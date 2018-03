".. vzhledem k tomu, že za českou zahraniční politiku je PRIMÁRNĚ zodpovědná vláda .."

Je celkem jedno, v jaké souvislosti to zaznělo, ale zaznívá to stále víc, těžko říct, kdo a kdy to vyslovil poprvé. Umí mi někdo vysvětlit, co se v této souvislosti rozumí tím slovem "primárně", co tím chtěl básník říci?

Psali jsme: Pavel Hasenkopf: Nikdo si nevšimnul černé Ukrajinky, která neumí slovo česky? Pavel Hasenkopf: Bez cizí pomoci část uprchlíků prostě zemře Pavel Hasenkopf: Dienstbier by měl přestat podvádět voliče a přiznat barvu Pavel Hasenkopf: Proč se norský Barnevern chová tak, jak se chová?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV