Petr Štěpánek: Česká televize na válečné stezce

S veřejnoprávní televizí, jež je už sedmnáctým rokem na válečné stezce proti prezidentovi republiky, není něco v pořádku. Neměli bychom řešit prezidenta, ale Českou televizi.

Tradičně pestrá diskuse v Otázkách Václava Moravce! Eurohujer a antibrexitář Přibáň, eurohujer, křivopřísežník a převlékač uniforem Pavel, eurohujerka a vrchní evropská cenzorka Jourová a eurohujer a manipulátor s utajeným platem za naše peníze Moravec. Suma sumárum: Česká televize v kostce.

-

Slevy na jízdném pro studenty a důchodce stály státní kasu, rozuměj naše peněženky, za poslední rok skoro šest miliard. Ve skutečnosti to žádné slevy nejsou. Jsou to úplatky. Dál se platí plné jízdné, jen někteří si vezou zadek zadara, ale platíme jim to my ostatní, co sedíme doma anebo jezdíme za svý. Ergo: je to jen další typická ukázka korupčních metod lidí s hlubokým sociálním cítěním za peníze druhých.

A propos, šest miliard! To je stejná suma, jakou my daňoví poplatníci odvádíme jaksi navíc kromě všech ostatních daní přímo do chřtánu nenasytné protičeské České televize na výpalném, jemuž se eufemisticky říká televizní poplatky.

Kdyby stát nevyhazoval šest miliard do luftu, aby si někteří mohli vozit zadky zadarmo, a namísto toho jimi financoval ČT, měli bychom VŠICHNI tu příšernou televizi aspoň zadarmo. Tedy relativně. Bylo by to sice dál za naše peníze, protože státní kasa je naše peněženka, ale přece jen by nás to vyšlo o dost levněji.

-

Viděl jsem posledních deset minut a naplnilo mě to nadějí. Pokud bude Česká televize i nadále vysílat podobné propagandistické paskvily, jako byl Fokus Václava Moravce se slovenskou prezidentkou Čaputovou, předsedou Ústavního soudu Rychetským a dalšími dvěma statisty, paskvily, které svojí jednostranností zcela odporují zákonu, a tím pádem i poslání veřejné televize, nemůže to dlouho trvat a podstatná část veřejnosti se naštve tak, že vyžene generálního ředitele Petra Dvořáka i s Moravcem a zbytkem celé té veřejnoprávní manipulační úderky z Kavčích hor svinským krokem.

