Přemysl Votava: Obklíčené jednotky na D1

Měla to být brilantní logistická akce…. Nad mapou České republiky vidím po řadu měsíců skloněné hlavy generálů, vidím jak ukazovátka posouvají armádní kolony napříč Českou republikou. Na generálním štábu bylo vše do posledního detailu naplánováno, mělo jít o rychlou akci. Americký konvoj směřující na manévry, měl projet Českem, jako nůž máslem.

Američané na manévrech v Maďarsku a Rumunsku tak měli demonstrovat americkou sílu v NATO a ukázat schopnost se pohybovat na území spojeneckých států. Jak to vše dopadlo ? Ač vše bylo připraveno, vloudila se chybička, opět úsměvná. Východního nepřítele jim nahradila naše slavná D1. A tak se stalo, že místo rychlého přesunu po D1 se zrodily kilometrové fronty a uprostřed nich zablokovaná, tedy obklíčená technika US Army…

A v té technice místo mávání a úsměvu bezradnost a také otázka, ti Češi nás dostali do pěkné pasti, co bude s námi ? Ptám se za ně, byl to český Kocourkov, nebo geniální tah Moskvy ? Ve vojenských štábech kvůli D1 vypukla panika, jak dostat z pasti a z obklíčení americké jednotky. Připravuje se akce k vyproštění nešťastných vojáků z obklíčení na D1.

Vzpomínám si, když před několika lety naší republiku projížděly první americké kolony, bylo to se slávou a s máváním praporky a mávátky. Politici se předháněli, kdo bude více tleskat, kdo více bude vidět pod vlajkou pruhů a hvězd. Na obrazovkách, od rána do večera, byli usměvaví a od dálničního prachu ušmudlaní hrdinové. Děti dostávaly žvýkačky a čokoládu. K sepětí s americkými hochy složily pohotové fotografie, staly se dokladem, že i v této vypjaté době naši občané projevili „semknutost, odhodlanost a věrnost“ dříve deklarovanou panovnickému rodu, nyní NATO i Bruselu. Jenže společenské klima je už jiné.

S přítomností cizích vojsk máme své zkušenosti. Proč ta americká přítomnost v České republice ? V Evropě jsou od doby 2. světové války vojska USA, základny mají v Německu, Itálii, Turecku, …. Jak už to u nás bývá, nedůvěra v nás zůstává.

To harašení zbraní má Rusko „ pořádně vylekat ?“ Ale Rusko přece není krtek, aby zalezlo a jen po USA pokukovalo. Rusové již v minulosti hnali od Moskvy Napoleona i Hitlera, dojeli do Paříže i do Berlína. Poučení z historie.

Přesto držím palce, těm udatným amerických hochům, aby zvládli tu bojovou jízdu po našich dálnicích, aby nám to málo, ještě neponičili. Přesto se těším, až pojedou zpátky.

Přemysl Votava

Národní socialisté

