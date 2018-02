Petr Hampl: Spiknutí zakomplexovaných

Je už tomu rok, co vyšla kniha, ve které jsme společně s profesorem Matějů dokázali existenci souvislosti mezi osobními komplexy a sympatiemi k politickému feminismu. Čím více si žena připadá ošklivá, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude podporovat nejrůznější politická opatření motivovaná politickým feminismem. Ukázali jsme také, že čím je žena sebevědomější, schopnější a krásnější, tím spíše jí je politický feminismus k smíchu.

To, co ukázala data, mohu potvrdit i ze své praxe v byznysu. Setkal jsem se s desítkami chytrých profesionálek, z nichž některé byly i velmi atraktivní. Ale nenarazil jsem na žádnou, kterou by pohoršovala existence sexy modelek, roztleskávaček či hostesek, nakrucujících se ve vypasovaných oblečcích s obřími dekolty. Zato pro zakomplexované aktivistky z gender studies je nesnesitelné, že takové sexy holky existují a že dokonce mají v životě neférovou výhodu. Protože nikdo nemůže popřít, že roztleskávačky a modelky se těší nekonečně větším sympatiím než všechny ty aktivistky se svými zbytečnými řečmi, nákladnými „projekty“ a stále dalšími buzeracemi.

Jenže, jak už to bývá, ženská závistivost je jed, který postupně otráví úplně všechno, dá-li se mu prostor. Stupňují se útoky, nátlak, obtěžování a nakonec vedení Formule 1 oznámilo, že přítomnost skromně oděných krásek v boxech prostě zakáže. I když je jejich přítomnost jedním z klíčových prvků tradice a kultury automobilových závodů. Rozhodnutí ublíží všem – hosteskám, závodníkům, divákům, sponzorům a nakonec i technikům, protože celé odvětví bude poškozeno. Jenom proto, aby pár zakomplexovaných aktivistek nemuselo závidět.

Ve stejném týdnu oznámilo vedení galerie v Manchesteru, že odstraní slavný Waterhousův obraz Hylas a nymfy. Na tom starém obraze jsou totiž vypodobněny krásné ženy, a aktivistky by mohly závidět.

Jaké je z toho poučení? Například to, že jestliže managementy velkých, bohatých a mocných organizací sestávají z lidí, kteří se nechají zastrašit vřeštícími aktivistkami, jak by mohla taková civilizace odolat soustředěnému náporu odhodlaných bojovníků za islámskou nadvládu.

Druhé poučení potvrzuje, že pro takové aktivistky je nakonec přijatelnější svět, kde budou ženy povinně zahaleny do černých pytlů, budou pokládány za majetek a jejich majitelé budou mít právo je mlátit a kdykoliv se jich zbavit. Pořád lepší než svět, kde se musím smířit s tím, že některým holkám to prostě víc sluší a chlapi na ně více reagují.

zdroj: petrhampl.com

Psali jsme: Petr Hampl: Asi nepřekvapí, že tuhle šílenost podporuje Kalousek... Petr Hampl: Příkopy Petr Hampl: Co ukazuje prezidenská volba o charakterech Petr Hampl: Eurodemokracie v sedmi obrazech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV