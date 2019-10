Petr Brandtner: Rheinmetall je mimo hru v tendru na nástupce vozidel Bradley pro americkou armádu

Nová pásová bojová vozidla pro americké pozemní síly mají vzejít z probíhajících programů NGCV (Next-Generation Combat Vehicle) a OMFV (Optionally-Manned Fighting Vehicle). Představitelé armády, kteří měli obdržet nabídky do počátku října, nechtěli vyloučení nabídky společnosti Rheinmetall, která na ní spolupracovala s americkou firmou Raytheon, komentovat. Nyní probíhá hodnocení dalších nabídek. Z programů NGCV a OMFV má vzejít nástupce pásových vozidel Bradley, které jsou už desítky let zařazeny ve výzbroji amerických pozemních sil. Specialisté americké armády vybírali z několika návrhů, do další etapy výběrového řízení mají postoupit uchazeči, kteří postaví prototypy pro porovnávací zkoušky, z nichž by měl vzejít během následujících let vítěz. Nástupce vozidel Bradley pak má být zařazen do výzbroje v roce 2026.

Z tenderu už před časem vypadlo i konsorcium BAE Systems s nabídkou na bázi vozidla CV-90. Počátkem června tohoto roku totiž BAE Systems poněkud překvapivě oznámilo, že se z programu náhrady vozidel Bradley pro americkou armádu stahuje. Jim Miller, ředitel rozvoje obchodu v oblasti bojových vozidel společnosti BAE Systems, to odůvodnil obchodním rozhodnutím firmy. Po BAE Systems se tak společnost Rheinmetall stala dalším kandidátem, který se zároveň účastní českého výběrového řízení na nová pásová vozidla pro AČR, který v jednom z nejvýznamnějších současných modernizačních projektů americké armády neuspěje. Paradoxně před pár dny zástupci firem Rheinmetall a Raytheon oznámili založení společného podniku v USA, který měl typ Lynx KF41 americké armádě nabízet.

K vyřazení Rheinmetallu s nabídkou typu Lynx KF41 nejspíše přispělo to, že vozidlo existuje pouze v prototypu a firma nedodala včas do zkušebního střediska amerických pozemních sil v Aberdeenu funkční vzorek. Podle všeho tak v tendru na náhradu vozidel Bradley zůstává pouze návrh společnosti General Dynamics Land Systems, jejíž evropská odnož General Dynamics European Land Systems nabízí české armádě vozidla ASCOD 42. Zájem o účast v programu měly i další firmy. Ovšem řada potenciálních uchazečů žádala různé odklady a prodloužení lhůt, a to včetně Rheinmetallu. Brigádní generál Ross Coffman, který má na starosti modernizační program pásových vozidel pro americkou armádu, však před několika týdny potvrdil, že požadavky pro program OMFV jsou nastaveny odpovídajícím způsobem a armáda je nemá v plánu měnit.

autor: PV