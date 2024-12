Pavel Foltán: Relativita politických hrátek – čili bumerang

Brigáda „kapitalistické“ práce 4-1 koaliční vládně-sněmovní numerické „většiny“ expertů v rámci jedné z posledních schůzí poslanců v podivném roce 2024 za ještě podivnějších korekcí – spíš jednostranně politicky účelových výkladů – Jednacího řádu Poslanecké sněmovny (přičemž JŘ PSP je zákon – sic!) se zase předvedla „v tom nejlepším světle slova smyslu“ – řečeno s jednou hláškou z jednoho filmu. Když totiž tato BKP4-1K de facto předhodila občanům, voličům a daňovým poplatníkům (prostřednictvím povýšenosti tj. i nad opozicí při jednání Sněmovny) řadu svých 4-1K legislativních „vizí“ – sic! No a mezi nimi ve finále jako tu symbolickou třešničku si ve Sněmovně ti „experti“ BKP4-1K opět silou protlačili novelu trestního zákoníku. Nyní se tahle „novelka“ dostane do Senátu – a ten ji nejspíš bez velkých řečí schválí a „štandopéde“ odešle na Hrad k „štandopéde“ podpisu… A je to. Pat a Mat. Šach mat sami sobě. (Jak se pravděpodobně ukáže v praxi o něco později.)

Ta shora zmíněná vládně koaliční novela toho trestního zákoníku vězí v doplnění o § 316a „Činnost pro cizí moc“ v tomto jejich navrhovaném znění:

(1) Kdo na území České republiky vykonává činnost pro cizí moc, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, pokud získá činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let bude pachatel potrestán, pokud způsobí činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu.

Právně vzdělaní mlaďoši (doufejme, že tu jsou i tací) by na to asi řekli „huuustýýý“! Svobodní, nezávislí a nebojácní právníci středního věku (zčásti už tedy praxí aspoň – nikoli v aspenu – trochu ošlehaní), by možná řekli „no toto?!?“. No a staří zkušení orli práva by asi řekli totéž, co shora citovaní štatlaři ze šalingradu. A především oni by z té své praktické (většinou 40 až 50 leté) zkušenosti už asi tak ze dvou ekonomických, politických a právních režimů, s přehledem starých profíků mohli vysypat z rukávu na první dobrou hned několik stručných a věcných právních poznámek ve stylu prohozu podél lajny. Tak například (jen stručně tzv. „na první čtení“) víceméně jen obecně:

K odstavci 1.: Kde je přesná definice sousloví „činnost pro cizí moc“. Kde je přesné vymezení pojmu „činnost“ a pojmu „cizí moc“. Nutno zde (i pro futuro) zdůraznit právě tu nutnou potřebu exaktního vymezení těchto (a dalších) pojmů a termínů, a to nutně explicitně v zákoně. Pro správnou a bezchybnou (tj. i pro nezpochybnitelnou) praxi v právní aplikaci = především v činnosti soudů, apod. orgánů, vč. OČTŘ zde nestačí jen nějaké rádoby expertní a filosoficky vágní omáčky v tzv. „důvodové zprávě“ apod. (To by mohlo vést jen k další lavině problémů zejména v justiční praxi. To už tu velice dobře známe. A to už tu nechceme.)

K odst. 2.: Nelze pracovat s pojmem / termínem „čin“ / „činem“ / v případě, kdy už v tom předchozím odstavci 1 není předmětný „čin“ řádně, nepochybně a zcela jasně vymezen / určen / definován. Čili zkráceně vzato – ta dubiozita (pochybnost) daná už odstavcem 1 je v odstavci 2 zvýrazněna, resp. umocněna, což logicky nelze – už jen z hlediska legislativního (i legislativně technického). Pojem „značný prospěch“ tu pak pravděpodobně otevírá onu pověstnou „Pandořinu skříňku“ – nicméně „o tom potom“.

K odst. 3.: Zde platí (jaksi tzv. „samospádem“) totéž, co bylo řečeno k odst. 2, včetně auto-kreativního potenciálu sousloví „značnou škodu“ i vzhledem k dalším rozměrům, souvislostem, konsekvencím, apod. in fine odst. 2, zmíněného otevření té Pandořiny skříňky.

Poslanec, ex-předseda Poslanecké sněmovny, vzděláním právník, profesí advokát, Radek Vondráček na adresu dotčeného přílepku řekl, že „ten paragraf je gumový“ – což sedí, protože i policejní pendrek je gumový, a tenhle 4-1K přílepek už byl jak z vox populi, tak i odjinud, definován jako „pendrekový zákon“. A to vskutku není moc dobrá vizitka jak pro celou 4-1 koalici, tak pro ty poslance a ministry, co to za tu 4-1K načetli / navrhli, tak ani pro ty její legislativní, právní, P.R. a jiné experty & odborníky.

I z toho pohledu by se leckde leckomu logicky mohlo zdát, že konstrukci toho modelu návrhu § 316a (tak, jak byl předložen a protlačen) zde asi moc zkušených legislativců nevidělo. Anebo možná vidělo, ale jejich odborné připomínky asi nebyly žádoucí pro ty předkladatele. To už ale není náš problém. Aneb – jak říkával Karel Kryl – „to není naše pivo“ (a „rozlitý“ – jak jsem vždycky dodával já). Je to problém předkladatelů.

A proč ten shora řečený Pat a Mat & šach mat, co si ti experti té 4-1K tímto dali sami sobě? Inu, „asi takhle“:

1. Ten shora popsaný trestní § 316a (v hantecu „priglpatent“) do té trestní novely tzv. „načetl“ (čili v tzv. „druhém čtení“ legislativního procesu ve Sněmovně dodal) jeden poslanec z klubu STAN, což má svou politicko-mocensko-ideologickou bázi a logiku. Nicméně legislativně a právně zajímavý je tu onen fakt, že ten poslanec STANu to do té trestní novely „přilepil“ = dodal to tam jako tzv. „přílepek“ – a to je podle příslušné judikatury nežádoucí, resp. nemožné, takže následně je to i právně zpochybnitelné. A že to pak (když to projde Senátem i Hradem) tato opozice jistě řádně napadne i ve formě ústavní stížnosti, podané k Ústavnímu soudu, tak to je už předem skoro jasné. A rovněž tu pak vůbec nelze vyloučit ani eventuální judikaci Nejvyššího soudu.

2. I vzhledem k tomu, co bylo uvedeno shora, je to pro 4-1K velice tenký led právě v tom rozměru politických souvislostí, že ten „přílepek“ načetl poslanec STANu, a to k tzv. „Lex Ukrajina 7“ (čili k vládně koaličnímu návrhu úplně jiného zákona, co vůbec nijak nesouvisí s trestním zákoníkem). Piráti to protlačení silou podpořili rovněž. Co víc k tomu dodat?!?

3. Poněkud zmatená (resp. zmateční) je i situace, kdy dotčený návrh § 316a načetl nejen poslanec Exner za klub STANu v rámci 2. čtení ve Sněmovně, ale zároveň do té sporné novely toho „Lex Ukrajina 7“ stejný návrh podalo duplicitně i Ministerstvo spravedlnosti (z koaliční ODS), což je velmi zajímavé – už i proto, že ani tuhle cestu duplicity podání ta koaliční vláda předem široké veřejnosti nejen že nevysvětlila, ale ani to sama předem nesdělila. (Prý to vyštrachali až nezávislí novináři z mediálního undergroundu. Mediální mejnstrým i zde drží basu s vládou?) Velmi zajímavé, že?!?

4. Jen tak mimochodem v souvislosti s tím, co bylo shora zmíněno – co by mohlo právě k tomu kohokoli kdekoli velice logicky napadnout? Mnohé. A jen pro příklad:

a) Dominantní mocnosti (tj. ad personam Trump i Putin) se brzy – možná už v roce 2025 dohodnou na „nějakém“ ukončení vojenské akce na Ukrajině, takže i ten 4-1K tzv. „Lex Ukrajina 7“ a další (včetně předchozích verzí) ztratí smysl. Co pak s tím lex ukrajina 7 bude dál? Ze sněmovních voleb (co budou na podzim) jistě vzejde nová politická reprezentace ve Sněmovně, pak i nová vláda ve Strakovce, takže pak i nová mocenská situace na politické mapě České republiky a jejího okolí (ani tohle tu nelze podceňovat). A jak se pak asi pak ta nová mocenská reprezentace ČR zachová i k těmhle dubiózním, demokraticky i právně sporným, resp. kolizním excesům typu i toho § 316a trestního zákona? Bude si pak i ta nová politicko mocenská vlna hřát na svých prsou hada, co se jí kdykoliv může vrátit jako bumerang rovnou mezi oči?

5. On totiž ten dotčený § 316a v blízké budoucnosti může zafungovat (a nejspíš taky zafunguje) jako bumerang proti svým původcům, i proti jejich pomahačům & spol., včetně řady doposud „hájených“ subjektů typu těch nejrůznějších ne/ziskovek, apod. struktur, a dalších jim podobných tzv. „občanských“ aktivit a iniciativ, co se v ČR už dávno zprofanovaly, a co normální občanskou veřejnost už dávno hodně štvou. Čili ten § 316a může vyvolat řadu synergických efektů, včetně aktivace jiných paragrafů trestního zákoníku, proti dosavadně provládním aktivitám, apod. jevům – a leckoho leckde by mohly napadnout (již nyní právně velmi sporné – a dokonce i v mediálním mejnstrýmu frekventované) akce typu válečných sbírek, včetně těch typu „semtex pro Ukrajinu“ a podobné apriorní dvousečnosti.

6. Kdokoli kdekoli by mohl ledacos vytušit i z toho, jak ta 4-1K ten § 316a rychle silou protlačila (nota bene jako přílepek a zrovna k „lex ukrajina 7“) proti všem – principům demokracie, logiky, právní přirozenosti, spravedlnosti, svobody, ústavnosti, atd.

Ono totiž nelze vyloučit, že právě za dané situace by se leckdo leckde logicky mohl zeptat i například na tohle:

a) Jak to, že tahle 4-1 koalice tak silně tlačí na co nejrychlejší prosazení toho divného a zjevně dubiózního § 316a?

b) Jak to, že si tahle 4-1K neuvědomuje, že by se to už brzy mohlo otočit proti ní?

c) Proč a čím si je tahle 4-1K natolik jistá? Má už dnes tu jistotu, že vyhraje podzimní volby do Poslanecké sněmovny? A když je početně nevyhraje, tak že pak – i přes to bude sestavovat vládu a posléze uchopí moc na další 4 roky? A možná na víc? Kde právě tahle 4-1K bere tu jistotu? Kdo za ní stojí? A kdo jí to garantuje?

d) Čím to je, že tahle 4-1K ani v těchto podmínkách a souvislostech neprojevuje ani nejmenší sebereflexi – ani nejmenší respekt i k tomu, že prohraje podzimní volby do Poslanecké sněmovny? Má to už nějak zařízeno, že i po těch volbách bude i nadále vládnout? A proč to ty nástroje obrany principů demokracie už intenzivně neřeší?!?

e) Jak bude veřejnost vnímat součinnost Senátu a pak i Hradu k protlačení § 316a? Ta provládní média to té „zbytkové“ obecné veřejnosti zase nějak propagandisticky „vysvětlí“? Ve stylu PŠM a VUMLu aj., brainwashingu, atd.?!? Vždyť on ten lid a ten národ to zase nějak stráví?!? Do nekonečného nekonečna?!? Skutečně?!? Hmm…

… ČILI BUMERANG …

Až se (a nelze vyloučit, že už brzy) ten bumerang vrátí rovnou mezi oči téhle 4-1K DEMOKRATUŘE (opět řečeno s Karlem Krylem), pak už pro ni bude pozdě. Pro ni je pozdě už nyní, respektive už dávno – ten odhozený bumerang už letí. A už letí zpět:

On totiž ten § 316a může mít (mimo mnohé jiné) i podobu gina z láhve vypuštěného. A ten by „s klidem Angličana“ mohl předvést choreografii točících se dervišů kolem renesance svobody slova a projevu i dalších svobod – a to už v brzké budoucnosti.

Tak třeba i v podobě závodčího do fary. Tedy do rámce zákona s krycím jménem „FARA“ – ten platí v USA už od roku 1938 a v různých variacích na totéž téma pak platí také v Evropě (včetně států EU v současné podobě, i mimo EU strukturu). A zmíněný zákon typu FARA = zákon o povinné registraci zahraničních agentů (a to zpravidla v rámci ne/ziskovek apod. subjektů a struktur) ukládá všem, co vyvíjejí na území domovského státu jakoukoliv činnost s finanční a jinou podporou z cizího státu (cizích států) povinnost se registrovat u příslušného státního úřadu / orgánu. To tady u nás v ČR kocourkově zatím ještě oficiálně neplatí, ale zdá se, že už by to tu brzy mělo platit, protože ten § 316a alias „pendrekový zákon“ anóbrž „pendrekpatent“ v tom ohledu působí asi jako ouvertura (předehra) ke komické opeře ala commedia dell´arte … a podobně.

Takže pokud stávající 4-1K zase tou svou silou protlačí ten § 316a do praxe, pak tím zlegalizuje opodstatněnost bezodkladného přijetí zákona typu FARA i u nás v ČR, a to právě s oporou analogicky plynoucí z toho tlaku, jakým 4-1K protlačila § 316a t.z. (neboli – jak se do lesa volá, až se ucho utrhne – či kdo jinému jámu jámu, sám do ní sám).

Těch úvah by tu mohlo být mnoho. V jednotlivostech, souvislostech, zobecnění, i v jiných fázích, poměrech, relacích, a dalších vztazích. Ať si to analytici přeberou.

Zejména ti, co jsou za to placeni (a nepochybně velice dobře – budiž jim přáno). A když jim ty jejich vývody & závěry nevyjdou? Kdo to pozná? No a „těm lidem“ už se to jako obvykle nějak vysvětlí s pomocí mediální masáže toho mejnstrýmu propagandy.

Nicméně všechno je relativní. Třeba tzv. „pagina versa“ / druhá strana mince / „karma je zdarma“ / a podobně? Kdo s určitostí zpochybní např. i tohle?

Kdekoli komukoli by se logicky mohlo zdát, že od nynější 4-1K & spol. je tahle akce ad § 316a totálním hazardem v té její hře – už evidentně vabank. A teď už na všech frontách. A zcela vážně.