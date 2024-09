Petr Hampl: Konečně upřímnost v politice

Volební heslo ANO „Vrátíme, co vám Fialova vláda vzala“ je po dlouhém čase něčím, co je jasné a co se dá brát vážně. Neslibují nic víc, než co fungovalo a co se dalo bez problémů ufinancovat, dokud nepřišla neuvěřitelná rozmařilost Fialovy vlády. Vůbec tudíž nepřichází v úvahu diskuze o tom, jestli to jsou sliby přehnané, lehkovážné apod.

Samozřejmě s určitými výhradami. Zkrachovalé podniky už nikdo znovu nezaloží a nikdo nevrátí lidem majetky, které propadly exekutorům. Zničené vztahy s obchodními partnery se budou těžko napravovat. A tak dále.

A je z toho taky cítit omezení. ANO nenabízí zásadní vizi pro Českou republiku. Nenabízí změnu civilizačního trendu. Nenabízí zastavení celkového úpadku. A většina jeho funkcionářů nejspíš ani netuší, že by něco takového mohlo existovat.

Návrat před nástup Petra Fialy zkrátka nestačí. Obávám se ale, že v tuto chvíli nikdo nedokáže nabídnout víc.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Změna pohlaví neexistuje Petr Hampl: Tahle země není pro Igora Němce Petr Hampl: Jak rozumět předvolebním výzkumům Petr Hampl: Jak rozumět Kursku