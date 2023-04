Přemysl Votava: Gagarin byl první

reklama

Pro západní politiky to byl pořádný šok! Bílý dům oněměl, prezident Kennedy sice pogratuloval, ale upřímné to nebylo. To překvapení USA vyjádřil trefně pozdější americký astronaut John Glenn: „Jak je možné, že země, která neumí vyrobit ledničku, nám dala na prdel!“ Spíš západ nechtěl vidět sovětské úspěchy. Po atomových elektrárnách, ledoborcích, první družici přišel let majora Jurije A. Gagarina. Ten se stal hrdinou pro celý svět. Od té doby již stovky kosmonautů obletěly naši planetu. Mezi nimi i Čechoslovák Vladimír Remek, po SSSR a USA, bylo Československo třetí zemí světa, která vyslala svého kosmonauta! Kde byla tehdy Británie, Německo, Francie… i na to máme zapomenout?

Anketa Který z uvedených lídrů má vaši největší důvěru? Joe Biden 2% Olaf Scholz 3% Emmanuel Macron 14% Giorgia Meloniová 79% Ursula von der Leyenová 1% Rishi Sunak 1% hlasovalo: 8076 lidí

Před 62 lety se zrodila z té obrovské radosti písnička o hrdinném majoru Gagarinovi, tehdy jsme ji všude zpívali, „broukáme“ si ji i dnes. S Gagarinem je spojena i jeho cesta do Prahy. Pro tehdejší Československo bylo vyznamenáním, že první Gagarinova zahraniční cesta vedla do Československa za pouhých 16 dní po jeho návratu z kosmu. Počasí bylo již májové, když 28. dubna Praha připravila Gagarinovi triumfální přijetí. Statisíce lidí zcela bez výzvy vyšly do ulic Prahy pozdravit Jurije Gagarina. Ty davy ani ty květiny nikdo neorganizoval, bylo to upřímné. Václavské náměstí od té doby nic tak nádherného a spontánního nezažilo. Stovky novinářů, televizních štábů z celého světa přijely do Prahy. Skromný Jurij A. Gagarin na to přijetí v Praze nezapomněl, ještě jednou se do Československa podíval. Ten usměvavý 27letý Jurij Gagarin se stal světovou celebritou. Navštívil desítky států, gratulovala mu britská královna Alžběta II. Ale i revolucionář Fidel Castro.

Doba se za těch 62 let radikálně změnila. Po roce 1989 jsme doufali, že svět se změní k lepšímu… Přestože počátkem devadesátých let se SSSR rozpadl, Varšavská smlouva zanikla, sovětská armáda odešla z Německa, Československa, Maďarska… přesto mír pro budoucí generace nenastal. Byli jsme naivní, nebo to byl jen zbožný sen? Naopak, hranice NATO se posunuly o stovky kilometrů na východ. Rozbíhají se další kola zbrojení, opět umírají na východě lidé. Po dálnicích i po železnici se valí kolony obrněnců směrem na Východ. Nenávist se stala programem. Místo úcty k hrdinům převracíme dějiny, kácíme jejich odkaz i pomníky. Místo zpěvu o přípitku k míru opět bubnují do války. Jaká budoucnost čeká tu naši modrou planetu?

Psali jsme: Přemysl Votava: Revoluce na export Přemysl Votava: „…a na podzim již nezaseji!“ Přemysl Votava: 55 let od zločinu v My Lai Přemysl Votava: Hákový kříž nad Prahou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.