Petr Dufek: Inflace ustupuje

V červnu se spotřebitelské ceny meziměsíčně zvýšily o 0,2 %, a to především v důsledku zdražení některých potravin a sezónního zvýšení cen dovolených. Meziroční inflace sledovaná a cílovaná centrální bankou se tentokrát snížila z předchozích 2,9 % na aktuálních 2,7 % a vzdálila se tak od horní hranice tolerančního intervalu ČNB.

Více než polovina meziroční inflace jde stále na vrub rostoucím cenám bydlení. Citelný je nejenom nárůst nájmů, ale především pak energií, které reagují na vývoj cen v zahraničí. Za bydlení si lidé v průměru připlácejí 5,5 %, nicméně dopad na jednotlivé domácností je odvislý od typu bydlení, lokality, způsobu vytápění apod.

Viditelně dražší jsou letos i služby v oblasti ubytování a stravování, cestovního ruchu apod. v důsledku rostoucích mzdových nákladů a samozřejmě i silné poptávky, která se zvyšuje díky rostoucí kupní síle obyvatel. I proto je inflace u služeb výrazně vyšší než v případě zboží v obchodech, kde se navíc zostřuje konkurence mezi kamenným a virtuálním prodejem.

Aktuální inflace nebude mít s největší pravděpodobností dopad na rozhodování centrální banky, i když je tři desetiny procentního bodu nad současnou, nicméně už starou, prognózou. ČNB se bude řídit svým novým výhledem, který bude mít už na začátku srpna k dispozici. A tuzemská inflace, která navíc směřuje k nižším hodnotám, nebude tentokrát sehrávat až takovou roli. Zvlášť když stále přetrvávají nebo dokonce zesilují zahraniční rizika a nejistoty. A významný nebude nejspíše ani kurz koruny odchylující se od modelu ČNB.

Co čekat dále? Inflace by v příštích měsících mohla zamířit ještě níže a dostat se na dohled dvouprocentního cíle ČNB. Vzhledem k tomu, že zřejmě dojde k výraznému navýšení spotřebních daní, nebude návrat na cíl rychlý ani v příštím roce. Z pohledu ČNB však nejde o nic podstatného, protože změny nepřímých daní patří přímo do výjimek z plnění inflačního cíle.

autor: PV