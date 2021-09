Petr Hampl: Svobodná covidová diskuse?

reklama

Na jedné straně se ho snaží zadupat do země (viz likvidace na Facebooku), na druhé straně mu poskytují maximální mediální prostor – aby odebral hlasy SPD. Třeba poslední rozhovor na Novinkách. Mezi obvyklými pitomostmi řekl jednu věc, která by snad rezonovat mohla – že kolem covidu neprobíhá otevřená diskuze. Jenže ona ta diskuze probíhá! Otevřená, férová a konstruktivní.

Problém je v tom, že je to jiná diskuze, než jakou by si pan poslanec představoval. Diskuze podle jeho představ by nejspíš vypadala tak, že v obrovské aréně proti sobě nastoupí dva vědci v přiléhavých trikotech. Publikum bude rozpohybováno koncertem rockové kapely. Atmosféru doplní spoře oděné dívky a ohňové efekty. Vědci se budou často urážkami, dav bude bouřit a po každém dobrém zásahu bude následovat salva potlesku. Něco jako prezidentská debata nebo kotel Michaely Jílkové – ale dotaženo do důsledků.

Debata, která mezitím probíhá, vypadá jinak. Třeba tak, že někdo napíše článek do vědeckého časopisu. Ten článek je předběžně zveřejněn na webu, ale zároveň ho několik lidí podrobně čte a všimnou si, že výpočty obsahují chybu. Požádají tedy autora, aby chyby opravil nebo lépe vysvětlil, jak je to myšleno. Autor není schopen reagovat a článek je webu vymazán.

Jindy se stane, že lékaři z nějaké nemocnice pozorují určité případy, vyvodí z nich závěr, a ten sepíšou do články, který projde nezávislou kontrolou a je publikován ve vědeckém časopis. Nějací jiní lékaři z jiné nemocnice ale zjistí něco jiného, co ten závěr vyvrátí (a opět je z toho článek).

Taková debata probíhá velmi intenzivně. Proto také mnozí vědci změnili v různých aspektech názory. Některé domněnky byly vyvráceny, jiné poopraveny, jiné potvrzeny. Debatu je možné sledovat na internetu. Jediný problém je v tom, že je to poměrně namáhavé.

V tom má covid obrovskou výhodu proti jiným tématům. Vezměme třeba feministická témata. Když před časem (už to bude skoro 10 let) výzkumný tým profesora Matějů zjistil, že na základních školách jsou kluci znevýhodňováni proti holkám, pražský Sociologický časopis to odmítl publikovat. Nikoliv proto, že by článek obsahoval početní chyby, ale protože jim to připadalo amorální. Nebo zkuste třeba zkoumat rozdíly v IQ mezi etnickými skupinami. A to nemluvím třeba o dopadech migrace islámu.

To je důvodem, proč se covid – na rozdíl třeba od migrace nebo nesnesitelných sociálních nerovností – daří řešit. Že se covid daří řešit, to znamená, že virus zabíjí stále méně lidí a opatření jsou stále méně obtěžující.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Vláda bude rozvolňovat. Jde o děti. Koncerty, divadla a zoo budou přístupnější Profesor Pirk natvrdo: V covidové době jsme na dětech spáchali zločin! Covid: 85 % pacientů tlustých, z toho 47 % hodně. Mlčelo se, ale už je jasno Volný a pravda o odstřelu Lipovské: Vyvedli mě. Musel jsem to udělat. Ať to každý ví! Petr Dvořák...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.