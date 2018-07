Radim Valenčík: Nenechejte si napsat diplomovou práci

Studentům několikrát během semestru důrazně připomínám: "V žádném případě si nenechejte svoji diplomovou práci od někoho napsat! Ani od "profíků", kteří si z toho udělali kšeft, ani od nikoho známého. Ten, kdo vám práci napíše si s velkou pravděpodobností zjednoduší práci a podstatné části opíše z jiných zdrojů, aniž by uvedl pramen. Podaří se mu to zakamuflovat, že to ani vy, ani váš vedoucí práce, ani stávající antiplagiátorské programy nepoznají. Ale technika se neustále zdokonaluje a v budoucnu vás kdokoli a zcela snadno dostane. Vezměte si příklad německého ministra obrany v roce 2011 nebo německé ministryně školství v roce 2013. Oba museli odstoupit. A nemusíte být ani ministry. Stačí, když budete mít význanou pozici ve státní správě nebo ve firmě a někdo se bude chtít dostat na vaše místo."

Pak jim dávám několik doporučení, jak práci napsat:

Přečíst si od Umberta Eca, jak psát diplomovou práci; vynikající knížka.

V každé klíčové otázce použít více zdrojů.

Není třeba se bát delších citací, ale ty je pak potřeba podrobně, slovo od slova rozebrat, třeba na několik stránek a pokud možno porovnat odlišnosti v přístupu jednotlivých autorů k vymezení hlavních pojmů.

Přečíst si úvod a pak závěr hned po sobě – mělo by to dávat smysl.

Doporučení dávám více, ale toto jsou ta nejsnadněji realizovatelná.

Hlavní je, aby se studenti během studia a konkrétně pak při zpracování diplomové práce naučili samostatně a kriticky myslet. V současné době "masové výroby" absolventů vysokých škol je to otázka doslova přežití celého národa, celé země. Zkušenost totiž ukazuje, že nejsnadněji ve společnosti "dobývají pozice" právě ti, kteří si život zjednodušovali, zvládli umění podvádět, nemají kritické a ani sebekritické myšlení. Ti jsou snadno manipulovatelní, různými šíbry jsou dosazování do pozic, ze kterých stoupají výš a výš... A do doby, než jsou odkopnutí, napáchají mnoho škoda. Taková je dnes doba.

Těm, kteří si zjednodušili vidění světa, následně pak i svůj společenský vzestup, není třeba závidět. Někteří končí hodně špatně, někteří jdou do sebe a začnou hledat sami sebe, to, v čem mohou mít jistotu. Ale je potřeba se jim bránit, protože jsou oporou moci, která nás dnes ohrožuje.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV