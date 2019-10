Petr Kolman: Neřeší se podstata věci, ale že Greta jí z plastu. Skutečně?

Motto: "Představuji si, jaké to je být v kůži skutečné vědecké kapacity, kterou z pódia peskuje šestnáctiletá záškolačka. Přímo cítím, jak to v něm vře a zároveň se „potí“ hrůzou, aby se ovládl a pěkně zatleskal. Musí popřít sám sebe, jen aby nepřišel o granty. Tihle hoši právě zažívají Husákovu normalizaci!" (Cit. spisovatel Vaněk-Úvalský in Parlamentní listy, 16. 10. 2019)

Pravda jsme my

V české mediální krajině se rozmohl takový nešvar, řada osobností veřejného prostoru se nám snaží vnutit tezi, že kdo si dovoluje kritizovat aktivistku Gretu T. je „zlé hovado“, kterému je lhostejný zánik planety. „Zelení“ zaujímají na první pohled vysoce morální pozici – musíme poslouchat, co nám sděluje slečna Greta a neřešit podružnosti, například jak se „do a po“ USA dopravuje. Ostatně kdyby všichni lidé z letadel přesedli do lodí typu, jakou cestovala Greta a její team, tak by to byla větší ekologická zátěž. Anebo ji prý nesmíme vytýkat, že jí z plastu a že její dnešní ekologická stopa je větší než u dvou set jejích afrických vrstevníků.

Například mediální sociolog (a mj. spolutvůrce hrůzostrašného pořadu o fake-news na veřejnoprávní ČT – „To se ví..“) Stanislav Biler v Hospodářských novinách použil mj. efektivní figuru - zemi se řítí zbloudilá kometa. Jako první na ni upozorní mladý pubescent. Zbývá pár let do srážky. V jisté malé zemi se rozhoří vášnivá debata. Netýká se však komety. Lidé se přou, kolik je chlapci let, co jí k obědu, kdo ho platí, proč se tak divně oblíká, proč místo koukání na nebe raději nekouká na televizi nebo jestli náhodou není nějak postižený.

Přirovnání nesedí. Problém je někde jinde, zaprvé málokoho nyní planeta poslouchá tolik jako zmíněnou mladou Švédku. No, schválně kolik lidí poslouchá šestnáctiletého Pepíčka z Prahy 4 nebo šestnáctiletou Kláru z Ostravy-Poruby, i když by třeba vyhráli olympiádu v biologii. Nevím, jaký větší prostor by Greta ještě měla dostat, člověk aby se pomalu bál otevřít ledničku, aby na něj GT nevybafla se svými apokalyptickými moudry.

Kdo straší koncem světa, nesmí být kritizován

Greta není žádná osvícená holčička, která vidí a ví něco, co ostatní netuší. Její hlavní sdělení je – panikařte, a nějak zachraňte planetu. Vše, co jste doposud udělali je v zásadě špatně, za dvanáct (vlastně již jedenáct let) bude konec světa, panikařte.

Greta, dále používá oblíbenou frázi: poslouchejte vědce, ti nás zachrání. Známý problém však je, že deset vědců má dvanáct názorů a ty navíc dynamicky mění. A na tom jak konkrétně „zachránit planetu“ se prostě neshodují. Např. elektromobily, jeden měsíc jsou záchranou planety dle jedněch, a za měsíc jiní vědci vypočtou, že jejich hromadné používání by poničilo planetu více než dnešní automobily.

Ostatně mezi skupinami vědců existuje obrovská řevnivost, propojená soubojem o finanční zdroje (granty). Byť jde o souboje sofistikovanější než mezi politiky či obchodníky. Takže Grétin patrně nejkonkrétnější apel – poslouchejte vědce, je sice obecně správný, avšak nijak objevný a v praxi těžko uchopitelný.

Kritické myšlení se zde nesmí používat?

Snad nejsem jediný, kdo si povšiml, kolik jinak rozumných lidí, nejen novinářů a politiků (a nejen v Česku) při pohledu do té nezkažené skandinávské teenagerské dívčí tvářičky pozbylo schopnosti jakéhokoliv kritického myšlení. Myslím, že švédští Markové PRchalové, kteří kult spasitelské Grety stvořili, si musí mnout ruce. Většina kritiků jednání a myšlení slečny Grety je okamžitě napadena „užitečnými idioty“: co si to dovolujete „urážet“ malou holku, a ihned je po jakékoliv smysluplné diskuzi.

Zamést si před vlastním prahem

Pokrokáři stále častěji opakují mantru : “...neřeší se podstata věci, ale že Greta jí z plastu“.

Avšak, co dělají "zelení progresivisté a sluníčkáři", když se např. hádají s oponenty na sociálních sítích?

Začnou perfidně opravovat překlepy a gramatické chyby, chytají za slovo či si dobírají fotky oponentů. Anebo prezidentovi Zemanovi se vysmívají za jeho vizáž a nemoci, či panu premiérovi A. Babišovi za špatnou češtinu, Václavu Klausovi mladšímu za jeho zdravotní postižení a jeho rozvod či ministryni Marii Benešové za nadváhu a pokročilejší věk. I zde platí osvědčené: Prvně je dobré si zamést před vlastním prahem.

Závěr

Nenechme si vnutit tezi, že se Greta a další spasitelé planety nesmí kritizovat. Nenechme si ani vnutit, že když někdo hlásá „ morální globální poselství“, tak sám nemusí dodržovat, co jiným káže. Viz například hromady netříděných odpadků z fast foodů po demonstracích Fridays for future či létání aktivistů na konference o ochraně klimatu..

Legendární se stala historka, když si ekologičtí aktivisté při demonstraci ve Chvaleticích (proti zlé elektrárně) chtěli na bráně elektrárny údajně nechat nabít své vybité telefony.

Tak jako politik, který si dává třísetgramový steak, všude jej vozí autem a současně káže o ekologické šetrnosti, je prostě nedůvěryhodný, tak totéž platí o slečně Gretě, která jí z plastu a cestuje pro přírodu zatěžujícím způsobem - loďmi.

Kdyby své mise Greta myslela skutečně vážně, tak by své ekologické a spasitelské vize zasílala na konference e-mailem či by se přenášely pomoci videokonferenčního hovoru, nemyslíte?

