Radomil Bábek: Kdykoli vláda poručí, živnostník skočí z okna. Nebo ne?

Největší „nálož“ dostali od vlády malí podnikatelé a živnostníci. Zavírání provozoven, omezování provozní doby, a dokonce i povinnost kontrolovat zdravotní stav zákazníků! Znevýhodňování malého podnikání vůči velkému, šikanování kontrolami. Mohli bychom to hodit na vládu, protože ta si na nás vymýšlela zákazy a příkazy, ale to by bychom si lhali do kapsy. Musíme začít u sebe.

Vrcholu (zatím) došlo podvolení podnikatelů a živnostníků poslušným plněním povinnosti kontrolovat zdravotní stav zákazníků ve službách. Na první pohled je to zbytečné, neetické, nemorální a pravděpodobně i protiprávní. No jen si to představte, vláda rozhodla, že občané (podnikatelé) budou kontrolovat zdravotní stav jiných občanů (zákazníků). Vláda tím přesunula povinnost státu na občany, vláda se zbavila práce i odpovědnosti. Z lidí, kteří mají podnikat, a to nezávisle na státu, udělala kontrolory, a postavila je proti jejich zákazníkům. Vláda ignoruje fakt, že její rozhodnutí zpochybňují ustanovení GDPR, trestní zákoník, Listina základních práv a svobod i rezoluce Rady Evropy č. 2361/2021. Vládě drze zaúkolovala malé podnikatele a živnostníky, protože ví, že se nemohou nebo neumí bránit.

Vláda to odhadla správně – velká část podnikatelů se nijak nebrání a plní jakékoli příkazy. Jsou hospodští, kadeřnice či kosmetičky, kteří lustrují svoje zákazníky. Proč podnikatel trpně snáší vládní nesmyslné nařízení? Proč dělá něco, co mu zjevně nepřísluší, a co nemá s jeho podnikáním nic společného? Kdo jsou ti lidé a proč se tak chovají? Možná lze ty „sehnuté“ rozdělit do tří skupin:

První se bojí nebo jsou pohodlní. Bojí se, že je někdo zkontroluje nebo udá, a oni budou platit pokutu. Nebo si jen nechtějí přidělávat starosti a práci. Podle mého je mezi „sehnutými“ takových většina. Jejich pohnutky jsou pochopitelné, ale jejich strach či pohodlnost jsou vodou na mlýn státní moci.

Třetích je asi nejméně, ale bohužel existují. To jsou ti, které těší, že konečně získali moc nad těmi otravnými zákazníky. Můžou je kontrolovat a vyhazovat! Tito jsou pak skutečnou oporou státní zvůle.

Všichni mají jedno společné, a to je výmluva, kterou používají. Vždy od těch podnikatelů-kontrolorů uslyšíte větu, „my jsme si to nevymysleli“. Tak to je prosím ryzí pokrytectví.

Nemusí každý souhlasit s mými vývody. Nelze však polemizovat s tím, že se drobní podnikatelé nemají dobře. Žije se jim těžce, protože stát na ně valí další a další povinnosti, dlouhodobě se zhoršují podmínky pro podnikání, setrvale se zmenšuje svoboda podnikání a podnikání je stále více závislé na státu. Stát má nad podnikáním moc a nehodlá se jí vzdát. A to především proto, že podnikatelé a živnostníci poslušně plní i takové nesmyslné povinnosti, jako je kontrolovat zdravotní stav zákazníků. Utvrzují tím státní moc, politiky i úředníky, že si nechají všechno líbit, a že si stát vůči nim může dovolit, co chce. A tak máme, co si zasloužíme. Ústupky moci totiž posilují moc.

Co s tím? Je jen jediná možnost – zvednout hlavu, narovnat záda a nedat si nic líbit! Těm, kteří se brání, a nekontrolují své zákazníky, patří ocenění a úcta. Jsou jich stovky, možná i tisíce po celé zemi. Někteří dokonce vystupují proti těm nařízením veřejně, a těm je třeba zatleskat a podpořit je. Také členy Podnikatelských odborů chci ocenit, protože přihlásit se veřejně k členství v organizaci, která nedá státu nic zadarmo a nic mu neodpustí, to chce jistou míru osobní statečnosti. A takových je už více než 15000! A jsou samozřejmě další, kdo se před úředníky nehrbí – Asociace soukromého zemědělství, Otevřeme Česko, Chcípl pes, Asociace vinařů, Strana soukromníků ČR, Svobodní a jistě mnoho dalších.

Pokud chceme žít svobodně, pokud chceme svobodně podnikat, je nutné skončit s politikou ústupků. Nesmíme se podvolovat diktátu úředníků a politiků. Politika appeasementu je cestou do pekel!

Vyzývám všechny živnostníky a malé podnikatele: Nedejme si nic líbit. Odmítejme povinnosti, které nejsou dány zákonem. Odmítejme zákony, které jsou zjevně namířeny proti nám. Vzepřeme se úředníkům, kteří nás umí jen kontrolovat. Stěžujme si, odvolávejme se, suďme se s nimi. Jen tak si získáme jejich respekt! V praxi se potvrdilo, že kdo se úřadům vzepře, toho pak nechávají na pokoji, a naopak, kdo trpně vše přijímá, tomu ještě přidají.

Braňme se! Platí přece, že organismus, který se nebrání, si nezaslouží přežít.

Radomil Bábek

předseda výboru Podnikatelských odborů

