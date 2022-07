Petr Hampl: Podnikání proti zisku

reklama

Nechci komentovat prezidentské ambice Tomáše Březiny, ale rozhovor s ním (ZDE) rozhodně stojí za poslechnutí. Především ta část o podnikání, kde pan Březina jasně a jednoznačně říká, že normální podnikatel TO NEDĚLÁ PRO ZISK! Ano, lidé přece podnikají proto, že se chtějí uživit, chtějí dělat svou práci, baví je to, rádi vidí spokojené zákazníky, jsou hrdí na to, že vytvoří příležitosti pro další lidi – je to směs. A trh dává zpětnou vazbu, aby podnikatel nedělal něco vyloženě hloupého, aby nevyráběl v mizerné kvalitě nebo aby nevyráběl něco, co nikdo nepotřebuje.

Ale to je něco úplně opačného než zaměření na zisk! Pokud by měli převládnout ziskaři, kterým jde jen o to vyždímat jakýmkoliv způsobem zisk ze zaměstnanců a zákazníků (a nejlépe tu firmu co nejrychleji prodat), to už by bylo lepší, abychom se vrátili do socialismu.

Což je i základní vzkaz pro přívržence svobodného podnikání. Chcete bránit kapitalismus? Tak ho braňte především před takovými dravci! Pokud přistoupíte na neoliberální hru „cokoliv je ziskové, je taky správné,“ děláte pro zánik kapitalismu víc než všichni komunisté světa. Kdokoliv brání tomu, aby daňový a regulační rámec zvýhodňoval práci proti vytváření zisků, pracuje pro zánik podnikání.

(zdroj: petrhampl.com)

