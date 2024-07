Petr Jahn: Proč ČT koupila Tour, když ji nemá kde odvysílat. A omyly ministra Baxy

Dnes asi nikdo nepochybuje o tom, že nejen český fotbal je zkorumpovaná žumpa. Důkazů je dost. A tak když práva nakoupí někdo jiný, tak i provize poputuje jinam. Když se vybírá utkání, které se bude vysílat ve veřejnoprávní televizi, tak také vždycky zbývá „prostor pro jednání“. Abych nebyl nespravedlivý, své o tom vědí všichni, kdo kdy se sporťáky přišli do „obchodního“ styku. Protože, když vysílání, tak reklamní panely, také narychlo našívání sponzorů na dresy atd. atd. A také vratky z externích honorářů v ČT fungovaly vždycky. A mohl bych pokračovat. Prostě o to ten veřejnoprávní moloch tehdy přišel! Proto ten zběsilý ryk…

A jsme v současnosti. Pokud chcete další důkaz toho, že platit si veřejnoprávní sport je těžký nonsens, tak zde je. ČT Sport koupí, jistě ne levná, televizní práva na vysílání Tour de France 2024. Za naše peníze. Zbytečně. První etapu Tour ukončili na kanálu ČT Sport 26 km před cílem! Takže pokud chcete vidět celý závod v kuse, musíte přepnout na komerční Eurosport. Na ČT Sport Tour musela uhnout nejzkorumpovanějšímu sportu planety - fotbalu! Pokolikáté už musel jiný sport uhnout „velikánům veřejnoprávnosti“, tedy fotbalu a hokeji. A ne zápasu, ale blábolům v předzápasovém studiu. Jaká neúcta ke kolegům komentátorům a hostům ve studiu Tour de France! Jasně, jde přeci o prachy. Ale holenkové - o naše prachy!!! Totální neprofesionalita a pohrdání plátci poplatků. Naštěstí je Eurosport v nabídce většiny IPTV, satelitů, kabelovek v základní nabídce. Takže se připojuji k přání řady odborníků a aktivistů a velkou mediální novelu spláchnout do hajzlu a s tím i jakékoliv překotné navyšování televizního poplatku! Navyšováním poplatků bez řádné a pravidelné kontroly ČT podporuje stát pokračování protiprávního jednání. Zase. Je to jako byste nakráčeli do banky a houkli na ně od dveří nějaké výhružky a oni vám dali bianco úvěr, který navíc bude splácet někdo jiný. Tak by to prostě v právním státě fungovat nemělo.

A když jsme u té kontroly ČT, podívejme se, co se nám objevilo v neděli 30.6.2024 u Václava Moravce:

Ústavní změna, umožňující kontrolu hospodaření veřejnoprávních médií - České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ), dostala od vlády zelenou. V dnešním pořadu ČT Otázky Václava Moravce to řekl ministr kultury Martin Baxa (ODS). Změna by měla navazovat na tzv. mediální novelu a která počítá se zvýšením koncesionářských poplatků. ČT se podle generálního ředitele Jana Součka kontrolám NKÚ nebrání. (zdroj: ČTK / Blesk.cz)

Měl bych mít radost, protože tento argument nutnosti kontroly veřejnoprávních médií NKÚ jsem zmiňoval ve všech materiálech a článcích, kde jsem se řešením hospodaření České televize (nejen) s televizními poplatky věnoval. Kromě jiného jsem podobné úvahy včlenil i do komentářů Výročních zpráv České televize pro Volební (mediální) výbor Sněmovny. To bylo před více než deseti lety. V článcích jsem na argument řádné kontroly ČT kladl důraz průběžně ve svých komentářích např. zde .

Ale radost nemám. Protože to, co se děje kolem nové veřejnoprávní legislativy, je další nonsens. Sledujte se mnou: Ministerstvo kultury oznámí, že ruší povinné bonzování operátorů veřejnoprávním médiím, kdo že má u nich zaplacená data – tedy „ty internety“. Asi má náměstek Šašek (příhodné jméno v kontextu chaosu, který MK vytváří) průpravu z tvorby audiovizuálních děl, protože tohle byl evidentní „modrý slon“. To je taková ta věc z reklamy, kdy klientovi pustíte první verzi, do které chcete propašovat něco geniálního, co chcete vy, ale klientovi by se to moc nelíbilo. Tak tam dáte doprostřed a viditelně něco úplně absurdního. Klient se zhrozí a vy se tedy kajete (je to klient a živí vás), tak modrého slona vystřihnete a jsou všichni v pohodě a spokojeni. Klient má „svou verzi“ reklamy a vy máte jako samozřejmě ten chytřejší a moudřejší kreativec zase „svou reklamu“ (míněno TV spot). Bohužel pokud je zde klient televizní poplatník a kreativec politik, tak je klient evidentně oklamán a ve finále i okraden. Jenže on není hloupý a modří už vědí! Takže dále. Vláda bez uzardění oznámí, že navýší televizní a rozhlasové poplatky. Prostě „dohodli nám“ a basta. Pak ministr kultury Baxa deklaruje „připravenost“ na ústavní změnu – tedy možnou kontrolu ČT a ČRo hlavním kontrolorem, tedy NKÚ. Je to logické. Ono to politikům totiž nijak moc neublíží v jejich odvěké touze veřejnoprávní média kontrolovat, a především se do nich všemi možnými způsoby „vlamovat“. Protože prostě nevíme, kdo bude „nezávislý“ kontrolní úřad v době kontroly ČT ovládat a řídit, že? Ale aktuálně je to lepší nežli nic. Bohužel, se mezitím úplně ztratila diskuse o tzv. Chartě veřejnoprávních médií, která by měla jasně vymezit, za co že to musíme veřejnoprávní televizi a veřejnoprávnímu rozhlasu vlastně platit a co nám to jako plátcům poplatku přinese. A tomu všemu chaosu přihlížejí komerční média, především pak televize, které buď vědí něco, co ostatní hráči ne (což se nedá vyloučit) anebo je jim to v podstatě jedno. Což je ovšem zarážející, protože jakákoliv legislativní změna veřejnoprávnosti může velmi nehezky ovlivnit jejich vlastní byznys.

Takže jak z toho chaosu ven? Jediný správný postup je tento:

Místo překotného schvalování velké mediální novely a s tím spojeného nesmyslného a ničím neodůvodnitelného navyšování především televizních poplatků (argument nezávislého zpravodajství – to jako vážně?), urychleně začít schválením změny v Ústavě a umožnit kontrolu ČT a ČRo NKÚ. Do té doby, než bude uzákoněno provést personální audity a majetková přiznání vybraných zaměstnanců především ve veřejnoprávní televizi (podmínka jakéhokoliv dalšího jednání o poplatcích). Dokončit za všeobecného konsensu Chartu veřejnoprávních médií. Dle jejího znění přepracovat velkou mediální novelu a teprve po zveřejnění závěrečné zprávy NKÚ se bavit o nějakém navyšování jakýchkoliv poplatků za ČT a ČRo.

Pod čarou:

Nejjednodušším řešením celé kauzy veřejnoprávních médií je, při vědomí všech problémů s tím spojených, jejich placení z rozpočtu Ministerstva kultury. Politická strana, která to „zajistí“, bude nadlouho „miláčkem publika“, tedy voličů. A bude po problému.

Toto jsem napsal a zveřejnil už v roce 2014.