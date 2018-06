Petr Dufek: Česká ekonomika dále zpomaluje

Oproti předchozímu čtvrtletí si tentokrát připsala 0,5 %. České hospodářství tedy zpomaluje o trochu rychleji, než to původně vypadalo. Domácí poptávka sice svižně roste – ať už jde o spotřebu domácností (+4,3 % meziročně) a vlády (3,5 %) nebo investice (9,4 %) – nicméně táhne s sebou nahoru i dovozy. Výsledek zahraničního obchodu se tak zhoršuje a vlastně stojí za aktuálním zpomalováním tempa růstu HDP.



Nová várka dat přináší i další podrobnosti, které doposud o HDP za první kvartál zveřejněny nebyly. Jde především o ziskovost nefinančních podniků, která se tentokrát snížila na 47 %. Podíl hrubého zisku na přidané hodnotě je nyní nejnižší od roku 1999 (mj. v důsledku rostoucích mzdových nákladů), na druhou stranu však zůstává výrazně nadprůměrný ve srovnání se západoevropskými zeměmi. Současně i míra investic podniků v ČR zůstává setrvale na vysoké úrovni a navíc v čase opět narůstá. Nejde přitom jen o důsledek rostoucí poptávky po tuzemské produkci, ale i o fakt, že firmy jsou nuceny nahrazovat chybějící zaměstnance novými technologiemi.



Ve veřejném sektoru je vidět, že oživení investiční aktivity nebylo jen přechodným (loňským) jevem, ale že pokračuje i v letošním roce. Výrazně pomaleji, ale stále jde alespoň o růst. Problémem k rychlejšímu růstu investic v tomto sektoru zůstává i nadále nedostatek, respektive nepřipravenost projektů. Vzhledem k dalšímu očekávánému zpomalování růstu české ekonomiky by veřejné investice mohly zafungovat jako pozitivní impuls, který by tento útlum zpomalil. Tedy pokud by existovala silná vůle a dostatečná síla k akci.



A na závěr ještě v rychlosti pohled na sektor domácností. Asi nikoho nepřekvapí rychlý růst disponibilního důchodu domácností (+6,5 %), který je výsledkem svižného tempa mezd a soustavného poklesu nezaměstnanosti, respektive rekordní zaměstnanosti. Naproti tomu po čase opět poklesla míra úspor, což neznamená nic jiného, než se spotřebitelé dívají s optimismem do budoucna a méně myslí na zadní kolečka. Možná ovšem i zafungovaly vysoké ceny bydlení, které z příjmů ukrajují větší díl a ponechávají menší prostor na úvahy o budoucnosti.



Celkově se dá říct, že ekonomika cyklicky zpomaluje s tím, jak vyčerpává své současné disponibilní kapacity. Jde sice o rychlejší útlum, nicméně stále je to návrat k dlouhodoběji udržitelným úrovním, a proto netřeba z čísel dělat nějaké radikální negativní závěry. Pohled ČNB na vývoj ekonomiky dnes zveřejněné údaje nijak nezmění.

autor: PV