) být jinak? Třebas naopak? A kdo ví, možná i nejen kroužek šachistů, „co spolu mluví“ v kavčí kavkárně, by zkusil sicilskou obranu útokem à la Palermo. Jak v té pohádce při jedné z těch porad k odstranění císaře Rudolfa zazněl další axiom, když vrchní spiklenec komoří Lang fakticky poznamenal, že v podstatě je jim při tom všechno jedno, ale jakmile se jim sáhne na majetky, tak tam to končí.

Inu, podobně nezapomenutelná citace se zapsala do kavčí hysterie i v letech 2000 až 2001, kdy až z těch tehdy nejvyšších análů zašišlala věta štyftů fon trautnberských, a to že „Česká televize patří těm, kdo v ní pracují“. A zazvonil zvonec, a…? (Kafka by asi zíral.)