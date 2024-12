Pavel Foltán: RRTV – jablko politických svárů? Už zase?

A podobnost čistě nenáhodná i zde opět jasně dokazuje, že ten tzv. čas „an sich“ neexistuje, podobně, či stejně, jako tu neexistuje ani ta tzv. „náhoda“. Čili hned (jak ta „kauza Rada“ vyjukla na světlo mediálně-politické) jsem říkal, že i v tomhle případě je něco jinak. Respektive, že všechno je jinak. Tož tak.

Ale teď už vážně a věcně. Od počátku téhle „nové RRTV aféry" (tj. už od 21.11.2024, kdy ta RRTV zveřejnila tu svou podivnou a přinejmenším i dubiózní tiskovou zprávu) jsem říkal, že právě tahle akce není právě ta příslovečná „jen tak kulička", ale že je to taková ta telenovela politických hrátek s čertem, a že asi bude stejně dlouhá, i stejně nepovedená, jako ty ostatní různé a jiné televizní telenovely. A helemese, uběhlo jen pár dní, a už tu máme (z henté oné politické estrády) tzv. pilotní díl. A je povedený? Inu, leckdo leckde by logicky mohl říct, že v téhle hře bude těch polit-kohoutů na tom polit-smetišti asi víc. Takže pro některé z nich by se tenhle začátek mohl zdát jako že relativně povedený. Nicméně, ještě časem uvidíme, jak se to celé bude dál vyvíjet.

A už v pátek ráno vyrazil první pilot. Řečeno s hláškou z filmu: „Před hájovnou stojí zaražený pilot.“ A kdo ví, jestli to není právě on. Neboť právě s tímhle pilotem „sem k nám“ do toho „našeho“ mediálního prostoru dopadla rachejtle pod titulkem: „RRTV nepotřebujeme. Senátoři budou po fiasku s influencery řešit smysl vysílací rady“. Ten výstřel té rachejtle propaguje hlavně senátorku Kordovou Marvanovou, no a senátora Smoljaka… (Inu, jak jinak? Řeknou si insideři, a s nimi rovněž informovanější laici). Tak tohle (i bez té mé příslovečné „křišťálové koule“) mohli předpokládat už pár dní předem, ještě než vypukla ta „aféra Rada“, tedy už před sedmi až čtrnácti dny, kdy se „zčistajasna“ jakoby pro někoho možná poněkud překvapivě na pavlačích bulvárních bulvárů začali producírovat zombíci prastarých mediálních afér, zejména spjatí velmi negativně se ZRADOU republiky a jejích daňových poplatníků v souvislosti s arbitráží CME vs. ČR (tzv. o TV Nova), i s další následnou arbitráží tzv. o TV Prima – tehdy suma sumárum o nějakých 11 + 4 = 15 miliard korun českých. Dost hustá zrada. Ale v tuzemácku od hentoho „sametu“ 1989 už vesměs jakoby standardní. Avšak tyhlety „hrdiny“ (zatím ještě) ponechme stranou. Bulvární medializace těch jejich výplodů v této době (a právě v této době – sic!) svědčí o ledasčems, a ledacos prokazuje. A o tom to je. A o tom to ještě bude (asi už brzy). A svou roli v tom tehdy sehrála právě i ta dnešní senátorka Marvanová (tehdy poslankyně za ty malé strany té velké Pravdy a Lásky & spojených + spojeneckých kaváren). Ale o tom případně také až později.

Nicméně zpět k tomu „pilotu“ oné mediální telenovely, kde (zdá se) hlavní roli zatím hraje ta senátorka Marvanová, které přihrává senátor Smoljak a spol. Podle mediální citace Marvanová (na adresu RRTV) údajně řekla: „Jsem přesvědčena, že takovýto orgán, politicky obsazovaný, velmi drahý a rozhodně ne nestranný, nepotřebujeme.“ Marvanová toho řekla víc, ale není tu „čas“ ani prostor zabývat se tím, co by měla vědět absolventka práv / advokátka / celoživotní kariérní funkcionářka – poslankyně a nyní senátorka. Měla by to vědět, a osobně nepochybuji o tom, že to zcela určitě také ví. Ale … Že to neví její support = senátor Smoljak – to asi nepřekvapí – nemá právní vzdělání, praxi, zkušenost … ostatně i v té „špičkové“ politice je něco jako konstantní „elév“. Ale to není naše chyba. A řečeno s Karlem Krylem „to není naše pivo“ rozlitý.

Už jen z toho mála, co je shora zmíněno, by si kdokoliv kdekoliv logicky mohl říct, že už i těm řídícím strukturám toho senátního „předvoje“ Marvanová / Smoljak musí být jasno, že za rok už tahle 5-1 koalice & a spol. struktury už nebudou mít vliv ani na ovládání, ale ani na obsazení mediálních rad, ani na event. odvolání jejích členů, a podobně. A za další rok a násl. už na to nebude mít vliv ani ta jejich dosavadní část senátorů. No a tak teď o překot (a leckdo by si mohl říct, že hystericky a podobně) se snaží to zvrátit. Například tím, že se nějak – či jakkoliv – pokusí ty rady odvolat, a do těch nových nasadit „svoje“ lidi. A když by to nešlo, tak se pokusí ty rady zrušit = ve stylu „když ne my, tak nikdo“. Je to „řešení“ velmi „demokratické, velmi konstruktivní, velmi korektní, velmi občanské, velmi právně čisté, velmi systémové“, apod. Tož tak. Přesně ve stylu těch struktur toho druhu a toho typu (je to už historicky ověřeno za těch uplynulých 35 let – a je to za tu dobu rovněž historicky prokázáno a doloženo). Inu, jak už je tady historicky 35 let známo – je to ta jejich Pravda & Láska s ručením žádným, a zcela bez jakékoliv odpovědnosti – nota bene vůči lidu, národu, a vlasti.

No, a ta dnešní senátorka Marvanová právě teď na tuhle RRTV křičí, že cit.: „Jsem přesvědčena, že takovýto orgán, politicky obsazovaný, velmi drahý a rozhodně ne nestranný, nepotřebujeme.“ Jenže pak by kdokoliv kdekoliv mohl začít vzpomínat, a senátorce Marvanové připomenout období, kdy jí coby tehdy poslankyni právě tohle nevadilo, a právě na tom, co teď kritizuje, se tehdy sama osobně podílela. A nejen právě na tom. Bylo by toho „v rukávu“ mnohem víc. Plné ruce trumfů a žolíků. (Sic!)

A leckdo leckde by důvodně mohl zapochybovat jak o všeobecné, tak i o mediálně právní a jiné odbornosti dlouholeté ex-poslankyně a nynější senátorky Marvanové, i na základě jejích licitací o tom, proč „původně rada vznikla“ atd. atd. atd. No a kdokoli kdekoli by pak na adresu těchto jejích tezí mohl podotknout, že i to už je tzv. hodně „přes čáru“. Ale kdo ví, možná, že se toho (nejenom na ni) časem „nahledá“ ještě víc.

Pro občana, voliče a daňového poplatníka (včetně plátců R-TV poplatků), vč. všech uživatelů internetu a tzv. „sociálních“ sítí, z řad laiků, a nota bene pak i z řad více či méně poučených „amatérů“ (rozuměj milovníků), a nota bene pak z řad odborníků, či dokonce insiderů, je pak podobně alarmující rovněž ta „stárdens šou“ poslance ODS, jejího místopředsedy, a ministra kultury Baxy … Ty jeho kreace politických tanečků na téma RRTV už jsem letmo popsal v předchozím článku, přičemž dnes bych musel být mnohem přísnější i vzhledem k tomu, jak si to Baxa jen za těch pár dní v té kauze dokázal zkomplikovat. (Uvidíme, jestli senátorka Marvanová navrhne odvolat i Baxu z funkce ministra, a co na to pak i senátor Smoljak, coby mediálně právní „expert“.)

Jestliže tedy – podle různých těch mediálních titulků – senátoři v čele s Marvanovou, Smoljakem a spol. chtějí „řešit smysl vysílací rady" resp. „smysluplnost její existence" a to vše „probrat i reálně" (was heisst reálně? paní senátorko) – pak by se jim taky možná mohlo stát, že by logicky museli dojít k tomu, že buď toho rychle nechají, a nebo (symbolicky vzato) „odvolají" zároveň i sami sebe = složí své mandáty v tomhle Senátu, a ve stylu „když ne MY, tak NIKDO" navrhnou zrušit Senát jako celek. Občan bude jásat. (Většina občanů nepochybně.) Ale na tohle Marvanová, Smoljak, a spol. asi nemají „koule". Asi? Určitě a zcela nepochybně na to ty „koule" nemají. A mít ani nebudou. Nikdy. Takže lid i tohle bude muset udělat za ně. Škoda, mohlo je to míň bolet. A mohlo to být lacinější. Lid, národ, občané, voliči a daňoví poplatníci mohli na neexistenci tohoto Senátu ušetřit mnohem víc, než na nějaké RRTV – stačí si srovnat roční rozpočet Senátu a roční rozpočet RRTV (v letech 2009 až 2015 jsem pracoval ve funkci místopředsedy RRTV a tak velmi dobře vím, že tehdy byl roční rozpočet té RRTV zhruba kolem 50 až 55 miliónů korun – a dneska po těch zhruba 10 letech je údajně kolem 80 mil. korun – srovnejte si to s ročním rozpočtem Senátu – a uvidíte sami). Ostatně – podle toho, co se z oblasti vox populi už dlouhá léta ozývá, tak – cit. „vzhledem k tomu, co tenhle Senát dělá, je předražený i zadarmo" – konec citace.

Neboli – tahle iniciativa Marvanové, Smoljaka a spol. naprosto logicky posílí tu reakci veřejnosti na zrušení Senátu „an block“ – ostatně právě po tom tady už celou řadu let veřejnost prahne. A možná, že právě tohle bude ta poslední kapka do poháru, než přeteče, (a on už brzy přeteče), a že i v souvislosti s tím pokusem o navýšení R-TV poplatků právě tohle pak ten (už mohutně naštvaný) lid postaví jakožto conditio sine qua non = jakožto nutnou podmínku, bez níž nelze už nic v tomhle směru tolerovat ze strany lidu těm politickým a podobným strukturám. Voličská obec rychle dozrává, roste, získává sebevědomí, a blíží se k bodu varu. A jak říkal už Napoleon: „Situace na bojišti se mění každým okamžikem.“ No a ten okamžik změny už se blíží. Lid si už většinově začíná znovu velmi dobře uvědomovat, že podle Ústavy je v ČR zdrojem moci, a že podle ústavního pořádku lid má právo vzít všechno do svých rukou, pokud prosazení vůle lidu proti zvůli moci a náprava stavu není možná zákonnou cestou. To přeci velmi dobře vědí jak všichni ti politici (včetně Marvanové, Smoljaka, Baxy, a spol.), tak to moc dobře vědí rovněž i všechny ty struktury, co je na pozadí řídí. A kdo z nich to neví, ten ať jde od válu rovnou a rychle – dokud je čas (viz cit. z vox populi).

Kdo se trochu blíž a líp vyzná ve strukturách RRTV a jejího úřadu (i ve strukturách na jejich pozadí), ten se ani moc nediví tomu, kam to došlo, a co se v důsledku toho teď v RRTV i kolem ní děje. Byla to jen otázka toho tzv. „času“.

A na pozadí téhle aktuální kauzy, či spíše dneska už „aféry RRTV“ lze velmi zřetelně vysledovat bezradnost a nervozitu těch kuchtíků v přípravnách vařby předvolebních gulášů v rámci 5-1 koalice, která si jde po krku všude, kde se dá. (Už to ani nestíhá tajit. A proč taky. Všichni kolem už to vědí. A všem kolem už je ganz egál, co se děje v té pětikolce bez toho jednoho kolečka = jestli měli o kolečko víc, anebo jestli mají o kolečko míň – co na tom sejde? Zhola nic. U docenta Chocholouška – nejen obrazně řečeno – to vyjde nastejno. „ZAPÁLÍ JIM KOUDELKU.“)

Nicméně – a objektivně „historicko–statisticky“ vzato – pro informaci veřejnosti tu lze upřesnit několik faktických dat, jak z hlediska vývoje RRTV a podstatných souvislostí v důležitých obdobích, tak i z hlediska možných perspektiv řešení těch dosavadních problémů. Kdekdo z politiky (podle rozkazů z „nad-politiky“) předstírá, že ty problémy chce řešit (či dokonce, že je řešit umí, a že je vyřeší), ale nikomu z nich se to dosud nepovedlo. (Snad jen s výjimkou let 2000 až 2003 a 2009 až 2015). „Proč asi?“

Takže malá nápověda:

1. Dotčená tzv. „velká“ Rada (nyní RRTV) vznikla spolu se zavedením tzv. „duálního systému“ podle západního vzoru („Západní Svaz – náš vzor“) z titulu zákona z roku 1991 a ten nabyl účinnosti zhruba touhle dobou před 33 lety, čili 22. listopadu 1991 – no a žádná legislativní hitparáda to ani v případě tohoto „rychlo zákona“ nebyla – jak jinak v době henté oné „právnické dvouletky“ – staří dobří zkušení právníci vědí, co znamená ten pojem z právní historie Československa / České republiky. A kdo to neví, tak tomu lze pozitivně doporučit s tou hláškou z filmu toto: „hledej, šmudlo“.

2. Tehdy ta tehdejší hurá („neo-soudruzi, hlavně rychle, i když třeba i blbě, ale hlavně rychle“) honem Rada byla zřízená hlavně kvůli tomu, aby šlo státním orgánem přikrýt tu latentní „privatizaci“ vysílacích kmitočtů – ty jsou národním bohatstvím v právním režimu „res communis omnium“ čili věc společná všem = jsou nás všech = občanů tohoto státu, a tento stát je povinen i tohle naše vlastnictví chránit (podobně, jako je tomu např. i v oblasti dalších komodit přírodního bohatství, uhlím počínaje a lithiem – zatím – konče). Tohle si zapamatujte – časem o tom ještě bude řeč (a na vážno).

3. První velký problém s násl. velkou ostudou nedlouho po ustavení té tehdejší Rady byla ta tzv. „Korteho Rada“ (podle tehdejšího předsedy té tehdejší Rady), která měla i na tehdejší divokou dobu dost velký průšvih, za což byla posléze odvolána. Tehdy ta aféra Korteho rady v podstatě byla startérem seriálu problémů, co později eskalovaly i do těch podivných arbitráží o Novu, Primu, a do podobných průšvihů, jejichž řešení a jejichž důsledky se táhly ještě 20 let poté, až donedávna. A světe div se – ten Korte byl právě z těch politických kruhů, jako i ta tehdejší poslankyně a dnešní senátorka Marvanová… No a tentýž Korte (světe, divíš se?!?) je nyní členem Rady ČTK … inu, už i za té předchozí totality se tomu výstižně říkalo „rotace kádrů“. Kadry rešajut vsjo.

No, a kdyby si to snad někdo chtěl vynutit, takže kdyby to jak se říká „muselo bejt“, pak by na světlo mediální mohl vyjít i seriál autentických informací, kauz, skutečností, souvislostí, atd., od tehdejška do dneška, přičemž řada těch dotčených by z toho jistě neměla žádné to ejchuchů a podobně.

4. Ty předchozí problémy atd. z doby té „Korteho rady“ eskalovaly. A propukly zjara 2003 v odvolání tehdejší tzv. „Muchkovy rady“ formou totalitně politické akce, kterou hned poté tehdejší ministrant tehdejší pakultury Dostál výslovně definoval takto – cit.: „To je krevní msta. To je noc dlouhých nožů.“ Přesně to řekl doslova tehdejší ministr kultury Dostál – no comment. A insideři vědí, jak nedlouho poté Dostál dopadl – jaký byl jeho osud. Inu, „karma je zdarma“. A kdo to neví, nechť i zde postupuje obecnou metodou „hledej, šmudlo“.

5. Od léta 2003 a v roce 2004 po té neo-totalitní akci partičky „špidlibojs“ a spol. za účasti všemožných těch parlamentních stran tehdejší doby (KDU-ČSL, ODA, US DEU, a spol. – čili těch politických kruhů, z nichž pocházela tehdejší poslankyně a nynější senátorka Marvanová – jak jinak, že?) rychle nastoupila na scénu na místo té předchozí „Muchkovy rady“ nová sestava nových „sekáčů“ alias tzv. „Pospíchalova rada“ (posléze na střídačku „Žákova“), co nastolila ten tvrdý režim ala „kadry rešajut vsjo“. Tahle parta těch mediálních a právních „expertů“ stihla proti sobě otočit celý tehdejší broadcasting (provozovatele vysílání – zejména ty s licencí). A tahle parta stihla takticky i strategicky obsadit i rozhodující pozice na úřadu RRTV – a to podle potřeb jistých struktur jisté části polit. struktur tzv. „disentu“ 1989 a násl. – včetně už tehdy rozštěpené ODS – a tahleta část té „ODS“ tu tehdejší RRTV i s jejím úřadem tehdy ovládla – a ovládá jí dodnes. A i na to ta tehdejší ODS dojela. No, a ta dnešní ODS (spolu proti všem a sama proti sobě) už asi vidí, že končí všude, takže i v této RRTV a tak si „utírá nos židlí“ jak se říká v divadelní hantýrce, když je už i ta blbá komedie ještě blbější, než ta nejblbější komedie na světě, a nikdo z těch komediantů už není schopen to zastavit, natožpak s tím něco pozitivního udělat, aby se to dalo aspoň „dokoukat“ do toho smutně hořkého konce. „Finita la commedia.“

Takže ty metastázy různých mutací té ODS/neODS už 20 let ovládají tu RRTV i ten její úřad a to až natolik patologicky a zkostnatěle, až se to téhle vládní ODS už vrací jako ten pověstný bumerang – anóbrž KARMA JE ZDARMA apod. Všeho do času.

Tady někde spolu hledejte ten „zakopanej pes ODS a spol.“ Kdo hledá, najde.

Suma sumárum: Vůbec (ani v nejmenším) tu nejde o nějaké influencery apod. – ti jsou tady opět jen jako figurky na šachovnici politických hráčů pod vedením zájmů různých lobby. Snad jim to dojde. Ale k tomu asi až někdy příště. Možná. Uvidíme…