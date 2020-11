Podnikatelské odbory: Plán na likvidaci živnostníků aneb Omyly vicepremiéra Havlíčka

reklama

Omyl pane Havlíčku, vy jen dláždíte cestu do pekla, a ta cesta ani není dlážděna ani dobrými úmysly. Roztáčíte spirálu, která začíná kolapsem živnostníků a končí prázdnou státní pokladnou a frontou před dveřmi Úřadu práce. V konečném důsledku za tenhle nepromyšlený a nelogický plán zaplatíme úplně všichni krvavou daň. Ale vaší vinou!

Omyl první

Pane Havlíčku, nepodporujete podnikání. Jen zaměstnancům, kteří nepracují, vyplácí stát z daní, které jsme zaplatili, skrytou formou podporu v nezaměstnanosti. V plné výši! Jejich zaměstnavatel jim tak sice nemusí ze své kapsy nic doplácet (což osm měsíců musel!), ale má díky vládnímu nařízení zavřený krám, nic neprodukuje, a tudíž má nulový obrat i zisk. Veškeré další nemalé náklady jdou z jeho kapsy, která je v celé řadě případů po půl roce vašich experimentů zcela prázdná.

A jen na okraj vás musíme citovat, pane ministře Havlíčku. V CNN Prima jste 23. 8. 2020 řekl doslova: O čem byl a o čem je celý program Antivirus? To není podpora podnikatelů, to je podpora zaměstnanců.(konec citátu) Tak prosíme, pane Havlíčku, aspoň si pamatujte, co jste kde řekl.

Omyl druhý

Pane Havlíčku, nepodporujete živnostníky. Dáváte jim na výběr. Buď se teď pokusí zachránit sebe a svou rodinu, nebo svoji firmu. Takzvaný kompenzační bonus totiž nemohou kombinovat s jinou formou podpory, tedy především s Antivirem, či programem Covid Nájemné, ve stejném období. Navíc lžete o výši kompenzačního bonusu. Před veřejností předvádíte pětistovku na den, abyste živnostníkům potichu hned třetinu z toho sebrali. Z bonusu je rázem almužna 10000Kč na měsíc, která mnohdy nestačí ani na měsíční úhradu vlastního bydlení a služeb s ním spojených, jako je elektřina, voda, plyn, či internet a telefon. Z čeho koupí dětem boty, zaplatí benzín do auta, aby mohli jezdit nakupovat do supermarketů, které jediné jste nechali otevřené, to vás samozřejmě nezajímá. Nestydíte se? ANO, my víme, nestydíte.

Omyl třetí

Pane Havlíčku, nepodporujete ani zaměstnance, i když se nám to snažíte vemluvit. Oni jen teď nechodí do práce a stát jim za to dává plat. Jejich pracovní místa však v reálu mnohdy již neexistují a jsou jen uměle držena na kapačkách ze státní kasy, která jede na dluh. Blíží se chvíle, kdy bude tato výživa vypnuta. A probuzení ze snu, chcete-li pád na dno, může být pro celou řadu zaměstnanců (a jejich rodiny) fatální. Čestné by bylo přiznat skutečný stav věcí a představit cestu z krize, kterou nebudou lemovat miliardové nesmysly typu kanál DOL, 6 miliard pro firmu premiéra Babiše, miliardové dotace pro Babišovy či Tomanovy agrokomplexy, či hala pro Sáblíkovou do každé vesnice. Vám bohužel prozatím stačí vykazovat falešné statistiky o nízké míře nezaměstnanosti.

Vicepremiér Havlíček nemluví pravdu (vědomá nepravda se nazývá lží), když tvrdí, že vláda podporuje podnikání. Je to jen pár „nevinných“ lží a omylů, které maskují vládní chaos a neschopnost? Vzhledem k tomu, že je jich příliš, vypadá to spíše jako nějaký promyšlený plán. Plán na likvidaci živnostníků a drobných podnikatelů. V polovině minulého století ho, jinou formou, realizovali bolševici. Zdá se, že teď to zkouší jejich oligarchičtí pohrobci, kteří rozšiřují svá impéria. Právě oni nám dnes diktují pravidla a navrhují zákony.

Podnikatelské odbory (Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s.) vznikly v únoru 2017; dnes již mají více než 12 000 členů a po Hospodářské komoře jsou největším zástupcem podnikatelů v ČR. Podnikatelské odbory hájí práva a zájmy podnikatelů a živnostníků před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání.

Psali jsme: Radomil Bábek: Pár poznámek, které by neměly zapadnout Ministr Havlíček: V prvním programu bylo rozděleno 170 milionů mezi více než 60 projektů Hospodářská komora: Protiepidemický systém neodráží charakter a podmínky podnikání Chceme před Vánoci otevřít všechno, řekl do novin ministr Havlíček. Ale tak jednoduché to nebude

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.