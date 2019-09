Petr Štěpánek: Veřejná služba? Ne, propaganda

Rád bych touto cestou upozornil popletené redaktory České televize, že Evropská unie opravdu, ale opravdu není totéž co Evropa. V Událostech, komentářích to opět zaměňovali bruselský zpravodaj Lukáš Dolanský i jeho berlínský kolega Martin Jonáš.

A nejsou zdaleka jediní.

Takže jen pro pořádek. Všechny tyhle státy patří do Evropy, leč nejsou součástí Evropské unie: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Bosna a Hecegovina, Černá Hora, Gruzie, Island, Kosovo, Lichtenštejnsko, Makedonie, Moldávie, Monako, Norsko, Rusko, San Marino, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.

A brzy k nim přibude i Velká Británie. Jistě nebude poslední.

Suma sumárum, je to takové fake news, co nám ústy svých redaktorů Česká televize podstrkuje. Možná by to na Kavkách mohli zařadit do toho svého nového anti-fake-news pořadu To se ví.

A tohle pro změnu produkuje Český rozhlas (ZDE). Aktivistický novinář Ondřej Goliš tvrdí: „V moderním pojetí a v rámci toho, o čem se bavíme, tedy dezinformace a informační válka, je troll někdo, kdo rozvrací diskuse, velmi nevybíravě napadá své názorové oponenty, chce je otrávit." Fajn. Problém je v tom, že přesně to, z čeho obviňuje druhé, dělá i sám Goliš. Ostouzí názorové protivníky, pomlouvá je, napadá je, nálepkuje kdekoho ostošest, chce lidi s jiným názorem odradit, chce otrávit veřejnou diskusi. A aby toho nebylo málo, činí tak navíc ve veřejnoprávním médiu, tedy nikoli za své, nýbrž za naše peníze. To jest i za peníze těch, které napadá, aniž by dotyční dostali slovo, aby se mohli bránit.

Takže co produkuje Český rozhlas? V tomto případě denunciační agitku, dvacet minut nenávisti vůči lidem, kteří svět vidí jinak. Co to je? Známe to z minulosti. Čistokrevný, odporný bolševismus, přesněji eurobolševismus. Ani v padesátých letech by se soudruzi za podobný výkon nemuseli stydět. Pamatujete? Kdo nejde s námi, jde proti nám!

A dnešní inovace? Každý, kdo si myslí něco jiného, než je ona současná jediná správná linie, je troll a Putinův agent. A o tom, co je správné, rozhodujeme my! My eurobolševici, my eurosvazáci, my euroudavači, my eurocenzoři. V tomto případě Ondřej Golis a Lenka Kabrhelová na vlnách Českého rozhlasu. Totalitní svazáci jak vyšití! Pokud Český rozhlas něco podobného považuje za veřejnou službu, je třeba jej rychle vyvést z tohoto tragického omylu.

Pan generální ředitel René Zavoral by měl vzít na vědomí, že neexistuje jediný důvod, proč bychom na podobnou propagandistickou zvrhlost měli posílat povinný rozhlasový poplatek. Neexistuje jediný důvod, proč bychom totalitní aktivisty tohoto typu měli živit. Neexistuje jediný důvod, proč by veřejnou instituci, jež toto provozuje, měli vést lidé, kteří to dovolují. Golis a jeho soudruzi nechť si do světa vytrubují, co chtějí, ale za své!

Solidní médium veřejné služby nevysílá podobný propagandistický škvár, nýbrž proti sobě posadí lidi s různými názory a nechá na posluchači, aby si sám udělal závěr. Ergo: Český rozhlas není solidní médium.

