Pavel Foltán: Relativita z pruselu? Ne! Referendum!

A tak je to tu po půlroce zas - ten zumbefél menzes hentoho oného tzv. letního a tzv. zimního tzv. času - zcela zbytečná samoúčelná pakárna, jako při C&K manévrech. V týlových liniích mediálních a přilehlých cvičáků už před lety proběhlo zvěstování, že by možná snad (samozřejmě, že z blahosklonnosti a nezměrné moudrosti mocipánů, a nikoli pod - už nepochybně jen stěží udržitelným tlakem veřejnosti) prý se snad už i na nejvyšších místech ojro-olympu zvažuje skončení těch manévrů, takže to střídání „letního a zimního“ času by možná snad i mohlo být zrušeno. A pro nás prý se pak údajně uvažuje o tom, že nám bude rozhodnuto, že si my sami zvolíme celoročně ten tzv. „letní čas“ jako stálý, čili ten, co je pro nás (v našem časovém pásmu) o 1 hodinu napřed. Takže i o tu 1 hodinu proti Pánubohu, proti přirozenosti, proti astronomickým, i fyzikálním, i přírodním zákonům. Proti zákonům elementární logiky. I proti zákonům našeho biorytmu v našem historicky „časovém“ pásmu. Logicky se zde nabízí otázka, proč zrovna my se máme někomu přizpůsobovat o tu hodinu? Proč se ten někdo o tu hodinu nepřizpůsobí nám? A našla by se k tomu nepochybně ještě i celá dlouhá řada dalších souvisejících otázek. Tak třeba (na okraj a jen tak namátkou) například: Jsme už skutečně natolik nesvéprávným státem, že si nemůžeme sami určit, že u nás bude ten čas normální? A nikoli ten čas cumbefél nenormální a deformovaný? To tu někdo chce nařídit, že tu nebude normálního už nic? Už ani astronomický čas?! A co třeba udělat o tom závazné referendum? Při podzimních volbách. To by ten erár zase až tak moc peněz navíc nestálo - vzhledem k významu by to byla zanedbatelná suma. A i ta legislativní procedura by se k tomu ještě hravě zvládla. Kdyby se chtělo, že. Ale ono se prý asi chtít nebude. Kdo ví proč? (Inu, jakoby nám to zase cosi připomínalo.)

Zkuste si cvičně (?) představit, že by teď někdo moudrý řekl národu: „Lidé, chtějte referendum. O tom normálním čase. Inu, podle reakcí, resp. ignorace politiků a jejich parlamentních stran ihned lide poznáš, jak to tu s tebou kdo z nich vlastně doopravdy myslí - a to půl roku před termínem těch podstatných voleb.“ To by nepochybně byla zajímavá výzva (právě teď a tady), že? To je možná i přímo akutní předvolební téma.

Změny času jsou masovým „vynálezem“ zejména totalitních maniaků k ještě většímu oprudentismu lidí ovládaných silou. Jsou tu ještě pamětníci, co to tady na vlastní kůži sami osobně zažili, jak za Hitlera (v době protektorátu Böhmen und Mähren dle jedné „vědátorky“ údajně „autonomního“ protektorátu - inu, zdá se „zlej sen“, že už zas v té politice, a dokonce i v parlamentu může být snad kdekdo). A je nás tu stále ještě dost pamětníků, co to tady na vlastní kůži zažili za Husáka a Brežněva - taky dost dobrá dvojka. Ostatně, jedna stará ruská pohádka (u nás opět v podání pana Wericha velmi známá a oblíbená) o zlaté rybce, rybáři a jeho ženě - dobře, pochopitelně a poučně praví, jak nakonec dopadne ten, kdo by chtěl poroučet i běhu těles nebeských včetně Slunce a Měsíce, a řídit, kdy bude den a kdy bude noc, a poroučet snad i samému Pánubohu…

