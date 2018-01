Radim Valenčík: Záchrana ČSSD? Ne. Na chvostu dění

Hned nejbližší dny ukázaly, že moje skepse byla oprávněná. "Záchranáři" se totiž dopustili dvou základních chyb hned na začátku:

1. Nedokázali se vymanit ze stereotypního vidění reality, do kterého spadli svým dlouholetým politickým rutinérstvím.

2. Vůbec nevnímají vývoj veřejného mínění, zejména to, co formující se dominantní proud veřejného mínění vyžaduje od těch, kteří se situují do pozice politického reprezentování normálních lidí, a ocitli se nikoli včele, ale na chvostu dění. (Úmyslně používám "na chvostu dění" odpovídající dobovému pojmu "chvosticismus" místo nám bližšího "mimo mísu", protože tentokráte původní dobové označení velmi přesně vystihuje, o co jde, a odpovídá původnímu smyslu toho slova.)

"Zachránci" byli asi velmi překvapení převahou nepříznivých reakcí na svoji aktivitu, ale to jen dokumentuje, jak pozadu zůstali za zráním veřejného mínění normálních lidí . Bylo by dobré, pokud by si to uvědomili a snažili se překročit práh setrvačného vidění reality a pochopit, o co dnes jde. Třeba jim může trochu napomoci to, že se většinou jedná o příznivce Zemana. Právě kauza "Zeman na Hrad?" totiž nejlépe ukazuje, o co jde.

Včera jsem tomu v kontextu voleb prezidenta (přitom zdaleka nejde jen o volbu prezidenta, ale o zrychlující se proces zrání veřejného mínění) věnoval obsáhlejší úvahu s názvem "Paradox prezidentských voleb ČR 2018", viz zde.

Takže dnes jen velmi stručně:

Voliči Zemana jsou "shora", mediálním mainstreamem, celebritami apod. označování těmi nejhoršími přízvisky týkajícími se inteligence a morality, kdy "tupé stádo" patří ještě mezi lichotky. Přitom toto "tupé stádo" si začíná uvědomovat svou naprostou a zásadní intelektuální a morální převahu oproti těm, kteří ho cejchují a kteří spadli do pasti neodvratného intelektuálního a morálního úpadku, i to, že čím více bude dovoleno těm, kteří cejchují, tím více škod napáchají .

V takovéto situaci (není to v historii poprvé, jedná se vlastně o standardní dějinnou situaci) se začínají dít věci! Končí moc nad lidmi založená na manipulování s nimi prostřednictvím propagandy. Čím více jsou lidem určité názory vnucovány (v našem případě například veřejným mediálním mainstraemem, který si navíc musí normální lidé ještě povinně zaplatit ze svého), čím více je alternativní vidění odhalující to, o co dnes jde, zatracováno a perzekuováno (v našem případě formou seznamů nepohodlných médií i osob, dopady na zadávání reklamy a personální kariéru), tím intenzivněji o sobě normální lidé dávají vědět, tím rychleji zraje a získává navrch vývoj jejich vědomí a sebevědomí . A tento proces hledá svou politickou reprezentaci, která může mít nejrůznější podoby .

A co v této situaci dělají "Zachránci"?! Místo aby byli na čele tohoto procesu s jasným vědomím toho, o co dnes jde, vyzbrojeni jasnou vizí vycházející z pochopení příčin současných problémů, podstaty historického zlomu, který vede k tomu, že problémy se zauzlují, z návrhu konkrétních kroků obrany proti zlu a následné dlouhodobé nápravy, tak místo toho nabízejí zastaralou veteš, o kterou nikdo nestojí. A ještě se tito "zachránci" diví, když nejsou oslavováni.

Grupa, která si v ČSSD uzurpovala moc, z toho má pochopitelně legraci a v podstatě ji to vyhovuje, protože jí to dává příležitost k pozičnímu i finančnímu dotunelování strany a k zametání stop.

"Záchranáři" se zaklínají tím, že chtějí "vyvolat diskusi". S kým? S grupou uzurpující moc v ČSSD? Ta o to nestojí. A s těmi, kteří by uvítali skutečnou opozici v prohnilé ČSSD, která by mohla být perspektivně jednou z politických opor reformního hnutí, které bude sílit a tak jak tak si svoji politickou reprezentaci (možná i různé konkurující si politické reprezentace, ale v tom hlavním spolupracující) najde, "Zachránci" diskutovat nehodlají . Cenzurují je již na vstupu do svých hlav. Nechtějí slyšet jejich názory.

Ne nepřeháním, stačí si přečíst obsah diskusí na vláknech, která se k informacím o platformě vztahují. Ani jeden ze "Zachránců" ani jednou na četné kritické připomínky velkého počtu těch, kteří chtějí svým upřímně míněným názorem přispět k tomu, aby platforma měla úspěch, zatím nereagoval.

Ale jsem optimista a doufám, že alespoň některým ze "Záchranářů" něco z toho, co píšu, dojde. Doufám, že se ještě ne ze všech stali "zapouzdřenci" cenzurující svoje vlastní myšlení.

Radim Valenčík

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

