Petr Hampl: Opravdu jsou feministky ošklivé?

Bylo by politicky korektní dělat, že to nevidíme. Ale je buranské, lidové a správné prověřit i takové podezření.

K tomu prověření skutečně došlo. Provedl ho v letech 2014-15 tým profesora Matějů, na vzorku více než dvou tisíc respondentů. Účastníci výzkumu byli vyzváni, aby se oblékli, jako by šli na pracovní pohovor. Během rozhovoru pak byli fotografování – stejným aparátem za standardizovaných podmínek. Fotografie potom prošly složitým bodováním prováděným mnoha různými hodnotiteli. To umožnilo rozdělit účastníky výzkum do několika skupiny od nejméně atraktivních po nejvíce atraktivní.

Zároveň s tím byli dotazováni na politické názory, životní postoje a mnoho dalšího. Hlavní zjištění jsou tato:

Samostatné sebevědomé ženy nesympatizují s požadavky politického feminismu.

Vztah mezi nízkou atraktivitou (ošklivostí) a politickým feminismem není statisticky průkazný.

Byla ale prokázána existence vztahu mezi nízkým sebevědomím (co do atraktivity) a feminismem. Jinými slovy, čím přitažlivější si žena připadá, tím je nižší pravděpodobnost, že bude feministkou.

Na feminismus můžete tedy nejlépe zaútočit tak, že feministky ujistíte, že jsou sexy. A bude se k nim tak chovat. Na ty nejvýše postavené to asi platit nebude, ty zastávají feministická stanoviska čistě pro peníze. Ale u masy zneužívaných pipinek, které místo užitečné práce v supermarketu studují gender studies, tam to zabrat může. Stejně ale počítejte s rizikem, že vás za 30 let udají.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: Pražské jaro bylo zbytečné narušení rovnováhy české společnosti a celého světa Petr Hampl: Andrej Babiš a Česká televize Petr Hampl: Od spravedlnosti k zastrašování Petr Hampl: Která politická strana má nejhloupější voliče?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.