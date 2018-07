Petice za spravedlivé odškodnění obětí H-Systemu ze strany státu ČR

My, občané ČR, apelujeme na náš stát, aby byla napravena donebevolající křivda spáchaná na bývalých klientech H-Systému a požadujeme, aby všichni tito klienti byli spravedlivě ze strany státu ČR odškodněni. Neboť to byl právě stát, kdo umožnil nepoctivým podnikatelům v devadesátých letech takto řádit a okrádat nevinné občany, kteří se "provinili" jen tím, že chtěli vlastnit střechu nad hlavou.

A je to tedy právě stát, kdo by měl v plné výši tyto občany odškodnit a to nikoli nějakou trapnou almužnou ve výši 50 tisíc korun, ale částkou rovnající se současné odhadní ceně nemovitostí. Respektive takovou částkou, aby mohly být požadavky konkurzního správce uspokojeny.

Pochopitelně s tím, že by měli všichni poškození občané, kteří utrpěli nejen finanční, ale i nemalou psychickou újmou, automaticky předkupní právo k nemovitostem, ve kterých žijí a které nejenže už dvakrát zaplatili, ale kde nechali 20 let svých životů a nervů, kdy žili celých těch 20 let ve strachu o střechu nad hlavou!!

Je to ostuda tehdejší i nynější české vlády, že je zde vůbec něco takového možné. Je to ostuda vlády, která neumí zařídit, aby bylo spravedlnosti učiněno za dost. Když už selhalo právo a justice.

Petici můžete podepsat ZDE.

autor: PV