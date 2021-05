Petr Brandtner: Příběh jako z Orwella

Založíte orchestr. Umožníte v něm vystupovat studentům a amatérům, vyškolíte je tak, aby se jich profesionálové pro jejich nešikovnost, předsudky a neochotu udělat pro hudbu co je třeba bez ohledu na jejich pocit nebo názor neštítili, spolupracujete s podobně vedeným špičkovým pěveckým sborem a s přáteli z řad nejlepších muzikantů v zemi, občas i zahraničí. Prosazujete hodnotné skladby, které není často slyšet, dáváte šanci mladým hráčům, zpěvákům, dirigentům, skladatelům. Za dvacet let si uděláte jméno v obci a okolí, kde koncertujete. Přispívá vám město, místní sponzoři, kraj, při mezinárodních akcích fondy pro uměleckou spolupráci. Chystáte se na 20. sezónu, která se snoubí s 250 letým výročím narození jednoho z největších skladatelů všech dob. Připravíte koncerty z jeho skladeb.

A pak se dozvíte, že je epidemie, dokonce pandemie. Že máte zakázáno nejen vystupovat, ale i zkoušet. Zjistíte po deseti dnech z denně zveřejňovaných čísel, že nakažených je v ČR 1000, tedy 0,01 %, 100, tedy 0,001 % v nemocnicích, 11, tedy 0,000 11 % na přístrojích a jeden člověk s několika dalšími vážnými nemocemi zemřel ve věku 95 let. Napíšete poslanci, kterého považujete za nejchytřejšího, aby s tím něco udělal, protože nepovažujete za normální, aby se kvůli tomu zastavil stát. Neodpoví. Zavoláte známému, který dělá poradce politickým špičkám a ten vám uznale sdělí, že ta argumentace čísly je fakt dobrá a mohla by zabrat. Ale že nemá cenu psát vládním stranám, protože když si stav nouze odhlasovaly, mají na něm zájem, ať napíšu opozici. Přečtete si o exponenciálním nárůstu nemocných a zahlcení nemocnic.

Podíváte se tedy do Zdravotnické ročenky na str.101, kde zjistíte, že lůžek akutní péče je v ČR 40 000, následné 30 000, k tomu nějaké rehabilitační ústavy a lázně. A že v nemocnicích je s novou virózou 400 pacientů, tedy 1%. Porovnáte s chřipkou, kterou ročně běžně onemocní 1 200 000 lidí a když se zadaří, jako v roce 1995, tisíce jich zemřou. Sledujete pozoruhodné vládní nákupy a zákaz pouze drobného podnikání a kultury. Protože jste sportovní pilot, dozvíte se, jak dostaly sporty výjimku. Stačila domluva na ministerstvu, aby se létání dovolilo s poznámkou: "To ale nejde, abyste mohli jenom vy, tak povolíme všechny sporty." Jako instruktor jste zodpovědný za rozestupy, roušky a dezinfekci ovladačů řízení. Nikdo nemá žádné, letci se spokojeně baví v hloučku, jediný, který si roušku bere, že má něco s ledvinami, kdyby něco, na návrh to přece jen vydezinfikovat aspoň jemu, řekne: "Už je to vydezinfikovaný" a v klidu sedá do letadla. Všichni létají dodnes. Nikdo nemá stín pochybnosti, že je celý covid vějička pro hlupáky.

Zavoláte matematikovi z orchestru, který vám řekne, že je to jasný kšeft a podvod, ale že se s tím nedá nic dělat, protože lidé jsou hloupí a je to stále horší. Pletou si exponenciálu s logistickou a distribuční křivkou. Neumí počítat, čtou s obtížemi, delší text je odradí, nedej bože, aby byl odborný. Nepřemýšlí, neověřují, věří. Dá se jim namluvit cokoliv. I to, že protinázor je dezinformace.

Oslovíte tedy všechny poslance nevládních stran s precizní analýzou a požádáte je, aby se zeptali, jestli tohle má být do budoucna normální a jestli chtějí vyhlašovat nouzové stavy při každé takové příležitosti, protože to z nich nikdy nevyjdeme. Několik málo odpoví, že se zeptají. Nouzový stav pokračuje. Zrušíte plánovaný velikonoční koncert, protože vyděšený sbor a orchestr odmítá nelegálně zkoušet. Jen staří zkušení hráči vzpomínají na Krylovu píseň Veličenstvo kat. Po ukončení se otřesete hnusem a úlevou, uděláte tradiční letní mezinárodní hudební kurzy a srpnový koncert. Domluvíte na listopad hlavní koncert sezóny, na který to původně vypadalo, že jako obvykle nebudou peníze. Díky zrušeným akcím na jaře jsou, všechno zlé je pro něco dobré. Kraj dá. Sponzoři se našli dokonce tři. Pan starosta slíbí podporu rady města pro možnost použít jediný dost velký sál ve městě - sportovní halu a mimořádný malý, ale milý finanční příspěvek. Vše je domluveno a schváleno. Vy ovšem žijete z úspor a nepatrné finanční podpory přibližně v té výši, kolik jste zaplatili rok před tím na daních.

S podzimem přichází zákazy znovu. Čísla jsou vyšší, než na jaře, ale stále hluboko pod 1% populace co do počtu nosičů. Setkáte se s mladým mužem, vlastně ani nevypadá jako pako, který na vás ve vlaku křičí, jestli snad hodláte pít až na konečnou a vyzývá průvodčího k zavolání policie. Demonstrujete, opakovaně, marně. Dostáváte jako odpověď na výzvu ty šílence svrhnout srdceryvné příběhy, jak někdo na tuto a pouze na tuto nemoc zemřel a hysterický mail členky pěveckého sboru a lékařky, která vás nazve psychopatem, který plive do tváře zdravotníků.

Tentokrát, poučeni, že čísla nikdo nečte a když ano, tak jim buď nerozumí, nebo nevěří, když je to přece stejné po celém světě, napíšete poslancům stručnou větu, že nebudete volit nikoho, kdo bude hlasovat pro nouzový stav. A po výsledku hlasování odložíte koncert o dva měsíce. Proběhne cosi, co se s trochou dobré vůle už epidemií nazvat dá. Sice se za ní obvykle považuje u respiračních nemocí 1860 nemocných, nikoli pozitivních na vir, který nemoc u 15% z nich způsobuje na 100 000 a ne 1600 pouze pozitivních, kteří z 85% vůbec neví, že jim něco je, ale jinak poloprázdné nemocnice to skutečně tu a tam někde na covidových odděleních naplní, což je uváděno jako jejich zhroucení. Oběť epidemie je každý, kdo byl v době smrti pozitivní. Hospody a služby, kde to jde, přecházejí do tajného režimu. Hrajete na několika soukromých akcích, nahráváte na youtube, na povolené půlnoční mši, na tajných mších ve zhasnutých kostelech. Na diskuzích cenzura a blokování lidí, kteří nesouhlasí s vládou.

Měsíc před koncertem vám zavolá kulturní úsek, že pan starosta si přeje plakáty s novým datem odstranit, protože je jasné, že koncert nebude. Bráníte se, že kromě zákazů, které jsou vázané na nouzový stav, může klidně po jeho skončení proběhnout, nechápete, proč se starosta poprvé za 20 let zabývá vašimi plakáty. Vyjednáte si odklad, poslancům napíšete a zjistíte, že si kromě jedné strany a dvou výjimek, všichni přejí pokračovat, což dokáží hlasováním, přestože někteří tvrdí opak. Napíšete o tom článek https://pravyprostor.cz/jaky-ma-opozice-zajem-udrzet-nouzovy-stav/ a do zprávy o dalším posunutí koncertu na něj i s hlasováním a komentářem pošlete na něj odkaz, k tomu právní analýzu nezákonných vládních příkazů. Současně prohlásíte, že na koncertech budete nadále dodržovat Ústavu ČR a nikdy nezavedete nedobrovolné roušky, rozestupy, dezinfekci a kontrolu testy, očkování, nebo protilátek na Sars-CoV-2 a že odmítáte princip, že všichni jsou nakažení, kromě prověřených.

Dvě členky sboru vás prosí, abyste nezneužíval hromadný mail sboru k politickým aktivitám. Dirigentka, které jste dal šanci, vám napíše, že jí obtěžuje číst cokoli jiného, než kdy bude další termín, vytýká vám neprofesionalitu a poté, co jí připomenete, kdo jí platí, ukončuje spolupráci. Pan starosta vás vyzve k omluvě všem pozvaným, tvrdí, že jste spojil radnici s ultrapravicovým médiem, šíříte dezinformace a máte extrémistické názory prokazatelně ovlivněné konspiračními teoriemi. Poté, co jej požádáte, aby vás opravil, odmítne se o tom bavit a trvá na dodržování vládních nařízení.

Zamyslíte se, jestli se přece jen nemýlíte a požádáte o prověření svých znalostí a výpočtů přátele matematiky a lékaře. Ukáže se, že na nich nic významného doplnit a opravit nedokáží. Pak zjistíte věc, která celou diskuzi ukončí - údajně zahlcené nemocnice pracovaly loni na příkaz MZČR na 60% a odbavily o několik set tisíc pacientů méně, což snadno vysvětlí zjištěná loňská i letošní nadúmrtí. Nikdo to nechce slyšet, nikdo o tom nechce mluvit. (ZDE)

Ani v největších špičkách na několik dní nezabrali covidoví pacienti víc, než 25% kapacit nemocnic, na JIP pod 50%. (ZDE)

Požádáte pana senátora, kterého vidíte jako tvář Zdravého fóra, aby to nechal prověřit a jediné, co se stane, je opatrný článek na Seznamu, který o příkazu MZČR neuvádí ani slovo a odloženou péči svádí na covid.

Víte tedy, že vládní covidisté jsou podvodníci, zloději a vrazi. Ovšem jejich příkazy lidé uznávají. Po třiceti letech je opět hudební vystoupení politickou záležitostí, jen se neřeší závadný repertoár, ale přítomnost závadných diváků. Dříve vadily koledy, duchovní, nepokroková, či dokonce protisocialistická hudba, pro jednu paní ředitelku ZŠ dokonce sovětská státní hymna byla politickou provokací, teď budou vadit netestovaní, nerespirátorovaní a neočkovaní diváci, přestože 95% z nich to, kvůli čemu se to dělá, neublíží a 80% ani nezjistí, že to existuje, může jen věřit testu. Očkovaní přitom onemocnět a šířit varianty viru, způsobující nemoc mohou.

Dříve pořadatel vysvětloval na MNV své nepokrokové a antisovětské názory, nyní radnici své necovidistické a antieurounionistické názory. Svobodě se říká stejně - ultrapravicovost a anarchie, místo štvavých vysílaček máme konspirační a dezinformační média. Cenzura stejná. Postihy stejné. Anticovidistické živly je třeba odhalit, exemplárně trestat a dávat jim najevo své opovržení, s takovou bezinfekční společnost nevybudujeme soudruzi a dál nám budou zbytečně umírat lidé na něco jiného, než infarkt, rakovinu, mrtvici a necovidový zápal plic, kde je to v pořádku, to nepobuřuje, za to nikdo nemůže a je toho jen 85%.

A stejně jako tehdy, všichni jsou si rovni, jen někteří jsou si rovnější. Škola zřízená ministerstvem spravedlnosti má nadále na roušky výjimku. Což je inspirativní. Zase se budeme učit v tom chodit. Třeba koncertem pro autisty a mentálně nedostatečné. Před těmi vir podle MZČR prchá v děsu. Tak proto jsem ho ještě nepotkal, já to o sobě tušil... pan ministr Blatný to však zdůvodnil tím, že by to stejně nenosili. Tak to bych viděl jako důvod i pro sebe a své diváky. Zase si budeme lhát do očí a vědět o sobě, že si lžeme, když budeme chtít žít normálně, opatříme si papíry na hlavu. Nebo ne? Co třeba vojenský převrat, jestli tedy vůbec ještě nějaké vojáky máme? Protože jsme jen muzikanti, co nesmí hrát, napíšeme alespoň Malý výkladový slovník covidistické hatmatilky. Pouze 2 média si ho troufnou zveřejnit, do týdne má 18 000 zhlédnutí. To je lepší, než demonstrace, na které už všichni rezignovali.

Během těchto úvah a tvůrčí práce se termín blíží. Požádáme o výjimku. Hygiena nás pošle na MZČR, tam to nikdo nebere a když ano, po odeslání mailu s žádostí dodnes žádná jasná odpověď. Zeptáme se na MKČR, tam nám vysvětlí, že pilotní projekty ukončili, ale že můžeme požádat hygienu a MZČR, prý nám tam udělají výjimku jen na velkou mezinárodní akci. Máme tam prý poslat žádost a MZČR s hygienou budou posuzovat, jestli je dost velká a dost mezinárodní. Na otázku, že o takovém epidemiologickém kritériu jsme ještě neslyšeli a jestli tedy máme počet účinkujících zdvojnásobit tak, že je pozveme z Indie, Jižní Afriky, Brazílie a Velké Británie, aby žádná mutace Sars-CoV-2 nepřišla zkrátka a současně masivní reklamou zvýšit počet diváků na čtyřnásobek, už odpověď nedostaneme. Mladý německý dirigent, v děsu z toho, co o epidemii a zákazech píší v Německu, akci vzdává. Zajistíme konečně necovidistického a zkušeného.

Zavoláme znovu na hygienu, ta se slituje a napíše nám přesně takové podmínky, jaké jsme odmítli jednou pro vždy. Pan starosta, který k plakátům nechal pověsit již neplatná pravidla, podle kterých je koncert vyloučen další měsíce, dá pod ně pověsit ta od hygieny. A vyzývá nás, ať se rozhodneme, jestli ze sebe uděláme prodejnou kurvu, nebo již nazkoušený koncert opět odložíme. Odložíme? Kdo ví, co bude v září?

"Tak pane Dismasi Zelenko, napíšete nám hudbu k textu velebícím velké vítězství nad českou vzpourou, se svatým Václavem, domem habsburským a Rakouskem na věčné časy? Chcete přece to místo, nebo ne? Sub olea pacis et palma virtutis, krásný název, není-liž pravda?"

"Pane Oistrach, stranická legitimace je zde, vy jste jediný řádný člověk v domě, všichni ostatní museli do pracovních táborů na převýchovu. A vy přece chcete jet vyhrát tu největší houslovou soutěž v Belgii? Tady nám to hezky podepište."

"Herr Karajan, tak vy byste rád dirigoval v..ja, dalo by se to zařídit. A radši to napíšeme o pár měsíců dřív, ať to nevypadá, že jste do NSDAP vstoupil jen kvůli tomu, nicht wahr?"

Zhnuseni potvrzujeme. Budeme mít dost odvahy napsat na smsticket.cz, že všechny příkazy hygieny jsou dobrovolné a že nikoho, kdo je nedodrží, z koncertu 23. 5. 2021 v 18h v Černošicích v Hale Věry Čáslavské nevyhodíme? A do programu, jak byla jedna z největších a nejkrásnějších symfonií světa zneužita novodobým byrokratickým molochem, který se liší od Sovětského svazu čím dál méně? Nenecháme si vnutit politické špinavosti a zakázat jejich kritiku pod záminkou žádná politika v uměleckém díle? A co vy?

