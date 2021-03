Radomil Bábek: Neschopný, drzý, líný stát: Sčítání 2021, zbytečná akce za dvě miliardy

Náš stát se za této a předchozí vlády stal neschopným (či všehoschopným), o tom není pochyb. Pochybovat můžeme jen o tom, jestli je státní aparát více neschopný, líný nebo drzý. Možná všechno dohromady, možná je to nechutný koktejl nejhorších vlastností, které si umíme představit. Je takové tvrzení možné prokázat, je oprávněné? Pojďme se na to podívat.

Podnikatelé a živnostníci o tom vědí své. Každý den se setkávají s nadřazeností úřadů, každý den plní podnikatelé a živnostníci mnoho zbytečných podmínek, které si pro ně úřady vymyslely.

Každý den tisíce podnikatelů a živnostníků platí nejrůznější pokuty a penále, která jim vyměří státní správa jen proto, že může. Bez konkrétního důvodu, bez důkazů, se zneužitím principu presumpce viny. Nepodnikající občané, alespoň ta část veřejnosti, přesvědčená Babišovou propagandou, to ovšem nikdy nepochopí, neboť sytý hladovému nevěří.

Příklad neschopnosti, lenosti a drzosti státního aparátu v těchto dnech však poskytl stát všem občanům, bez rozdílu pracovního či společenského zařazení. Máme tu Sčítání 2021, sčítání lidu!

Většina občanů dotazník Sčítání 2021 vyplní. Mnozí, protože mají dojem, že se o ně někdo zajímá, další vyplní dotazník jen proto, že se to od nich čeká, že to je nařízeno. A někteří se prostě leknou desetitisícové pokuty za nevyplnění. Laciné psychologické finty, ke kterým by se stát neměl uchylovat.

Hodně nám napoví už samotný web sčítání, kde státní aparát píše, že sčítáním získá cenné informace o obyvatelstvu, které se jinak zjistit nedají, že sčítání může být impulzem pro rozhodování, co je třeba zlepšit a že sčítání umožní srovnat, jak se mění kvalita života. Lidem nezaslepeným vírou v Babišovu vládu, přijdou tyto výroky plytké, bezobsažné, až směšné. Jestli tohle má být důvod sčítání za dvě miliardy korun, pak je něco shnilého ve státě českém.

Především, všechny cenné informace o obyvatelstvu, které se jinak zjistit nedají, má státní správa v katastru nemovitostí a v centrální evidenci občanů. Pokud to nestačí, pak poslouží registry České správy sociálního zabezpečení, Finanční správy a zdravotních pojišťoven. Informace o podnikání mají živnostenské úřady, Česká obchodní inspekce a opět Finanční správa. Máme řidičské průkazy i cestovní pasy, a to vše je v registrech státu. Není nic, co by o nás stát nevěděl, protože dokonce má přístup na naše účty a eviduje i přestupky či trestné činy občanů. Je evidována školní docházka i studium na vyšších a vysokých školách. ČSÚ každý rok obtěžuje tisíce podnikatelů a živnostníků nejrůznějšími dotazy, takže víme, kolik se prodalo kol, kolik se vyrobilo kuchyní i kolik se upletlo třeba tenisových sítí či lan.

Pojďme to sečíst, aby měl stát ze Sčítání 2021 nějaký relevantní výsledek. Dejme státu informace, které se jinak zjistit nedají.

Vážený premiére Babiši, vážená vládo, milé úřady, vč. Českého statistického úřadu, zjistili jsme několik faktů, které vám ze Sčítání 2021 asi nevyjdou:

Tento stát má o nás více informací, než je zdrávo.

Data a informace, které vám jednou předáme, pak musíme předávat znovu a znovu, protože stát je neschopný nebo líný informace sdílet mezi úřady.

Všechny drahé úřady a státní registry fungují izolovaně a nemluví spolu! Platíme si přebujelou státní administrativu, která nás za to stále úkoluje; vyžaduje, přikazuje.

Sčítání 2021 jen podtrhuje neschopnost a lenost státní správy, která všechny informace sice má, ale stejně znovu zaúkoluje občany, a to pod hrozbou pokuty 10000Kč, když nevyplní dotazník!

Jistě velmi nechtěným důsledkem akce je zjištění, že ČSÚ neodvádí práci, kterou odvádět má. Co dělal ČSÚ deset let uplynulých od posledního sčítání lidu? Jak to, že nám klade otázky, na které si snadno mohl najít odpovědi v registrech státní správy?

Proč nepracoval ČSÚ průběžně na tom, aby věděl stát, „co se má zlepšit a jak se měnila kvalita života“? Takové jednorázové, ad hoc sčítání lidu mělo smysl před dvaceti třiceti lety. Dnes, v době internetu a digitalizace budí Sčítání 2021 oprávněné podezření, že cílem byly ty 2,2 miliardy Kč, které se za sčítání utratí.

Náš stát se pod touto vládou stal drzým a nadutým. A protože je navíc i neschopný a líný, my všichni na to doplácíme. Je třeba to změnit, protože stát nám musí pomáhat, musí občanům být servisem. Stát nesmí být naším vládcem, protože stát je dobrý sluha, ale zlý pán.

Radomil Bábek

předseda výboru

Podnikatelské odbory

Článek byl napsán pro Forum24

