Petr Kolman: Doktor Telička a doktor Faust

Jednou z aktuálně nejvýše postavených českých hvězd na politickém pekelném nebi je doktor Pavel Telička.

P. Telička je místopředsedou Evropského parlamentu! Vzhledem k tomu, že EU má přes pět set milionů obyvatel, a jeden mazanější než druhý, tak dosáhnout takové pozice opravdu není v silách běžného smrtelníka. Nemožno vyloučit, že k tomu zapotřebí ďábelských schopností. To umocňuje navíc fakt, že místopředsedů EP je aktuálně čtrnáct. A čtrnáctka v numerologii znamená „hodně velký špatný“!

Who is who

Připomeňme, že Pavel Telička se narodil v roce 1965 v (pro komunisty) ďábelském městě Washington v USA, v rodině komunistického belzebuba pardon diplomata.

P. Telička vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, dle pražských právnických legend na fakultu nastoupil a ještě neměl ani osmnáct roků, údajně byl nejmladší v celém ročníku, který v roce 1982 zahájil na Karlovce svá juristická studia. Následně ještě za minulého socialistického systému začal Telička pracovat na ministerstvu zahraničí tehdejší takřka ďábelské Československé socialistické republiky.

První úlitba peklu - P. Telička se v osmdesátých letech stal členem belzebubské Komunistické strany.

Po Sametovce – krásná kariéra

V letech 1991 až 1995 byl doktor Telička zaměstnán ve Stálé misi České republiky při EU. V roce 1998 se stal náměstkem ministra zahraničí a v roce 1999 1. náměstkem ministra a státním tajemníkem pro evropské záležitosti.

Jak známo od roku 2004 je ČR členským státem EU. V době přístupových rozhovorů o našem vstupu pan Telička vedl český vyjednávací tým a poté se stal velvyslancem a vedoucím Stálé mise ČR při EU. V roce 2004 byl za Českou republiku krátce eurokomisařem – mj. pro oblast ochranu spotřebitele.

Druhý Mefistos - Babiš

Střih, píše se rok 2013, na politické scéně se stále více usazuje ďábelský miliardář ing. Andrej Babiš! Hledá známé tváře, aby legitimizoval svůj pekelný projekt. Jednou z nich , ANO hádáte správně, se stal doktor Faust pardon Telička.

Ve volbách do euro-pekla zvaného Evropský parlamentv roce 2014 pak P.T. kandidoval jako lídr tohoto „satanem ovládaného“ hnutí .

Ostatně jak tehdy psal náš sesterský deník Blesk - Šéf ANO Andrej Babiš a lídr kandidátky hnutí Pavel Telička navlékli teplákovky a vydali se na ďábelský běh kolem Čapího hnízda.Ne, to není nějaká hipsterská metafora, to se tehdy skutečně stalo. Tak blízcí si byli: s luciferským patronem Babišem i s „Čapákem“.

Babiš měl jasný cíl, euro-volby vyhrát a to se mu za Teličkovy pomoci skutečně podařilo. Telička byl tedy zvolen poslancem Evropského parlamentu. Nicméně nestal se eurokomisařem, jak mu údajně vedení hnutí ANO, tedy pan Babiš sliboval, eurokomisařkou za ČR se nakonec stala paní Věra Jourová.

Teličkova náklonnost k pekelníkovi Babišovi pomalu ochládala, nejprve rezignoval na pozice zahraničněpolitického mluvčího čertovského hnutí ANO a předsedy jeho zahraničněpolitické komise. V říjnu roku 2017 zcela ukončil spolupráci s hnutím ANO, a to zejména kvůli názorové neshodě s předsedou hnutí A. Babišem!

Pozici místopředsedy EP a stejně tak post europoslance, které získal mj. díky hnutí ANO si, ovšem ponechal. Z právního hlediska je sice ponechání si mandátu možné, nicméně z pohledu etického je to hodně sporné. Avšak můžeme o tom psát, můžeme o tom diskutovat, avšak to je tak všechno, co s tím můžeme dělat, pravil by zde patrně Jára Cimrman. Vkrádá se otázka, jak to, že brilantní analytik Teličkova střihu nerozpoznal nebezpečí, které od pekelného Babiše hrozí a které poslední rok s gustem tepe v mediích a na sociálních sítích.

Quo vadis, doktore Teličko?

Letos máme opět volby do Evropského parlamentu. Zmíněný místopředseda zvažuje, zda v nich bude kandidovat. Jeho sympatie má prý zvažovaný projekt integrovaných proevropských liberálních (pro ledaskoho opět ďábelských) sil, o který usiluje francouzský prezident Emmanuel Macron.

Zdá se, že Teličkova fascinace velkými silnými muži a stranami – pomineme-li členství v KSČ, tak po Babišovi nyní Macronem - nezná patrně mezí.

Jako by mu nestačilo "prozření" s komunisty a poté s Babišem?

A propos obleče Telička opět „teplákovku“ a bude joggovat s dábelským žabožroutem Macronem okolo Eiffelovky?

Nebo letos už budou běhat ve žlutých vestách?

Sancta simplicitas!

Nezbývá než doktoru Teličkovi připomenout – S čerty nejsou žerty!

