Petr Hampl: Důchodové fondy jsou něco jako kasíno

Proč důchodové spoření do nestátních fondů nemůže fungovat? Protože fondy jsou něco jako kasíno. Pár lidí může zbohatnout, ale na úkor jiných. Rozdělit se může jenom to, co tam bylo přineseno, žádná nová hodnota se nevytváří.

Ono to sice opravdu funguje tak, že peníze dělají peníze, ale to se týká jenom velkých peněz (viz Piketty). Kdo zdědí ve 40 letech deset miliard, ten do stáří vydělá dalších 10, aniž by hnul malíčkem. Jenže to se netýká normálních peněz normálních lidí. Pokud akciové a jiné trhy rostou jinak než do bublin, je to výhradně tím, že se do nich cpou nově tištěné peníze.

Pokud by se to dostalo k milionům lidí a ti lidé to opravdu chtěli používat na zajištění svého stáří, buď by to znamenalo šílenou inflaci (takže by ty úspory ztratily na hodnotě) nebo by vlády musely provést měnovou reformu.

Jinými slovy, podvod od samého začátku.

To už můžou rovnou lidem poradit, ať si svůj důchod každý na vyhraje na automatech. Vlastně ne, na tom by manažeři fondů tolik nevydělali.

