Petice: Pane Timmermansi, chceme alespoň částečně vyvážit křivdu, jejíž obětí jste se stal

Vážený pane Timmermansi,

Česká média přinesla zprávu, že v právě probíhajících jednáních o obsazení vrcholných funkcí v Evropské unii byla Vaše kandidatura na funkci předsedy Evropské komise odmítnuta zástupci České republiky, Polska a Maďarska.

Chceme vyjádřit své znepokojení a stud nad argumentací, kterou v této souvislosti političtí představitelé těchto zemí použili. Za hájení a prosazování principů, za něž jste byl kritizován, naopak zasloužíte naši úctu a vděk - ať již jde o vládu práva a základní demokratická pravidla ve všech členských zemích Evropy, nebo o solidární přístup členských zemí k imigraci do EU. Vážíme si rovněž Vašeho kladného vztahu k naší zemi a českému národu, který jste mimo jiné prokázal svým přihlášením k odkazu Charty 77 a Václava Havla v roce 2017.

Tímto dopisem chceme alespoň částečně vyvážit křivdu, jejíž obětí jste se stal. Přejeme si, abyste se ani Vy, ani jiní evropští politici nenechali tímto případem odradit od toho, abyste ve všech členských zemích EU, tedy včetně středoevropských zemí, prosazovali principy, které i my považujeme pro existenci Evropské unie za zásadní.

S pozdravem

Hynek Krátký

Praha

__________

Dear Mr. Timmermans,

Czech media informed that in current talks on top EU positions, your candidature for EC President had been rejected by Czech, Polish and Hungarian government representatives.

We want to express our embarrassment and even shame about the reasoning of this rejection. For defending the principles for which you were criticised, you deserve esteem and gratitude instead – might it be rule of law and basic democratic values in any EU member country, or an open and solidary approach to the immigration issue. We also appreciate your positive relation to our country and to the Czech nation proved by your active participation in commemorating Charta77 and Vaclav Havel in 2017.

By this letter we want to compensate the injustice against you. We wish that neither you nor other EU politicians would be discouraged by this sad incident from further promoting principles – in all EU member countries, including Central European countries – which all of us consider to be essential for European Union existence.

Your sincerely

Hynek Krátký

Praha

