Petice za zpřísnění trestů za týrání zvířat

Od roku 2014 zvíře není posuzované zákonem jako věc, nýbrž "tvor nadaný smysly". Ale i nyní, v roce 2018 jsou tresty za nelidské týrání zvířat často nižší, než za drobné krádeže. Maximálně tři roky, podmínka, pokuta.. To jsou tresty za kopání, bití, škrcení, topení, hladovění, házení zvířat z paneláků nebo zanedbání péče.

Není to tak dávno, kdy majitel nechal stát krávy až po pás ve vlastních výkalech bez jídla a vody. Nebo kdy mladý muž z Prachatic brutálně a opakovaně kopal a škrtil malé štěně.

Nám, kteří jsme podepsali tuto petici a věříme, že i většině slušných lidí v této zemi, nejsou osudy a životy zvířat lhostejné. Ať už se jedná o psy, kočky, plazy, dobytek a jiné. Zvířata jsou stejně bezbranná jako děti nebo staří lidé a v žádném případě není možné, aby mučení, týrání nebo nehumánní podmínky byly trestány jako přestupek. Lidé, kteří jsou schopni dopustit se takovýchto činů na zvířatech by měli být trestáni stejně, jako by se činů dopustili na lidech. Protože pokud je někdo schopný zavřít kočku do krabice a zapálit - je jen otázkou času, kdy se jeho zloba obrátí proti člověku.

My, níže podepsaní, žádáme, aby byly zpřísněny tresty za týrání zvířat. Apelujeme na vládu, aby konečně přestala brát týrání zvířat na lehkou váhu a tvrdě zakročila proti takovým násilníkům. Jsme proti tomu, aby ze svých hrůzných činů odcházeli s mírnými tresty. Dále požadujeme, aby obviněný musel uhradit veškeré lekářské ošetření a jiné náklady spojené se záchranou týraného zvířete.

Petici můžete podepsat ZDE.

autor: PV