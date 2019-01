Petr Hampl: Obědy zdarma jsou "černou dírou"

Obědy zdarma jsou v první řadě výzvou ke gigantickému plýtvání. Bude se někdo obtěžovat odhlásit oběd? Bude někdo kontrolovat, jestli na obědy chodí tolik dětí, kolik je vykázáno? Budou se vršit hromady odpadků, bude se krást, bude se podvádět. V další fázi pak nějaký dobrák vymyslí systém kontrol a vykazování. Potom se ukáže, že to nestačí. Tak přijde ještě více kontrol a vykazování. Mezitím se začne řešit, že vykazování ponižuje důstojnost dětí nebo rodičů... to už všechno známe.

Přitom to celé má velmi jednoduché řešení. Už dnes platí přibližně polovinu ceny školních obědů obce. Jestli to někde nestačí a rodiny si nemohou obědy dovolit, nic starostovi nebrání přidat, a obědy dále zlevnit. Třeba i platit plnou cenu. A je na občanech každého města či obce, aby vydiskutovali, jestli chtějí dát víc peněz na školní obědy nebo ohňostroj za milióny. Místní lidé si taky mohou snadno zjistit, jestli se plýtvá nebo ne. Ministerstvo to zjišťovat nebude. To prostě nasype peníze do černé díry.

(zdroj: petrhampl.com)

autor: PV