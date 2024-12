Petr Jahn: Veřejnoprávní bizár roku. Setkání zaměstnanců ČT s generálním ředitelem Součkem. Část 1.

V nadpisu jsem chtěl původně napsat „Setkání zaměstnanců ČT s jejich generálním ředitelem“, ale poté co jsem si pustil celý zvukový záznam, jsem zájmeno přivlastňovací „jejich“ radši nepoužil. Jednalo se totiž o klasické grilování evidentně velmi, ale velmi kontroverzní osoby, což hezky shrnul jeden mladý muž, videoeditor ČT Art: „Já bych si s váma dovolil nesouhlasit, že by to byla (Charta) jako bouře ve sklenici vody kolem jakékoliv změny. Já si myslím, že i jak jste tady řekl, že jste zahájili debatu s odbory, tak ve skutečnosti je to tak, že odbory poté, co se dozvěděli, že tady začíná vznikat nějaký dokument, který se bude týkat všech zaměstnanců a který by s nima měl být projednáván, tak se odbory museli ozvat vám, že se tady ten dokument vzniká, aby byli do té diskuze přibrání. A to je něco, co podle mě může vytvářet nějakou právě ztrátu důvěry, která podle mě tady trochu rezonuje v tom sále už od začátku. A právě ta ztráta důvěry je něco, co myslím nějakým způsobem ilustruje to, že tady byl tady Igor Němec a celé téma Igora Němce, potom je tady nějaké rušení pořadu aktuální publicistiky, teď se k tomu přidává Memorandum, Charta pracovníka, do toho je na zpravodajství třeba v domácí redakci podstav, kde tam, kde pracovalo 30 lidí, jich teď pracuje 14, navíc ve

Švarcsystému, takže se přesně bojí některých věcí, že jim nebude prodloužena smlouva, když budou psát články o někom. A do toho teď máme nějaké rušení tří kanálů…“ A já bych doplnil – trapas s jmenováním manažerů jednotlivých programů, výroční zpráva o hospodaření ČT za rok 2023, diskutabilní Memorandum a tance kolem něj a zlatý hřeb - Charta pracovníka ČT.

Entrée generálního ředitele Součka bylo ve velkém stylu přes půlhodiny chvály (a také vaty), jak jsme skvělí za peníze televizních poplatníků. Evidentně nejveřejnoprávnějším pořadem všech dob je StarDance. Nic nestojí, baví a tím spojuje diváky napříč sociálním spektrem, a ještě vydělá na charitu a na tour po regionech. Finále proběhne v O2 Aréně v Praze! Tedy proti gustu… Ale nemůžu se zbavit pocitu, že tohle je prostě úplně mimo veřejnoprávní službu a že stejně kvalitně, včetně propojování těch tancem a lokálními celebritami uchvácených lidiček, a charitativních aktivit by zvládli komerční televize levou zadní. Navíc nevím, jak veřejnoprávně ospravedlnit, kromě smlouvy o PR partnerství s Bleskem ale i iDnes, neveřejnoprávní a často nechutné denní výstupy v bulváru.

A pak už to přišlo. Souček: „Pravděpodobně nejcitlivější téma letošního podzimu je finále sněmovního jednání o novele zákona o České televizi, a především novele zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Je to téma, které tady rezonuje už téměř rok a půl v té horké fázi. Podle informací, které máme k dispozici v tom týmu, který se podílel na vyjednávání o té novele, ten stejný tým se podílel na jednání s našimi kolegy z mediálního světa v České republice. Vypadá to, že ty negativní informace, které zaznívaly v uplynutých dvou týdnech, by se nemuseli naplnit.“ Dovolím si nesouhlasit. Ano, takto si to pan generální dohodl s Fialou a spol. Jednoznačně to měl předjednáno už bývalý GŘ Dvořák, kterému ale do červenolícího úsměvu hodila vidle Rada ČT. Prostě od Nového roku 2025 se poplatky zvednou a také, kvůli „zachování veřejnoprávnosti“, se budou pravidelně navyšovat. Jenže tady se pan ředitel i vládní politici přepočítali. Lidé už nechtějí platit další poplatky za něco co nechtějí a co navíc nemůžou, jako faktičtí akcionáři, ani ovlivnit. Ale jak je vidno, schvalování čehokoliv nepopulárního v momentu, kdy se to řádně vysvětlí, a především vyfutruje argumenty, dokáže i horou pohnout. I stalo se. A bagatelizovat relevantní argumenty jako „negativní informace“ chce skutečně notnou dávku cynismu. V projevu k zaměstnancům následovala litanie „co všechno nebude a kolik programů skončí, když se nezvýší poplatky“. Většinu tohoto lkaní lze velmi snadno vyvrátit. Stačí k tomu jen Výroční zpráva o hospodaření ČT za rok 2023, profesionální vhled a kalkulačka. Pro ilustraci pár perel GŘ Součka: „Proto jsme se rozhodli s těmi našimi kolegy z komerční sféry, tím myslím komerční televize, ale i z některých profesních organizací, jako je Asociace producentů v audiovizi, jako je Unie vydavatelů nebo SPIR, jednat, vysvětlovat jim, že ta navržená novela poplatků, která zvyšuje poplatek o 15 korun, rozhodně nebude znamenat žádné drastické navýšení poplatků, a už vůbec ne takové, které by mělo potenciál převálcovat mediální trh v České republice. Memorandum je důležité z toho důvodu, že ti naši konkurenti v tom boji o poplatky se snažili některé parametry omezení nebo definice té veřejné služby rovnou vtělit do toho zákona. Jak ale víte, zákon o rozhlasových a televizních poplatcích se neměnil posledních 17 let. Naposledy v roce 2008. A pokud by omezení nebo konkrétní definice veřejné služby byla vtělena do té novely, mohlo by se stát, že dalších 15, 17 let na ten zákon nikdo nesáhne a Českou televizi by to definitivně uškrtilo. No, aniž bych chtěl být hrubý, myslím si že jestli tohle lhaní někoho „uškrtí“, rozhodně to nebude Česká televize jako firma, ale její statutární zástupce.

Není charta jako charta

Souček: „Nepochybně intenzivně diskutované téma od konce minulého týdne je i charta pracovníka České televize. Ve skutečnosti je to materiál, který vznikal od počátku letošního roku. Podíleli se na něm právníci, podíleli se na něm interní audit, podíleli se na něm externí konzultanti, ať už z univerzitního prostředí, tedy lidi, kteří se zabývají mediální etikou, tak i s prostředím odborů, s naší odborovou organizací jsme zahájili debatu nad tímhletím textem.“ Jak už bylo zmíněno v úvodu, tak odbory, konkrétně jejich nejsilnější odborová organizace NOO ČT, o tom tak úplně nevěděly a zapojily se až když se o chystané Chartě pracovníka ČT dozvěděly. Ale nechme mluvit předsedu NOO ČT Praha Vlastimila Vojtěcha: „My jsme na naší žádost, že by s náma tento dokument měl být projednán. 17. října obdrželi pracovní verzi. Teď již máme k dispozici třetí pracovní verzi. … Naši právníci nám předali ty body, které se zdají v rozporu, v rozporu podle nich. Nebudu říkat teďka s čím, protože probíhá jednání a ty dnes jsem obdržel ve dvě hodiny ráno. Takže předáme postupně vedení televize a probíhá projednávání. Ale projednávání je to, že se vlastně sejdeme a budeme jednat. Ale je to vlastně takový akt, kde aktéři řeknou, projednali jsme a je projednáno. Takže teď projednáváme a já se nechci tady na tomhle plénu k Chartě vyjadřovat, protože stále jednáme. Takže to je asi za mě všechno. Já děkuji za to potvrzení o tom, že stále jednáme.“ Tedy, to příliš nevypadá na veřejnoprávní jednání vedení ČT s respektovaným partnerem pro kolektivní vyjednávání, že? Kdyby tam byl Tonda Dekoj (bývalý předseda NOO a vedoucí přenosového vozu), tak už „přenosáci“ stávkují! No k těm se taky níže dostaneme a není to vůbec nezábavné. Souček pokračuje: „Ten text je inspirovaný více než 20 etickými kodexy a v případě BBC se to nejmenuje kodex, ale BBC Guidelines. Pokud si přečtete BBC Guidelines, zjistíte, že je to téměř jedna ku jedné s tím, co dnes obsahuje charta pracovníka České televize, ten její pracovní text, se kterým stále pracujeme.“ Já vím, že mantra BBC je oblíbeným argumentem našich zastánců veřejnoprávnosti, ale ani sebelepší charta či etický kodex nezabránilo exesům v BBC, nad kterými zůstává rozum stát. O jednom veřejnoprávním úchylovi natočil seriál i Netflix. Jmenoval se Jimmy Savile a třicet let pod rouškou veřejnoprávní BBC zneužíval děti! Navíc sociální struktura obyvatelstva a historický vliv poddanství, těžko můžeme srovnávat s relativně svobodomyslnou náturou obyvatel v ČR. Dále se Souček snaží zlehčovat vážný dopad Charty citací různých interních předpisů ČT např. desatera novinářů a „…pravidel, která platila od roku 2012 v rámci rozhodnutí generálního ředitele o pravidlech komunikace České televize… Je to zákon o České televizi, je to kodex České televize, je to statut České televize, je to také několik rozhodnutí generálního ředitele, tedy interních norem České televize. … A ten druhý důvod, proč ta charta začala vznikat, je taky ten fakt, že od doby, kdy vznikl kodex České televize, což je norma, kterou přijímá sněmovna parlamentu České republiky, a od doby, kdy vznikala některá ta RGŘedka, tak uplynulo docela hodně času kodex je norma, která byla přijatá sněmovnou v roce 2003 … A ty normy nepracují s některými pojmy, které zkrátka v té době nebyly používány a téměř nikdo z nás ty věci ve svém běžném životě neznal, jako jsou třeba sociální sítě.“

Souček dále nadšeně pokračuje: „Určitě se máme důvod chlubit i tím, jak jsme zvládli mistrovství světa v ledním hokeji, jakým způsobem se nám podařilo přiblížit svátek sportu našim divákům, protože to finálové utkání mělo mimořádné parametry. Byl to druhý nejsledovanější pořad, je to tam i napsáno, nejsledovanější přenos od roku 1997. Myslím, že první bylo Nagano, je to tak? … Čísla tam vidíte sami, téměř 4 miliony lidí v té poslední třetině a share téměř 75%. To jsou snová čísla, takže sporťákům a taky našim divákům za tu věrnost patří dík. A ještě pár sportovních úspěchů. Zvládnutí letošní letní olympiády z Paříže.“ No jistě. Za roční rozpočet přes miliardu, ještě aby to ti „sporťáci“ nezvládli, že? Miliarda je mimochodem půlka peněz na výrobu všech pořadů ČT ročně! Následuje opět chvála StarDance! To je buď obsese nebo ČT nic jiného, co by stálo za zmínku navyrábí. To ale jistě ne!

Souček: „… díky divizi Zpravodajství a publicistika. Stejně tak považuji za velmi kvalitní pokrytí amerických voleb v tom uplynulém týdnu. Americká volební noc a všechno, co po ní následovalo.

Musím říct, že z toho mám opravdu velkou radost. Velkou radost z toho, že dokážeme zvládnout i odbavit něco takového…“ No, kdo viděl alespoň část, tak jaksi těžko chápe to Součkovo bezbřehé nadšení. A opět následuje zesměšňování nás, kritických plátců poplatků: „Oni už přišly nějaké stížnosti, ale to už je takový kolorit, zejména ve zpravodajství a publicistice. A tak, jak jsem ty stížnosti četl, tak vlastně většina z nich je trošku jako mimo, nebo si stěžuje na něco, co nedává vůbec smysl, ale stížnosti zkrátka k televizi, protože je to masmédium, patří.“ Prostě takové to známé veřejnoprávní, často prezentované jako odpovědi na stížnosti Radou ČT: Klidně si plkejte, co chcete, my si to stejně za vaše peníze uděláme po svém!

Následuje další čechrání si veřejnoprávního peří: „Česká televize během prvního pololetí letošního roku zaznamenala vzestup ukazatelů v rámci výzkumu Reuters Institute, což je projekt, který realizuje Reuters ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou … ukázal, že při hodnocení zpravodajských brandů na českém mediálním trhu ten výzkum probíhá v celé Evropě podle jednotné metodiky. Reuters si to organizuje sám… Takže to nemá absolutně nic společného s postesky některých lidí v České republice, že si ty výzkumy manipulujeme.“ Historický výrok: „Věřím pouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval“, bych doplnil o krátkou vzpomínku z roku 2008, kdy byl Reuters obviněn z manipulováním fotek z konfliktu v Gruzii. Na několika fotkách jeho fotografů, byla evidentně ta samá „mrtvola“ v různých naaranžovaných pozicích. Následuje opět marné Součkovo doufání že „…počátkem příštího roku, totiž, že budou schváleny nové poplatky…“ A také k budoucím investicím do nové budovy zpravodajství. Bože, kolikrát já jsem to už i za svého třináctiletého působení ve Zpravodajství slyšel! Souček: „Já věřím, že vy všichni tušíte, že Zpravodajství funguje v budově, která vůbec nebyla stavěna jako mediální objekt, ta byla stavěna jako ústav, federální úřad pro těžké informace, tedy komunistická cenzura. Já jsem se doslechl v některých médiích, jak si to Česká televize může dovolit podpisovat smlouvy na projekt za stovky milionů korun, když vlastně teď říká, že žádné peníze nemá a že potřebuje poplatky.“ Já bych dodal, že podle pamětníků jde o bývalý objekt Výzkumného ústavu rozhlasového a televizního vysílání. Ale cenzura tam asi straší dodnes a má evidentně velký přesah i do výstupů současného zpravodajství. Protože nejlepší cenzurou je mlčení, že?

Petr Jahn

Autor je bývalý šéfproducent Ředitelství zpravodajství, aktuální publicistiky a sportu

Pokračování příště