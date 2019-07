Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (9)

Jakl podruhé

Tak se ozval údajný útočník na Jakla se svou verzí. Jeho popis vcelku zjevně neodpovídá charakteru Jaklova zranění - hlava a jedno rameno to schytají při napadení v sedě a ne v běžné bitce - osobní zkušenost ze ZŠ. Kdyby to dotyčný lhář popsaným způsobem zkusil na Kalouska krytého gorilami, byl by výsledek jednoznačný...

Kádrování věnců

Zdá se, že mor kádrování věnců se lavinovitě šíří. Naposledy postihl Foldynu a Noční vlky v Lidicích. V bývalém SSSR jsou takových Lidic stovky, ne-li tisíce, takže ti hoši v kůži na rozdíl od úředního bezmozka zatraceně dobře vědí, proč své věnce kladou. Doufám, že ten rádobychytrý pán dostane padáka a skončí v režimu UPPDKV.

Pomníková válka

Tiskem proběhla informace, že Rusko bude sankcionovat poškozování "svých" pomníků v zahraničí. Komentáře typu "vnucují světu svůj pohled na dějiny" pomíjejí skutečnost, že ochrana daného typu pomníků je už pár desítek let předmětem mezinárodních dohod, které řada států z ideologických důvodů poslední dobou ignoruje. Navíc u nás tuhle válku po plyšáku zahájilo pár magorů s barvou a flexou a rádi by v ní pokračovali i nadále. Jen doufám, že těmhle "inteligentům" někdo při jejich činnosti vrazí dlouhý bodák na carského Mosina mezi půlky...

Sudetské restituce

Část českého obyvatelstva se obává zrušení Benešových dekretů a následných sudetských restitucí. Ve světle posledních událostí se tomu nelze divit. Lví podíl na tom mají vedle našich na platných zákonech nezávislých soudů hlavně soudruzi z KDU-ČSL v čele s profesionálním zrádcem Hermanem a další svoločí. Pikantní je, že sudetské restituce by vedle víc jak milionu občanů významně poškodily zrovna Babišův Agrofert. Podle zatím nepodložených drbů je Posseltovo partička mezi sponzory Milionu chvilek...

Povyražení na Letné

Za děsného řevu se cca 250 000 lidí (Kocáb sice fantazíroval skoro o dvojnásobku, ale to by tam účastníci vzhledem ke kapacitě pozemku museli demonstrovat ve dvou vrstvách na sobě) slezlo na Letné, aby popřeli výsledky demokratických voleb. Bohužel pokračuje známý nešvar - všichni účastnící vědí, co nechtějí (Babiše), ale nejsou schopní se dohodnout, co vlastně chtějí. Výsledkem bude více podpory pro Babiše jen proto, že všichni s jiným než protibabišovským názorem jsou trvale uráženi a jinak napadáni. Budu se opakovat - nechtěli jste Babiše? Měli jste ho nechat odprásknout jako Mrázka - ale před volbama! Po volbách už je pozdě.

Gretenismus

Ekofašos v Praze pohřbívali budoucnost, protože nedostatečně bojujeme za klima. Jistý zvědavec se vydal na jednu z demonstrací klimatických záškoláků. S těmi se prý dalo mluvit, ale organizátor akce kvůli odlišným názorům na dotyčného zavolal policajty. Nakonec ale policajti museli chránit zvědavce před organizátorem a vrchním ideologem v jedné osobě. Z projevů zelené vrchnosti je jasné, že jde jen o moc, ze staré zprávy o extremismu z 90.let pro změnu vyplývá, že zakladatelům Zelených šlo hlavně o genocidu. Ideální planetární populace byla podle nich cca 1,5 milionu obyvatel na celou Zemi a tohoto počtu mělo být dosaženo všemi prostředky.

Bohužel pro ekofašos a jiné gretény se dosud nepodařilo vyvrátit teorii, že ohřívání povrchu planet je závislé výhradně na sluneční aktivitě a ne na stavu jejich atmosféry. A vzhledem k rostoucí planetární populaci bude naše planeta patrně sežrána dřív, než ji postihne klimatická katastrofa...

(Krysodlak není Petr Hampl, ale jiný autor, který chce zůstat v anonymitě)

(zdroj: petrhampl.com)

