Radim Uzel: Politika a sexualita

I na první pohled jednoduchý problém může být zpolitizován. Je to už pár let, co jedna poslankyně náhle hlasovala proti registrovanému partnerství homosexuálů jen proto, že pro tento zákon hlasovala konkurenční politická strana.

Další poslankyně (ČSSD), tento návrh odmítla údajně pro své židovské náboženství. Asi netušila, že historicky prvním propagátorem odkriminalizování homosexuality byl slavný německý sexuolog Magnus Hirschfeld, který také vyznával židovskou náboženskou víru. Právě proto byl jeho berlínský ústav posléze nacisty zcela zlikvidován a jeho knihovna spálena. K židovskému náboženství se celoživotně hlásil také průkopník sexuologických myšlenek a klasik psychoanalýzy Sigmund Freud.

Mnohé ty sexuální problémy mají jepičí život. Dnes už málokdo vzpomene na vášnivé diskuse kolem uzákonění registrovaného partnerství homosexuálů. Konzervativci a náboženští fundamentalisté tenkrát vyhrožovali nebezpečím ohrožení rodiny. Dnes po tom problému neštěkne ani pes a schválení zákona žádnou rodinu samozřejmě neohrozilo.

Se studiem vztahů politiky a sexuality přišli první Američané. Od padesátých let minulého století v USA pravidelně zveřejňují celonárodní studie sexuálního chování, zvyků a preferencí. V posledních desetiletích tyto výzkumy navíc zahrnují také politické postoje.

Největší překvapení způsobil už v roce 1993 sexuologický bestseller manželů Janusových. Ti rozdělili americkou společnost podle politických názorů na ultraliberály, liberály, konzervativce, ultrakonzervativce a nezávislé. Nebylo žádným překvapením, že se tyto skupiny výrazně lišily v názorech na zobrazování sexuality v masmédiích, v postojích k umělému přerušení těhotenství, k sexuální výchově ve škole a v celém pojetí rodinné politiky.

Velikým překvapením však bylo relativně velice časné zahájení pohlavního života u příslušníků konzervativního křídla. Dále pak jejich poměrně shovívavý postoj k onanii a orálnímu sexu. Tak třeba sexuální styky ve věku do 14 let mělo 19% ultrakonzervativních, 12% nezávislých a 14% utraliberálních respondentů. Ještě více se můžeme podivovat nad tím, že antikoncepci užívalo 66% ultrakonzervativních, 65% nezávislých a 55% ultraliberálních dotazovaných.

Většinou se předpokládá, že politická orientace ovlivní sexuální postoje třeba ve smyslu náboženského vyznání. Ukazuje se však, že to tak vždycky nemusí být. Vševědoucí boží oko dohlédne totiž asi jenom do veřejných míst. Ovlivní různá prohlášení a parlamentní hlasování. Do svrchovaného soukromí partnerské ložnice však už tolik nevidí. Tam totiž konzervativci, liberálové i nezávislí zpravidla s oděvem odkládají i své politické přesvědčení.

Jen málo amerických výzkumů se zabývá vztahem politiky k homosexualitě a k prostituci. Ve srovnání s ČR bychom se tam mohli dočkat mnohem většího odsouzení. Bylo by svrchovaně zajímavé sledovat, nakolik se skutečný život Američanů shoduje v této otázce s proklamovaným politickým názorem.

U nás i špičkoví političtí představitelé často bloudí zprava doleva nebo tápou mezi konzervatismem a liberalismem. Svědčí o tom občasné komické hlasování napříč politickým spektrem. Někteří nemají v sexuálních problémech jasno ještě těsně před hlasováním. Takoví by si měli opravdu začít pomalu hledat jiné zaměstnání, nebo by takové parlamentní hlasování o citlivých sexuálních otázkách mělo být tajné.

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.

