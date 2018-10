Petr Kolman: Brno, Bravo, koalice, zrady, vztahy a komunální něžnosti

Politická povolební situace v největším městě republiky – tedy Brně (Praha je dle brněnských legend jak známo pouze kraj) je velice složitá. Zaujala dokonce i příslušníky a příslušnice nejmladší brněnské (de)generace.

Milé Bravo,

nechcu být trapná, ale musím Vám napsat, u nás ve štatlu se stala děsně krutopřísná věc, primátorkou se asi stane jedna blbá holka, která nemá ráda kulturu ani přírodu a hlavně je strašně prolhaná. Jo, je z ODS.

Si představ milé Bravíčko, že prvně slibovala koalici klukovi, kterej to už dělal (jako ne s ní hihihihi...) a má tuze sexy taneční video, taky je u všech tuze populární a nikdy nelže, třeba slíbil maketu fotbalového stadionu a fakt ji udělal, ale ta trapná holka ho teď podrazila, a začala se kamarádit s debilama. A oni z ní na oplátku asi udělají paní primátorku.

Ještě jsem zapomněla napsat, že ten pracovitej kluk, co dělal primátora předtím, rozdával dětem koblihy, klobásy a limonády a dospělákům sliboval dotace a hokejový stadiony. A představte si minule vzal na radnici i naši ulítlou tetu, která je u Zelených a dokonce i moje hrubý a věčně vysmátý kámoše z Žít Brno. A s tím by teď měl být jako konec?

Poraďte, co s tím mám dělat? Mám se odstěhovat z Br...teda z toho našeho teď zase docela dost trapnýho města? Je normální, aby vítěz voleb nebyl primátorem, není to na hlavu?

Pacinky, prcinky, mlask, mlask

Anet, 15 a půl let, členka Malých Zelených

P.S. - já su jiná Aneta, ne ta jak se Vás ptala, že je už 13 měsíců těhotná a neví, zda to má říct rodičům. To byla nějaká blbka, které to politicky nemyslí. Muhehehehe

Odpovídáme:

Milá čtenářko, děkujeme za důvěru v otázkách o vztazích politických.

K jádru problému – pan Vokřál a jeho hnutí ANO v poměrném volebním systému, podle kterého se volí v ČR v komunálních volbách není a nebyl vítězem. Koalici ODS-KDU-Piráti-ČSSD v Brně volilo celkově více lidí a proto mají logicky i více křesel v zastupitelstvu Vašeho úžasného města.

A kdo má nejvíce zastupitelů, ten pak může z jejich středu zvolit primátora. Snad to Anet, na rozdíl od mnohých dospěláků nyní již chápeš.

Ještě jednou děkujeme za otázku a těšíme se na další.

