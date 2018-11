Petr Michálek: Česká lůza se prý mstila po válce na nevinných příslušnících SS

Nejenže ta samotná myšlenka, aby čeští občané vybírali mezi sebou peníze pro zvýšení sociálního statusu bývalých nacistických vojáků, kteří se je před více než 60 lety snažili jako národ vyhubit, je přinejmenším nepochopitelná, je spíše řečeno až obludná či bizarní. Hned na začátku této stránky viz. odkaz, je výzva ke koupi tohoto kalendáře, kde je avizováno , že výtěžek půjde přímo k těmto nacistickým veteránům a poslouží jim, aby si přilepšili ke svému důchodu.

Pokud zabrousíte na další příspěvky jako (např. ZDE), dozvíte se například, že česká lůza se mstila po válce na nevinných příslušnících SS. Podle nich příslušníci SS byli nejspíš milí pánové, kteří pomáhali babičkám přes cestu. Pokud se do diskuze zapojí nějaký normální člověk, tedy nepříznivec nacistické ideologie, který je šokován tím, že se na facebooku legálně srocuje skupina nacistů (např. ZDE), je okamžitě urážen a osočován.

Jelikož jsem byl úplně v šoku, z toho, co jsem na této stránce viděl, domnívám se, že by tato "pitoreskní" iniciativa neměla zůstat bez povšimnutí. Když se podíváte blíže na tuto stránku, zjistíte že plná zakázaných insignií na uniformách, hákových křížů a příspěvků, kde se majitel stránky (už jen na profilové fotce jsou zakázané insignie příslušníka nacistické armády) chlubí svými předky, kteří bojovali v SS a dalších organizačních složkách Hitlerovy armády proti českých lidem (ZDE).

Zarážející ovšem je, kolik evidentně "prostoduchých " občanů tuto iniciativu podporuje a o možnost podpořit svými penězi nacistické veterány se přímo perou. A já se ptám, co bude příštím tématem nacistického kalendáře a kam půjde výtěžek - že by na dozorce v koncentračních táborech? Myslíte si, že by se mezi Židy našli lidé, kteří by organizovali dobročinnou akci na podporu osvětimských dozorců a svých vlastních vrahů?

To, že stránka není úplně v pořádku, je jasné z dalších příspěvků na této stránce, kde si autor stěžuje, že jsou jeho příspěvky facebookem mazány a že za tím stojí čeští bonzáci.

Omlouvám se za dlouhý text, ale nemohl jsem se udržet, abych nedal najevo své opovržení nad faktem, že si nějaký Čech dovolí (ač bývalý Sudeťák) organizovat zde podporu nacistických veteránů, kteří bojovali za zločineckou ideologii a za vyhlazení českého národa, tedy jeho samotného.

(facebookovou stránku najdete ZDE)

Psali jsme: Richard Seemann: Spor o Erwina Rommela Mnichov 1938, měli jsme se bránit? Západ prý mohl pomoci, Beneš jako politický účetní, analytik předkládá nový pohled na události, které zlomily Československo Historik pro PL: Československo v letech 1919-1938 nikdy nebylo suverénním státem. Bylo protektorátem Francie. Bez rozkazu jsme se nemohli, ani nesměli bránit Jan Urbach: V ulicích Berlína vzpomínali Rudolfa Hesse

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV