Radomil Bábek: Dvě stě živnostníků po tornádu. Je to pro vládu hodně nebo málo?

reklama

Těm 200 živnostníkům a podnikatelům vzalo tornádo nejen střechu nad hlavou, ale i práci a zdroj příjmů. Bez provozoven služeb, bez obchodů či restaurací, ale také bez výrobců a malých zemědělců, budou tyto vesnice a městečka chátrat. Život se bez provozoven služeb, obchůdků či hospod zastaví a obce se stanou pouhými noclehárnami.

Anketa Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5931 lidí

Žádná vláda nechce mít v zemi „vesnice duchů“. Proto by měla státní pomoc po tragédii směřovat i k poškozeným podnikatelům. A není to žádný složitý rébus. Jednomu sebral živel celý krámek, jinému „jen střechu“ nad dílnou. Jednomu zničilo tornádo úrodu, druhému odneslo stodolu i s několika traktory a třetí má sice „jen rozbitá okna“, ale přišel o zákazníky a klienty. Kdo by teď měl čas a chuť jít třeba k holiči, do fitness, či se chtěl ubytovat a dělat cyklovýlety ve zpustošeném okolí.

Na pomoc dvěma stovkám postižených živnostníků vyrazí pár státních úředníků. Během několika málo dnů odhadnou škody, sepíší protokoly a cíleně každému z nich nabídnout okamžitou a individuální formu finanční podpory. Šlo by např. o 40 či 50 % z odhadu. Odborníci z pojišťoven a příslušní státní úředníci by pak měli na skutečné vyčíslení škod ještě dost času a finanční doplatek by mohl přijít klidně až za pár měsíců. Děje se to?

Skutečně se něco takového děje, ale zároveň nabízí vláda poškozeným podnikatelům odložení zálohy na soc. a zdrav. pojištění, odpouští jim zálohu na silniční daň (ne daň samotnou!) a nabídla úvěry, o kterých i její úředníci mají velké pochybnosti. To vše převázala marketingovou mašličkou. Na kompenzaci škod po bouři doprovázené tornádem je prý pro firmy a podnikatele připraveno 200 milionů korun. (Jen pro srovnání to jsou např. dvě dotace na inovativní toustový chléb Penam.) Pojďme si ve stručnosti vládní pomoc podnikatelům, kterým tornádo vzalo práci a výdělek, připomenout:

1) 50 000 Kč jednorázově na úklidové práce pro každého poškozeného podnikatele. Překvapující je, že na MPO se zatím neví nic o tom, zda a jak je tento příspěvek vyplácen.

2) Dotace až 1 000 000 Kč na obnovu či nákup nového majetku. Potěšující je, že pojištění podnikatelé nebudou kvůli pojištění penalizováni ani kráceni a finanční prostředky mají být prvním žadatelům vypláceny již od 15.7. Méně potěšující je, že jsou tři týdny po katastrofě a nikdo ještě nedostal ani korunu. Při tomhle tempu (a pokud se někde něco nezadrhne) přijdou poslední žádosti na řadu kdy? Na podzim?

3) Dotační titul NEMOVITOST. Podmínky nejsou zatím přesně specifikovány, ale spuštěn by měl být 1. 8. 2021. Potěšující je, že cílem je, aby bylo možné dostat až 100% dotaci na obnovu původních nemovitostí pro podnikání i to, že by mělo být možné rozšířit kapacity těchto nemovitostí až na dvojnásobek. Méně potěšující je, že dotace je nenároková a brzdou bude stavební řízení. Nikdo netuší, k čemu budou připravené peníze, když stavební povolení trvá v ČR běžně i několik let.

4) Bezúročný úvěr u Českomoravské záruční a rozvojové banky do výše 45 milionů Kč. Tímhle slibem vláda nikoho neurazí. Škoda jen, že je to jen vzdušný zámek a chiméra. Každá banka na světě (a ČMZRB není výjimkou) chce za úvěr zástavu. Obvykle nemovitost. Otázka za milion zní: Bude bance stačit ručení tou zničenou nemovitostí, na jejíž obnovu si chce podnikatel vzít úvěr?

5) Pomoc jménem Tržiště. Vlastně se jedná o B2B projekt, který leží tak trochu ladem na webu CzechInvestu a jehož cílem je propojování nabídky a poptávky podnikatelů. Vzhledem k tomu, že tamní živnostníci zůstali po tornádu bez finančních prostředků, jejich provozovny jsou zavřené, museli by nakoupit a zaplatit za nové zboží a hlavně, jejich klientelu tvoří často místní a lidé. Pak se ovšem jeví tento nástroj jako zcela nevhodný. Navíc není příliš jasné, proč by si nějaký podnikatel třeba z Chebu objednával dlouhodobou službu od postiženého živnostníka z Hrušek (či Mikulčic...). Tedy kromě charitativních pohnutek.

Shrnuto podtrženo

Na jižní Moravě nezištně přikládají ruku k dílu tisíce dobrovolníků. Jsou tu stovky kolegů-podnikatelů, kteří nabídli materiál i služby a v neposlední řadě jsou tu neziskové organizace, které rozdělují více než miliardu vybranou díky štědrosti spoluobčanů. A pak je tady stát. Jeho pomoc pro živnostníky a podnikatele kulhá na všechny nohy. Je pomalá a v mnoha ohledech nedostatečná.

Podnikatelské odbory mají s vládní pomocí neblahou zkušenost z období kovidové uzávěry. I proto se snažíme přimět vládu, aby pomohla znovu nastartovat podnikání v obcích zasažených tornádem. Vždyť je to cca jen 200 živnostníků a podnikatelů! Podle nás je k tomu třeba dát rychle prostředky na likvidaci škod a nahradit alespoň základní příjmy, aby jejich rodiny měly z čeho žít. Je nutné podpořit obnovu zdevastovaných provozoven a je nezbytné stimulovat poptávku po produktech a službách postižených podnikatelů. Na tom pracujeme, o to se snažíme. (Tisková zpráva ZDE a dopis postiženým podnikatelům a živnostníkům ZDE).

Psali jsme: Radomil Bábek: Zanikne podnikání v obcích zasažených tornádem? To nesmíme připustit Radomil Bábek: Den daňové svobody bude 15. září. Pravda a mýty o tom, jak živíme stát Radomil Bábek: Pomoc státu pro živnostníky a podnikatele, zasažené tornádem? Nedostatečná a pomalá! Radomil Bábek: Každý z nás se podílí na vzrůstajícím blahobytu byrokratického aparátu, který si za plný plat užíval téměř rok trvající homeoffice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.