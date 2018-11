Radim Valenčík: Nebude chybět Merkelová, ale vize

01.11.2018 9:56

Kdysi jsem četl knížku o dvou černoškých kmenech, jeden moderní, druhý zaostalý: Když se bílí ptali příslušníhů zaostalého kmene, jak hodnotí svého náčelníka, vyjádřili se velmi negativně. A to nemáte proceduru, jak ho nahradit? – ptali se bílí. Máme – odpovídali příslušníci kmene –, když na to přijde, můžeme ho i sníst. Tak proč to neuděláte? – vyzvídali bílí dál. Protože se u nás traduje, že když je náčelník špatný, tak ten, co po něm přijde je ještě horší.