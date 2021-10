Petr Hampl: Vlastizrádná dobročinnost

reklama

O tom, kolik od nás korporace vyvážejí peněz, a že jsme nejspíš nejvykořisťovanější zemí světa (onen Pikettyho „krmelec“) se mluví dost. Ale jsou i jiné okrádací cesty. Třeba, když oligarcha vezme 100 milionů vydřených z českých lidí a daruje je univerzitě v Oxfordu. Kdyby je dal třeba na to, aby se české děti pořádně naučily matematiku a fyziku, co všechno by se za to dalo pořídit! Kolik kroužků! Jaké metodiky! Místo toho budou peníze vynaloženy na vzdělávání britských a amerických vysokých manažerů a politiků. Není na světě snad nikdo, kdo by ty peníze potřeboval méně. To už rovnou mohl zafinancovat Gatesovi další jachtu a říkat tomu dobročinnost.

Takže ano, potřebujeme poctivé a kreativní podnikatele, kterým leží tahle země a tenhle národ na srdci. Ale rozhodně nepotřebujeme lidi, co zbohatli na kšeftování s politiky a zisky pak vyvážejí ven. Nepotřebujeme tady různé Luďky Sekery. Že se tenhle typ bezskrupulózního žraloka vytahuje „morální filosofií“, to už není jen cynismus. To je nějaká vyšší forma. Tak jen doufám, že si brzy všimnou, že se jedná o bílého muže, a dají mu co proto. Jenže jak známe lidi typu Bakaly a Sekery, začnou se cítit černochy.

To až někde uvidíte oslavný článek o tom, jak máme být hrdí na svého krajana, abyste věděli, která bije.

(zdroj: petrhampl.com)

